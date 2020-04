Main ContentPlaceholder

Ihmiset ajavat satoja kilometrejä nähdäkseen kahden miehen luoman vihreän paratiisin, jota he aikovat varjella keskellä Vantaata hautaan saakka

Harri Sokala ja Tom Sjölund perustivat puutarhakeskus Viherpajan lähes neljäkymmentä vuotta sitten.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Neljäkymmentä vuotta toimineessa puutarhakeskus Viherpajassa on sattunut ja tapahtunut. Epäonnisen japanilaisen puutarhan on kerran tuhonnut tulipalo, ja nyt minkki on syönyt kalalammen karpit.