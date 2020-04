Valokuvataiteilija Lotta Lemetti yllättyi kulttuurien eroista muutettuaan Vantaalta Yhdysvaltoihin. ”Aluksi ihmetytti, miten jäljessä amerikkalaiset ovat tietotekniikassa”, kertoo Kalevalaan liittyvillä teoksilla mainetta keräävä Lemetti.

Kun Lotta Lemetti oli 19-vuotias, hän päätti, että haaveet taitoluistelijan ammattiurasta saisivat jäädä ja hän ryhtyisi opiskelemaan valokuvaajaksi. Koulun olisi hyvä sijaita ulkomailla.

Unelma toteutui jo seuraavan vuoden syyskuussa 2015, kun vantaalaislähtöinen Lemetti hyväksyttiin valokuvataiteen linjalle New York Film Academyyn. Hän muutti miljoonakaupunkiin suoraan täyden palvelun hotellista, joka tunnetaan myös nimellä lapsuudenkoti. Hyppy oli suuri, mutta tarpeellinen.

”Minulla oli kova itsenäistymisen tarve. Halusin matkustaa ja nähdä uusia paikkoja. Tietysti päätökseen vaikutti myös se, että koulutuksen taso tuossa koulussa on niin hyvä”, hän kertoo.

Alku Yhdysvalloissa meni totutellessa siihen, että vastuu omasta elämästä oli vain itsellä. Vantaan Hiekkaharjun kodissa ruoka oli aina tullut valmiina pöydälle, nyt se oli kokattava itse. Alkuun Lemetin jääkaappi saattoi ammottaa tyhjyyttään tai puhtaat vaatteet ehtivät loppua kesken.

”Omaa aikataulua ei tarvinnut aiemmin suunnitella, sillä sitä sanelivat lähinnä koulu ja treenit. Nyt kukaan ei ollut valvomassa, että käytin aikani järkevästi.”

Lisähaastetta toi uuteen kulttuuriin sopeutuminen. Otti aikansa, ennen kuin Lemetin small talk alkoi soljua sujuvasti ja käsi tottui nappaamaan sekkivihkon mukaan laukkuun ulos lähtiessä.

”Aluksi ihmetytti, miten jäljessä amerikkalaiset ovat tietotekniikassa. Palkat maksetaan edelleen sekeillä, samoin laskut”, kertoo Lemetti.

Alun kommelluksiin kuului muun muassa kerta, jolloin Lemetti tilasi vahingossa pihalleen paloauton.

”Leikkasin bagelia, ja veitsi lipsahti sormeeni. Yritin kysyä hätänumerosta lähintä sairaalaa, mutta he eivät suostuneet kertomaan sitä ja sanoivat lähettävänsä paikalle ambulanssin.”

Jostain syystä paikalle tuli kuitenkin iso paloauto, jossa mukana oli kuusi miestä.

Lemetin tulevaisuudenhaaveena on saada yksityisnäyttelyitä gallerioihin ympäri maailmaa.

”Siellä sitten seisoin haava sormessa.”

Sopeutumista uuteen maahan helpotti se, että lentokapteenina työskentelevä isä saattoi käydä moikkaamassa tytärtään useammin kuin muut ulkomailla asuvien lasten vanhemmat. Samalla täydennystä sai ruisleipävarasto.

”Nyt jälkeenpäin jopa ihmettelen, kuinka kivuttomasti iso elämänmuutos lopulta tapahtui.”

Kouluttautuminen Amerikassa on kallista, mutta Lemettiä auttoi Fulbright Suomi -säätiön Undergraduate-stipendi. Fulbright-stipendin sai samana vuonna vain kaksi muuta suomalaista. Stipendistä oli myös se hyöty, että Yhdysvalloissa se on hyvin arvostettu. Koulu antoi Lemetille sen ansiosta alennuksen lukukausimaksusta.

Sattumalta samaan kouluun pääsi toinenkin vantaalainen nuori nainen, Eevi Rytkölä. Näyttelemistä opiskelevasta Rytkölästä ja Lemetistä tuli paitsi kämppikset myös hyvät kaverit. New Yorkista kaverukset muuttivat yhdessä Los Angelesiin, jossa he asuvat nyt yhdessä ja luovat uraa.

Tällä hetkellä Lemetti työskentelee päivät Leila Fakouri -nimisen kuvaajan studiolla. Valokuvaamisen lisäksi Lemetti muun muassa käsittelee kuvia, rakentaa lavasteita ja hoitaa kuvaustilanteiden valaistusta. Omia projektejaan hän tekee vapaa-aikana.

