Monien legendaaristen Suomi-elokuvien kuvauspaikat ovat täysi mysteeri tutkijoillekin – Tunnistatko nämä paikat?

Keijo Komppa ja Joel Rinne Matti Kassilan elokuvassa Vodkaa, komisario Palmu (1969). Taustalla Helsinki-Vantaan lentoasema.

Vantaalla on kuvattu tutkija Juha Seitajärven mukaan satoja elokuvia. Niistä voi nähdä, miten esimerkiksi lentoasema on vuosikymmenten varrella muuttunut. Moni kuvauspaikka on tutkijoille kuitenkin mysteeri.