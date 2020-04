Esitä toive, niin Lea Virnes toteuttaa sen tukka putkella: Pidetyn puodin touhukas emäntä on vuosikymmeniä pistänyt hanttiin isoille marketeille Vantaalla.

Kollaa kestää, Korpisotaa, Tuliholvin alla.

Kun Tikkurilan kirjakauppa avasi ovensa Asematien Miljoonatalossa vuonna 1940, oli talvisota juuri loppunut ja myymälässä myytävänä vino pino sotakirjoja. Virallisia myyntitilastoja ei ole olemassa, mutta vuonna 1940 julkaistiin arviolta noin 90 sotaa käsittelevää kirjaa.

Edes lastenkirjat eivät välttyneet sota-aiheilta: Poikien seikkailukirjasto -sarjassa julkaistiin vuonna 1940 osa Sotarosvon poika, seuraavana vuonna luettiin kirjaa Armeijan nuorin vänrikki.

Nyt vuonna 2020 sotakirjoja on Tikkurilan kirjakaupassa hyllyllä vain muutama. Syynä siihen on se, että kirjakaupassa on loppuunmyynti. Ja toisaalta myös se, että Suomi on siirtynyt todellisten kauhujen sijaan lukemaan kuviteltuja kauhuja. Vuoden 2019 myydyin kirja Suomessa oli Ilkka Remeksen jännitysromaani Kremlin nyrkki.

Kun Lea Virnes, 73, tuli Tikkurilan kirjakauppaan myyjäksi vuonna 1962, elettiin kirjakauppojen kulta-aikaa.

Nykyisin kirjakauppoja on noin 160, ja kuka tietää, kuinka moni niistä selviää koronaviruksen aiheuttaman asiakaskadon yli. 1960-luvun puolivälissä kirjakauppoja oli vielä lähes 800, enemmän kuin koskaan aiemmin tai myöhemmin.

Jos aika oli kultainen kirjakaupoille, oli se sitä myös Lea Virnekselle, sillä työpaikalta matkaan tarttui muutakin kuin kirjoja.

”Kauppias Toini Virneksen pojat hakivat usein äitinsä töistä autolla.”

Jonkin ajan kuluttua Markku-pojan auton kyytiin pääsi äidin sijaan Lea Virnes. Aviomies on ollut matkassa mukana yhtä kauan kuin kirjakauppakin. Mutta hänestä Virnes ei ole hankkiutumassa eroon.

”Avioliitto on kuin viini, se paranee vanhetessaan. Joku sanoi minulle kerran, että toivottavasti pullo ei ole jäänyt auki, ettei se ole väljähtynyt! Mutta totta se on, että kyllä meidän avioliitto on parantunut vanhetessaan.”

Tikkurilan kirjakaupan varaston tyhjennyksessä löytyi vanha alennusmyyntikyltti.

Kultaisella 60-luvulla maailma myös muuttui nopeasti. Suomalaiset muuttivat joukolla maalta kaupunkiin, nuoriso alkoi kapinoida ja kirjallisuudessa siirryttiin sotakirjoista muihin aiheisiin. Maa on syntinen laulu ja Juhannustanssit olivat luetuimpien listalla. Iloksemme saapui myös Kalle Päätalo, joka ei sitten poistunutkaan kirjamarkkinoilta seuraavaan neljäänkymmeneen vuoteen.

Tikkurilan kirjakauppa oli siirtynyt Miljoonatalosta uuteen Asematielle rakennettuun kiinteistöön toiselle puolelle tietä. Asiakkaita riitti, sillä sijainti aseman vieressä oli oiva.

Tikkurila laajeni nopeasti, sillä sotien jälkeen alueelle oli muuttanut paljon uusia asukkaita. Kaupantekoa ei haitannut sekään, että samalle tielle oli vuonna 1956 rakennettu kirkko ja 1957 kaupungintalo.

Kirjakauppaa auttoi myös tällöin voimassa ollut määrähintajärjestelmä.

”Kustantajat määräsivät kirjan hinnan ja hyväksyivät jälleenmyyjät”, kertoo Virnes.

Kun kaupan silloinen omistaja Toini Virnes oli aikanaan anonut kirjakauppaoikeuksia 1950-luvulla, oli hän saanut vastaansa vähättelevän vastauksen.

”Antaa tytön yrittää, hänelle sanottiin”, kertoo Lea Virnes.

Ja tyttöhän yritti. Parhaina aikoina kauppoja oli neljä, kaksi Tikkurilassa, yksi Hiekkaharjussa ja Puistolassa.

”Jossakin vaiheessa 1970-luvulla tämä Tikkurilan myymälä oli koko Suomen myyntitilastoissa sijalla yksitoista”, kertoo Virnes.

Tikkurilan kirjakauppa oli osa Lea Virneksen elämää 57 vuotta.