Hiekkaharjussa asuessaan Lemetti käytti ahkerasti julkisia liikennevälineitä. Muun muassa matka Mäkelänrinteen urheilulukioon sujui näppärästi junalla ja bussilla. Nyt Los Angelesissa hän liikkuu kaikkialle omalla autolla.

”Kukaan ei kävele Los Angelesissa mihinkään. Joukkoliikenne on olematonta ja kaupunki suunniteltu autoilijoille.”

Vuonna 2018 Lemetille myönnettiin Vantaan kaupungin taiteilija-apuraha. Sen turvin hän toteutti valokuvaprojektin nimeltä Kekta.

Lemetti sai inspiraation suomalaiseen kulttuuriin pohjautuvaan teokseensa Kalevalasta ja Seitsemästä veljeksestä. Sana kekta on kantauralin kieltä ja tarkoittaa sanaa kaksi. Inspiraatio teokseen tuli itsetutkiskelun kautta.

”Kun olin asunut jonkin aikaa Amerikassa, oma kulttuuri alkoi puskea esille. Aloin huomata ristiriitoja Amerikassa ja Suomessa elämisen välillä.”

Well Considered, Long Reflected -kuva on osa sarjaa, jolla Lotta Lemetti voitti kansainvälisen valokuvakisan.

Teoksessa Kalevalan tapahtumakohtauksia on kuvattu Amerikassa ja malleina on Yhdysvaltojen länsirannikolla asuvia ihmisiä. Lemetti halusi, että kuvissa näkyy kahden kulttuurin kohtaaminen. Kalevalaa hän käytti, koska se on Suomessa klassikko.

”Myös klassikot tarvitsevat uusia tulkintoja, tai muuten ne jäävät historiaan eivätkä ole enää mukana nykykulttuurissa.”

Suomalaisille Kalevala-aihe on ehkä hieman kulunut, mutta muualla maailmassa se herätti ihastusta. Teos voitti kansainvälisen Latitude Life APS -kilpailun viime vuonna, ja sen jälkeen se on kiertänyt näyttelyissä New Yorkissa, Los Angelesissa ja Italiassa. Tuomarit kuvailivat kuvia seesteisiksi, ja sellaisia niiden oli tarkoituskin olla.

”Haluan, että ottamani kuvat ovat rauhallisia ja niitä voi hiljentyä katsomaan.”

Teokseen liittyy videoteos, jossa malleina toimineet amerikkalaiset lausuvat pätkiä Kalevalasta.

Elämän kauheuksia, kuten sotaa tai kärsimystä, Lemetin kuvista on turha etsiä. Lemetti on kiinnostunut kulttuurista ja ihmisistä. Häntä kiinnostavat myös arkielämän pienet asiat, jotka ovat jääneet muilta huomaamatta. Nyt tekeillä olevassa projektissa Lemetti keskittyy kuvaamaan ympäristöä, jossa ihmiset elävät.

”Saatan vaikka kuvata tuolia, joka on jäänyt jonnekin, tai puoliksi syötyä omenaa.”

Kuvaamisesta Lemetti innostui jo lapsena, kun isä antoi ensimmäisen pokkarikameran. Silloin kohteeksi kelpasi mikä tahansa.

Tulevaisuudessa Lemetin mukaan hienointa olisi, jos elanto tulisi kokonaan oman taiteen avulla.

”Hienoin skenaario olisi, jos saisin yksityisnäyttelyitä nimekkäisiin gallerioihin ympäri maailmaa.”

Mikäli koronavirus ei sitä estä, Kekta-teos nähdään seuraavaksi Roomassa Transitions-yhteisnäyttelyssä toukokuussa ja Brysselissä kesällä.

Tällä hetkellä Lemetin elämä on Los Angelesissa, joskin hän on koronaviruspandemian takia nyt Suomessa.

Los Angelesissa hänellä on paitsi työ myös poikaystävä. Suurkaupungissa asumisessa viehättää paikan kansainvälisyys. Siellä on hänen mukaansa ”niin paljon lahjakkaita ja osaavia ihmisiä samassa paikassa, että se luo paljon mahdollisuuksia.”

Muutto pysyvästi Suomeen ei ole juuri nyt suunnitelmissa, mutta poissuljettu sekään vaihtoehto ei ole. Indonesialaissyntyinen poikaystäväkään ei sitä täysin vastusta.