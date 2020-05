10 minuutissa sahattava puupalikka pelasti yhden Suomen tunnetuimmista yrityksistä. Pientä pajaa pitävä Kari Kiiskinen esittelee koronakiilan, joka estää Finnairin toimettomien koneiden luisumisen lentoasemalla.

Täältä pienestä Kari Kiiskisen pajasta teollisuusalueen keskeltä lähti muutama viikko sitten tilaus erittäin tärkeitä puupalikoita erittäin tärkeään tehtävään. Puupalikoiden rahallinen arvo ei ollut suuri, mutta käytännön arvo sitäkin suurempi.

Ilman näitä pieniä palikoita Finnairin lentokoneet luisuisivat päin toisiaan. Niiden tehtävä on toimia kymmenien tonnien painoisten koneiden jarruna.

Kun lentokoneet parkkeerataan, alkavat niiden parkkijarrut menettää tehoaan jo vuorokaudessa. Normaalisti tämä ei ole ongelma, koska koneet ovat lähestulkoon koko ajan ilmassa. Nyt koronavirusepidemia on pakottanut maahan lähes koko laivaston, ja Helsinki-Vantaan kentällä seisoo tällä hetkellä noin 50 konetta.

Normaalioloissa yksi kone tarvitsee neljä kiilaa. Mutta nyt kun koneet ovat ilman sähköä eikä parkkijarru toimi, tarvitaan yhden koneen parkkeeraamiseen 10–12 kiilaa.

Sellaista varastoa kiiloja ei Finnairilla tietenkään ollut, eikä kiiloja myydä rautakaupassa. Mikä avuksi?

Tietenkin Finnairin pitkäaikainen apuri, Kari Kiiskinen.

”Olen jo 30 vuotta tehnyt Finnairille tilaustöinä erilaisia osia ja apuvälineitä”, kertoo Kiiskinen.

Lentokoneiden jarrut eli koronakiilat on tehty ja toimitettu Finnairille. Nyt Kari Kiiskinen maalaa telinettä, jossa säilytetään lentokoneen pyöriä.

Kun Finnairin koneiden huoltoon tarvitaan jotakin sellaista, jota ei ole olemassa, soi Kari Kiiskisen puhelin. Kiiskinen suunnittelee tuotteet yhdessä Finnairin henkilökunnan kanssa.

”Ne ovat spesiaalityökaluja tai -tarvikkeita, jotka valmistamme käsityönä. ”

Yleensä tuotteet tehdään metallista, ja niitä valmistetaan vain muutamia kappaleita. Kiiskinen on tehnyt muun muassa telineitä, joiden päälle voidaan laittaa koneen osia, sekä huoltoportaita ja salaiseen kohteeseen tulevan kameranjalustan.

Useimmiten Kiiskiseltä tilataan erilaisia kärryjä tai vaunuja, joiden avulla koneen osia voidaan kuljettaa. Kiiskinen on tehnyt myös matkalaukkujen siirtelyyn tarvittavia vaunuja ja niiden osia.

”Yrityksen nimi Hinakotec, hinattavien laitteiden korjaamo, tulee siitä, että huollamme ja korjaamme erilaisia vedettäviä laitteita.”

Kun Finnairilta tällä kertaa soitettiin maaliskuun lopussa, oli kyseessä harvinaisen suuri ja kiireinen tilaus. Lentokoneille tarvittiin jarrut ja nopeasti. Keksisikö Kiiskinen mitään? Ja Kiiskinenhän keksi.

”Normaalisti lentokoneen pyörien alla on kuminen kiila, mutta nyt kumisia ei ollut aikaa hankkia mistään.”

Kiiskinen otti kumikiilan malliksi ja sahasi puusta samanlaisen koekappaleen.

”Sitten kävimme kokeilemassa, onko se hyvä, ja olihan se.”

Muut hommat laitettiin jäihin. Kiiskinen tilasi kuusipuuta ja vaihtoi vannesahan terän puulle sopivaksi. Yhden kiilan valmistukseen meni noin kymmenen minuuttia.

”Aina kun saimme 80 valmiiksi, ne haettiin saman tien.”

Vajaassa kymmenessä päivässä Kari Kiiskinen ja hänen yrityksessään työskentelevä veljensä Keijo Kiiskinen tekivät 637 kappaletta koronakiiloja, kuten Finnair niitä kutsuu. Losseja, jos kysytään Kiiskiseltä.

Vaikka materiaali ei ole yhtä säänkestävää kuin kumi, ei Kiiskinen usko, että siitä tulee ongelmia.

”Ne ovat tavallaan katoksen alla koko ajan, joten sade ei pääse kastelemaan niitä. Ja toivottavasti niitä tarvitaan vain muutaman kuukauden ajan.”

Tämä kirjanpitopölkky piti Kiiskisen veljekset kartalla, kuinka monta kiilaa oli tehty ja noudettu.

Kiiskisen ura lentokoneiden huoltoapuvälineiden tekijänä alkoi, kun hän meni töihin firmaan, joka teki erilaisia tuotteita Finnairille.

”Vuonna 1989 lähdin sieltä ja perustin oman yrityksen”, hän kertoo.

Kiiskisellä ei ole 61-vuotiaana vielä kiire eläkkeelle, mutta toisinaan firman tulevaisuus mietityttää. Työ on sen laatuista, että se pitäisi opettaa jollekin kädestä pitäen. Pajalla pitää osata käyttää erilaisia koneita, ja mielellään niin, etteivät omat sormet jäisi väliin.

”Tämä on käsityötä, mutta ei se taida kiinnostaa nykynuoria.”

Entä mitä tapahtuu koronakiiloille, kun koronaepidemia on ohitse ja lentokoneet nousevat jälleen taivaalle?

”Kymppiuutisten toimittaja Mika Tommola teki jutun kiiloista ja arveli, että ne joutuvat takkaan polttopuiksi. Mutta eiköhän ne jonnekin varastoon viedä”, arvelee Kiiskinen.

Kiiloja on tällä haavaa tarpeeksi, joten Kiiskinen on siirtynyt takaisin muihin projekteihin. Työn alla on ”pushbackin paisuntasäiliön hitsaus”. Sitä tarvitsee pikkutraktori, joka vetää lentokoneita kentällä.

Kiiskinen tietysti toivoo, että lentokoneet pääsevät mahdollisimman nopeasti taivaalle, jotta työt säilyvät.

”Ettei tarvitse hankkia ompelukoneita ja käydä tekemään kasvomaskeja”, hän sanoo ja hymyilee.