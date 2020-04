Petikossa on rakennustarvikeliike, joka on nyt auki 24/7.

HS vieraili Vantaalla sijaitsevassa rakennusmiesten keitaassa, jonka lastauslaituria kansoittaa aamuvarhaisella valkoisten pakettiautojen meri. Nyt sinne pääsee vuorokauden ympäri.

Keskellä Vantaata on ammattirakentajien keidas, josta moni pikkunikkaroija ei ehkä ole kuullutkaan. Keskellä koronakevättä Petikon Stark on kaikessa hiljaisuudessa laajentanut aukioloaikojaan ympärivuorokautisiksi.

Aprillipäivästä alkaen Stark Nonstop on ollut Suomen ensimmäinen 24/7-rautakauppa. Pidennetyt aukiolot vastaavat erityisesti ammattirakentajien tarpeisiin.

HS vieraili 24/7-rautakaupassa ensimmäisen yön jälkeen juuri pahimpien aamuruuhkien korvilla, jolloin lastaushalli alkaa täyttyä pakettiautoista.

Kello 5.22.

Varhain aamulla kello 5.22 myymälässä on hiljaista. Yksikönpäällikkö Mikko Muurimäki kertoo, että yöllä on ollut töissä kaksi työntekijää. He ovat enimmäkseen keränneet aamulla noudettavia tilauksia valmiiksi.

”Täällä on jo painettu töitä koko yö”, Muurimäki sanoo ja tervehtii yövuorolaisia.

Kahvipisteen viereen on sijoitettu kylmäkaapillinen energiajuomatölkkejä, joiden kyljessä lukee ”Ja työmaa ei nuku”. Yöaukioloa juhlistavia energiajuomia annetaan asiakkaille.

Petikon Stark on Muurimäen mukaan Euroopan toinen läpi yön palveleva rakennustarvikeliike. Kööpenhaminassa sijaitsee sen esikuva – Stark City 24–7, joka pidensi aukioloaan läpi yön palvelevaksi rautakaupaksi jo yli viisi vuotta sitten.

Rakennustyömailla tehdään töitä usein kellon ympäri, ja harvemmin vain virka-aikaan. Rakennusalan ammattilaisten näkökulmasta läpi yön avoinna oleva rautakauppa on unelmien täyttymys.

”Pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin, kun tilaukset on kerätty valmiiksi noutoa varten yön aikana.”

Yksikönpäällikkö Mikko Muurimäki siirtyi Petikkoon Suutarilan Starkista.

Petikon myymälässä on useista rakennusalan tuotteista tavallista kattavampi valikoima. Muurimäki kertoo, että Petikon myymälästä tuotteita ostetaan kerralla isoja määriä.

”Esimerkiksi teippejä on runsaasti erilaisia, samoin jätesäkkejä. Nauloja ja laastia myydään usein lavoittain sen sijaan että asiakkaat hakisivat pari pussillista kerrallaan.”

Suurin osa asiakkaista on ammattirakentajia, suurempia ja pienempiä rakennusalan yrityksiä.

”Mutta jos yksityishenkilö haluaa rakentaa vaikka omakotitalon, voi hän ilman muuta liittyä tiliasiakkaaksemme ja asioida meillä.”

Koronavirus näkyy Muurimäen mukaan rakennusalallakin. Paperiset kasvomaskit, vinyylihanskat ja käsidesit on Petikon myymälästä myyty loppuun. Kun täydennyksiä tulee, katoavat nämä tuotteet hyllystä heti.

”Meille tuli vähän aikaa sitten kuormallinen käsidesiä. 200 pullollista myytiin muutamassa tunnissa loppuun.”

Koronavirus näkyy siinäkin, miten asiakkaat käyttäytyvät.

”Asiakkailla saattaa olla suojamaski päällä ja suojahanskat käsissä. Monet pitävät enemmän etäisyyttä. Lisäksi tilausten kuljetukset suoraan työmaille ovat lisääntyneet merkittävästi.”