Hyvinä aikoina kustantajat myös kestitsivät kirjakauppiaita hulppeasti. Lea Virnes on vieraillut eri maissa, ja hän saa siitä paljolti kiittää juuri kustantajia.

”Kustantajat järjestivät meille upeita matkoja. Anoppi antoi minun mennä näille matkoille, koska hän ei itse enää halunnut.”

Noista reissuista Virneksen mieleen on jäänyt erityisesti matka Albaniaan. Maata hallitsi silloin diktaattori Enver Hoxha.

”Paikallisessa kirjakaupassa kaikki kirjat oli kirjoittanut sama mies, Hoxha.”

Kirjakauppojen alamäki alkoi Virneksen mukaan, kun määrähintajärjestelmästä luovuttiin 1971. Joissakin Euroopan maassa määrähintajärjestelmä on yhä voimassa.

Kun hinnoittelu vapautui, kirjamyynnistä suuri osa siirtyi marketteihin ja ainoaksi kilpailukeinoksi jäi hinta. Ja siinä kisassa pieni kauppa häviää aina isoille.

Mutta Tikkurilan kirjakauppa pysyi pystyssä. Virneksen mukaan syy oli hyvä palvelu.

”Jos joku pyysi jotakin eikä meillä ollut sitä, lähdimme tukka putkella etsimään sitä. Sitä ei marketissa tehdä.”

Virnes ei koskaan haaveillut yrittäjyydestä, mutta niin vain kävi, että 1990-luvulla kirjakauppa siirtyi hänelle.

”En ole koskaan halunnut omistaa mitään, mutta kun kukaan Toini Virneksen pojista ei jatkanut, minä jatkoin.”

Lea Virnes löysi kirjakaupasta sekä miehen että työn. Nyt toinen niistä saa lähteä.

Mutta aikansa kutakin, Virneksen mukaan 80 vuotta on kaupalle hyvä eläkeikä. Virnes ehti tehdä päätöksen kaupan lopettamisesta jo ennen koronavirusepidemian alkua. Kirjakauppa-ala ei ole enää entisensä.

”Mielekkyys on mennyt. Kiire on aiheuttanut sen, että ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän kuuntelemaan kirjoja.”

Kirjan kuolemaan Virnes ei silti usko.

”Voi olla, että tulevaisuudessa kirjasta tulee jälleen ylellisyystuote, mutta kyllä se säilyy.”

Ihan tällaiseksi Virnes ei myymälän loppuunmyyntiä kuitenkaan kuvitellut. Helmikuun alussa myynti lähti hyvin käyntiin, mutta nyt koronavirus on hiljentänyt kaupan.

Mitään valtavaa kiirettä Virneksellä ei vielä ole saada kaikkea myytyä, sillä myymälän on tarkoitus olla tyhjä vasta kesäkuun puoliväliin mennessä.

Virnes ei tiedä, mikä huonokuntoisen kirjakaupparakennuksen tulevaisuus on, eikä sitä tiedä kukaan muukaan.

”Minun puolestani nämä rakennukset saisi purkaa pois.”

Tikkurilan kirjakaupan loppuunmyynti kestää kesäkuuhun asti.

Samaa mieltä on moni muukin tikkurilalainen, sillä matalat talot ovat kipeästi kunnostuksen tarpeessa. Kiinteistönomistajien kaavamuutoshakemukset eivät kuitenkaan ole toistaiseksi edenneet mihinkään.

Asiaan vaikuttaa se, että rakennuksella on todettu selvityksissä olevan kulttuurihistoriallista arvoa. Näin ollen sitä koskevassa maankäytön päätöksenteossa tulee kuulla kulttuuriympäristön viranomaista eli Vantaan kaupunginmuseota.

Sen Virnes tietää, mitä itse aikoo 57-vuotisen kirjakauppauransa päätteeksi tehdä.

”En mitään. Olen. Päivät kuluvat päätä käännellessä.”

Virnes ei ole edes viitsinyt hamstrata kirjoja eläkepäivien varalle. Omassa hyllyssä riittää lukemista vuosiksi.

”En kyllä ole koskaan ollut himolukija, toisin kuin Anna-Leena.”

Virneksen oikea käsi, myyjä Anna-Leena Hietanen joutuukin nyt hommaamaan aikuiselämänsä ensimmäisen kirjastokortin.

”Aiemman kirjastokorttini sain viisivuotiaana Virojoen kirjastosta.”

Tikkurilan kirjakaupan myyjä Anna-Leena Hietanen joutuu hankkimaan aikuiselämänsä ensimmäisen kirjastokortin, kun myymälä sulkeutuu.

Jos Virneksen aika käy pitkäksi, aikoo hän matkailla ympäri Suomea aviomiehensä kanssa. Mielellään asuntovaunulla, koska sillä ei voi ajaa kovaa.

”Mieheni ei ole syntynyt pysähtelemään, mutta minä pidän hitaasta etenemisestä. Olen sellainen valmiin polun kävelijä.”