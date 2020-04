Katastrofaaliset katovuodet opettivat Helsingin Pitäjän varautumaan pahimpaan. Rakennettiin kaksi rakennusta, joissa oli niin vahvat seinät, ettei porallakaan päässyt läpi.

Nyt koronaviruksen kurimuksessa kauppojen leipä- ja vessapaperihyllyt ovat toisinaan ammottaneet tyhjyyttään. 1700-luvulla rahvasta ei huolettanut, millä pyyhkiä takapuolta, sillä sammalta ja heinää oli tarjolla riittämiin.

Ja tiukan paikan tullen saattoi aina käyttää hiekkaa.

Leivän saatavuus sen sijaan huoletti silloinkin.

Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, Pyhän Laurin kirkon parkkipaikan vieressä on kaksi punaista rakennusta. Nykyisin moni ohittaa ne olankohautuksella, mutta aikanaan jokainen kyläläinen tiesi, mitä varten ne oli rakennettu. Niissä säilytettiin viljaa pahan päivän varalle.

Viljamakasiineissa on kaksinkertaiset seinät, että varkaat eivät voineet varastaa viljaa poraamalla seiniin reikiä.

Ja pahoja päiviä 1600-luvun lopussa riitti. Arvioiden mukaan jopa kolmannes väestöstä kuoli nälkään ja tauteihin 1690-luvulla. Neljä peräkkäistä katovuotta vei ihmisiltä ruoan. Kerjäämään joutuneet ihmiset saivat tauteja, joita he levittivät kulkiessaan eteenpäin. Ruumiita oli niin paljon, ettei kaikkia edes jaksettu haudata.

”Kirkonkylän Björnsin-tilan isäntä tuomittiin vuonna 1697 suuriin sakkoihin, sillä hän oli antanut koiransa syödä talossaan ruumiin”, kertoo Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto.

Juuri kun katovuosista oli selvitty, tuli suuri Pohjan sota ja siihen päälle rutto. Ja ikään kuin tässä ei olisi ollut tarpeeksi, tämän jälkeen Suomea koetteli isovihan ja pikkuvihan aika. Koska kirkonkylä oli keskeisellä paikalla Kuninkaantien varrella, se myös kärsi suuresti näiden kriisien aikana.

Seinässä olevan pienen luukun kautta viljamakasiinin sisälle on saatu ilmaa, ettei vilja homehdu.

Andreas Koiviston mukaan Pyhän Laurin kirkon vieressä sijainnut suomenkielisen seurakunnan puukirkko piti lopulta purkaa käyttökelvottomana, sillä venäläiset olivat käyttäneet sitä hevostallina. Myös kivikirkko rappeutui ryöstön seurauksena. Pappilasta puolestaan anastettiin karja ja pappilan rakennukset tuhottiin.

”Katastrofivuosien takia kirkonkylässä ei ole säilynyt 1700-lukua vanhempia rakennuksia.”

Mutta, kuten aina, elämä jatkui katastrofien jälkeen, ja kirkonkylässä uudelleenrakennus alkoi ripeästi. Nälkävuosista oli otettu opiksi. Nyt tuleviin katastrofeihin haluttiin valmistautua paremmin. Viljan säilömistä varten rakennettiin makasiini. Ensimmäinen rakennus valmistui ilmeisesti vuonna 1755.

Tämän laitteen avulla vilja saatiin aikanaan nostettua makasiinin toiseen kerrokseen.

Alku ei kuitenkaan sujunut kovin jouhevasti, sillä tilien hoidossa oli jatkuvia epäselvyyksiä. Kun homma saatiin lopulta toimimaan, oli makasiini mennyt niin huonoon kuntoon, että se piti purkaa.

Sen tilalle rakennettiin vuonna 1791 makasiini, joka on edelleen pystyssä. Myöhemmin, kun taloudellinen tilanne parani, viereen rakennettiin toinenkin makasiini vuonna 1822.

”Makasiineihin tehtiin kaksinkertaiset seinät, jotta kukaan ei päässyt varastamaan viljaa niin, että olisi porannut seinään reiän”, kertoo Koivisto.

Makasiineissa oli alkuvuosina lähes pelkästään ruista. Myöhemmin puolet varastoitavasta viljasta oli ruista ja puolet kauraa.

Viljamakasiineilla oli ruokavarastona toimimisen lisäksi toinenkin tärkeä tehtävä. Sen avulla pitäjään saatiin rahaa. Kun viljan lainaustoiminta väheni 1800-luvun puolivälissä, alettiin viljaa myydä. Myyntituotoista muodostettiin rahasto, josta myönnettiin rahalainoja, autettiin köyhiä ja annettiin rahaa kylän yhteisiin hankkeisiin.

Viljamakasiinin tuotolla palkattiin kunnan ensimmäinen koulumestari ja kätilö. Suomen vanhin yhä koulukäytössä oleva rakennus, Kyrkoby skola, sai myös aikanaan rahaa rakennuskustannuksiin makasiinilta. Se rakennettiin vuonna 1837.

Toisessa viljamakasiinissa toimii nykyisin kotiseutumuseo. Se on auki vain kesäisin.

Siitä, milloin viljan säilöminen makasiineissa lakkasi, ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Vielä toisen maailmansodan aikaan makasiineissa oli kuitenkin viljaa.

Nykyisin oikeanpuoleisessa viljamakasiinissa on Helsingin pitäjän kotiseutumuseo. Museo avattiin vuonna 1963, ja siellä on esillä Helsingin pitäjän taloista kerättyjä vanhoja tavaroita. Museo toimii vapaaehtoisvoimin ja on avoinna kesäisin kaksi päivää viikossa.

Kirkkoa lähempänä oleva vasemmanpuoleinen makasiini kuuluu Vantaan seurakunnalle. Vantaan seurakuntien vt. kiinteistöjohtaja Timo Jokinen kertoo, että tällä hetkellä makasiini toimii varastona.

”Sisällä säilytetään penkkejä ja pöytiä.”

Joinakin vuosina seurakunnan omistamassa makasiinissa on voinut käydä piipahtamassa sisällä Vantaa-Seuran järjestämien Helsingan keskiaikapäivien aikaan.

Jutussa on käytetty lähteenä Vantaan kaupunginmuseon julkaisua Kylä risteyksessä – Helsingin pitäjän kirkonkylä.