Käymme katsomassa hyllyriviä, jolla hengityssuojaimet, kasvomaskit ja vinyylihanskat myymälässä yleensä ovat. Tyhjältä näyttää. Ainoastaan seitsemän järeämpää työmailla käytettävää puolimaskia on enää jäljellä. Kaikki paperimaskit ovat menneet.

”Tässä koronaviruksen vaikutus näkyy. Yksi kaveri oli täällä tällainen päällä eräänä päivänä”, sanoo Muurimäki ja osoittaa järeää kaasu- ja pölysuodatinta, joka käy myös maskista.

Nonstop-kyltti hohtaa Petikon yössä.

Ossi Kumpulainen on ollut töissä yön yli. Kun kello lähestyy aamukuutta, hän on lähdössä kotiin. Yövuoro alkoi iltakymmeneltä.

”Tämä oli elämäni toinen yövuoro ja vaatiihan tämä vielä totuttelemista. Yön aikana olen keräillyt esimerkiksi laastia ja puutavaraa aamulla noudettaviin tilauksiin.”

Kumpulainen sanoo menevänsä heti kotiin päästyään nukkumaan, sillä loppuviikon hän tekee vielä yövuoroja. Yö on kuitenkin mennyt hyvin.

”Ihan mukavaa, kun saa rauhassa duunailla.”

Myymälän etuosassa on maaleja. Keskiosasta löytyy valikoima jätesäkkejä, nauloja, eri paksuisia maalarinteippejä ja paksumpia suojakäsineitä.

Myymälän takaosassa on rivillinen erilaisia listoja, ja toisella puolella valtava kivenlohkare.

”Tähän on tulossa porakoneita esille”, Muurimäki selittää.

Tero Kammonen aloitti vuoronsa kello 5.30 suoraan sahan äärestä.

Kello 6.12.

Kello kuuden jälkeen menemme myymälästä lastaushalliin. Tero Kammonen on juuri sahaamassa levyä mittatilauksen mukaisesti.

”Kaikki myyjämme tekevät kaikkia töitä, mutta sahaaminen on Teron erikoisalaa. Terolla on ihan nimeä hyvänä puutavaran sahaajana pääkaupunkiseudulla”, Muurimäki kertoo.

Lastaushallissa näkyy asiakkaille valmiiksi kerättyjä tilauksia. Yhdellä lavalla on laastia. Vähän matkan päässä on pino mittatilaussahattua levyä.

Purku- ja lastauspihalta pääsee ajamaan suoraan lastaushalliin. Portin vieressä on kokonainen halli saunatavaraa, esimerkiksi valmiita laudepaketteja. Petikon rakennustarvikeliikkeen malli on Muurimäen mukaan hyvin samantapainen kuin Kööpenhaminan 24/7-Starkissa.

Hallissa ahkerasti sahaava Kammonen on aloittanut työt klo 5.30. Muita ei lastaushallin puolella vielä näy.

”Sahattavaa tähän tilaukseen on kymmenkunta levyä yhteensä.”

Kello on 6.22, ja koska asiakkaita ei vielä näy, voi Kammonen jatkaa tarkkuutta vaativaa sahaamista rauhassa. Pian asiakkaat kuitenkin tulisivat.

Muurimäen mukaan klo 6.30 aikoihin saapuvat yleensä heistä ensimmäiset.

Kello 6.32.

Sirpa Pääkkönen on työskennellyt osoitteessa Tiilipojanlenkki 7 jo 34 vuotta.

Sirpa Pääkkönen on tullut kassalle aamuvuoroon. Sillä aikaa, kun olimme lastaushallin puolella, on Pääkkönen jo palvellut kahta asiakasta.

Hän kertoo tekevänsä myymälässä kaikenlaisia töitä. Eniten hän pitää kuitenkin asiakaspalvelusta ja sitä onkin hänen työssään paljon.

”Lisäksi kerään tilauksia sekä hyllytän ja hinnoittelen tuotteita”, hän kertoo.

Pääkkönen on työskennellyt samassa osoitteessa jo 34 vuoden ajan. Ennen Starkia hän oli töissä Puukeskuksessa. Stark osti Puukeskuksen vuonna 2014. Itse rakennus on kuitenkin vuosien varrella vaihtunut.

