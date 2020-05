Hanabölen Myllykosken maisemaa 1900-luvun alussa. Etualalla on 1890-luvulla rakennettu pato siltoineen, sillan vasemmalla puolella joen rannassa 1853-54 rakennettu mylly alkuperäisessä muodossaan. Padolta myllylle johtaa vesiränni. Sillan pielessä tien varressa on vanha myllärin talo. Taustalla näkyvä suuri rakennus on Havukoskentilan navetta.