”Vuonna 1986 aloitin silloisen Puukeskuksen palveluksessa.”

Pääkkönen viihtyy työssään edelleen hyvin, eikä aio vaihtaa sitä mihinkään. Päivittäin hän ajaa työpaikalleen Hyvinkäältä.

Kello 6.38.

Myymälän summeri soi klo 6.38. Se tarkoittaa sitä, että lastaushalliin on tullut asiakkaita.

Hallissa onkin jo kaksi pakettiautoa. Kammonen käy kysymässä, mitä asiakkaille saisi olla. Hän hyppää trukin kyytiin, ja käy hakemassa asiakkaiden kaipaamat tavarat.

Toinen asiakas on Simo Wallenius Nurmijärven puutekniikasta. Wallenius on tullut Petikkoon matkalla Nurmijärveltä Helsinkiin. Työmaakohteessa on meneillään toimistorakennuksen keittiöremontti, ja siihen tarvitaan kipsilevyä.

”Eilen illalla huomattiin, että kohteesta puuttui erikoiskova kipsilevy. Kohde on Helsingissä ja päätin tässä matkalla poiketa hakemaan levyn.”

Wallenius kertoo, että hän on käynyt samassa rautakaupassa niin kauan kuin se on tässä sijainnut.

”Varmaan parikymmentä vuotta, jo silloin kun tämä oli Puukeskus.”

Walleniuksen mielestä ympärivuorokautinen rakennustarvikeliike on tarpeen siksi, että työmailla työpäivät eivät noudata virastoaikoja. Hän ei myöskään ole perinteisten rautakauppojen ystävä.

”Kaiken tarvitsemansa saa täältä nopeasti ja heti silloin, kun sitä tarvitsee. En pidä isoista rautakaupoista. Täällä asioiminen on nopeampaa, kun ei ole kuluttajia kärryineen samassa myymälässä.”

Simo Wallenius haki Petikosta kipsilevyn matkalla Helsinkiin. Tero Kammonen merkitsee tuotteen yrityksen tilille.

Kello 6.47.

Kammonen tulee auttamaan Walleniusta lastaamaan kipsilevyn kyytiin. Toinen työntekijä tuo säkillisen energiajuomaa mukaan.

”Tässä on vähän janojuomaa, niin jaksaa painaa yötä myöten.”

Minuutin päästä hallissa on jälleen yksi asiakas lisää valkoisine pakettiautoineen.

Wallenius suuntaa vielä myymälään.

Myymälässä yrityspalvelun myyjä Ville Mäkinen on tullut töihin. Ensitöikseen hän pääsee sekoittamaan maalia Walleniukselle. Varsinaisesti Mäkisen työtä on asiakkaiden tilausten vastaanottaminen sekä tarjouspyyntöihin vastaaminen.

Kello 6.59.

Pääkkösellä alkaa pitää kassalla kiirettä. Aamuradio kuuluu taustalla. Joku ostaa pussillisen suojakäsineitä. Toinen asiakas ostaa muutaman taltan. Wallenius ostaa vielä jätesäkkejä ja hänelle valmiiksi sekoitetun maalin.

Seitsemän jälkeen aamulla myymälän aamukiireet alkavat. Asiakkaat tyhjentävät kahvipannua ahkerasti, ja Pääkkönen juoksee kassalta keittämään lisää kahvia. Kello lähestyy puoli kahdeksaa.

”Aamupäivä on meillä kiireisintä aikaa, kun asiakkaat hakevat työmailleen tavaraa”, Pääkkönen kertoo.

Ulkona päivä on valjennut. Lastaushalli alkaa ruuhkautua, siellä on jo useita rekkoja samaan aikaan ja Kammonen on saanut toisen työntekijän vahvistuksekseen.

Vähitellen myymälän asiakkaat alkavat siirtyä rakennustyömaille aloittamaan työpäiväänsä, jota vauhdittaa matkaan pakattu energiajuoma ja mukaan lastatut tarvikkeet.