Ruokahifistelijöiden aikana kaikesta voi tulla trendi, jopa haisevasta hapankaalista. Nordkraut-niminen firma lanseerasi purkitetun hapankaalin, jota se taivuttaa muotituotteeksi.

Vielä kymmenen vuotta sitten kaali yhdistyi monien mielissä koulun kaalilaatikkoon ja Rosson raastepöytään.

Sitten kaalille kävi kauramaidot ja yhtäkkiä siitä tuli muodikasta. Ensin pannasta pääsi lehtikaali, ja nyt trenditietoiset vannovat hapankaalin nimeen.

Yksi trendin harjalla ratsastavista yrityksistä on Nordkraut. Yritys toimii Helsingin Punavuoressa ja valmistaa tuotteensa Vantaan Hakkilassa. Yritys lanseerasi ensimmäisen tuotteensa viime syksyn Vegemessuilla, ja siitä asti ruokahifistelijät ovat hehkuttaneet uutta tuotetta.

Toistaiseksi purkitettua hapankaalia saa vain Helsingin alueella, mutta jo lähiaikoina suunnitelmissa on viedä tuotetta muuallekin Suomeen.

Hapankaali valmistetaan kaalista maitohappokäymisen avulla.

”Kysyntä on ollut huimaa. Kun saamme logistiikan järjestymään, tuotetta myydään koko Suomessa”, kertoo Mirkka Olkinuora, joka on yksi Nordkrautin viidestä osakkaasta.

Yrityksen rynnistys markkinoille on ollut nopeaa. Mutta, miten haisevasta kaalista tehdään pikavauhtia menestystuote? Ei ainakaan mainostoimiston avulla, sillä Nordkraut ei sellaista käytä.

Toisaalta, ulkopuolista toimistoa ei ehkä ole ollut tarpeen palkata, koska osaamista löytyy omasta takaa. Elli Lehnhoffilla, joka kulkee firmassa nimellä boss lady, on yli kymmenen vuoden kokemus yrittäjyydestä ja markkinoinnista.

Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkinen on ollut mukana luomassa monia elintarvikealan brändejä, mutta ei ole kuullut Nordkraut-yrityksestä aiemmin. Parkkisen mukaan tuotteen menestys syntyy nykyisin suurilta osin fanien ansiosta, ihmisten jotka kertovat brändistä muille ihmisille.

”Se, miten suuri vaikutus muilla ihmisillä on, on muuttunut todella paljon. Ennen uskottiin asiantuntijoita, nyt uskotaan kavereita. Sosiaalisen median kanavilla on suuri valta.”

Tässä Nordkraut saa apua firman sisustusstailistilta, lifestylebloggaaja Susanna Ventolta. Resepteistä ja valmistuksesta vastaa kokki Jyrki Tsutsunen, myyntiä ja PR-puolta hoitaa Kenneth Nars.

Parkkisen mukaan menestyvien ruokatuotteiden syntyyn vaikuttaa myös se, että ruoasta ja terveydestä on tullut harrastus. Ihmiset käyvät kokkauskursseilla, lukevat ruokalehtiä ja -blogeja ja etsivät jatkuvasti jotakin uutta, mistä innostua.

”Näppituntumalta Instagramissa noin kymmenen prosenttia kuvista on ruoka-annosten kuvia”, sanoo Parkkinen.

Ruokatrendejä syntyy yhä kiivaampaan tahtiin, mutta markkinoilla pysyminen on vaikeampaa. Parkkinen ei usko, että Saarioisten pitsan kaltaisia massatuotteita voi enää syntyä.

”Olemme siirtyneet pois yhtenäiskulttuurista. Erilaisten tuotteiden tarjonta on räjähtänyt käsiin. Esimerkiksi juustohyllyllä olevien erilaisten merkkien määrä on käsittämätön.”

Parkkisen mukaan markkinoilla menestyäkseen kaikkien osa-alueiden täytyy olla kunnossa. Paitsi että tuotteen täytyy erottua muista, sen täytyy myös olla hinnoiteltu oikein. Oikein hinnoiteltu ei tarkoita halpaa, sillä Parkkisen mukaan hinta ei ole absoluuttinen asia. Ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän, jos he kokevat, että laatu vastaa hintaa.

Marko Parkkinen on ollut mukana luomassa useita elintarvikealan brändejä.

Hyvä esimerkki on maito. Eri maitojen hinnoissa on kymmenien prosenttien eroja, vaikka kyseessä on sama tuote.

”Niin kauan kuin ihmiset ajattelevat, että saavat rahalla paremman tuotteen, he ovat valmiita maksamaan siitä.”

Parkkinen myös muistuttaa, että joskus kalliimpi hinta on välttämätön, jos tuote halutaan tuottaa eettisesti.

”Jos aina katsotaan vain hintaa, voi käydä kuin vanhustenhoidolle Suomessa.”

Nordkrautin tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

”Ensin valloitetaan Suomi ja sitten maailma”, sanoo Mirkka Olkinuora.

Suomalaisen kaalin saatavuus saattaa kuitenkin hidastaa suunnitelmia. Tällä hetkellä tuotteet tehdään vain ja ainoastaan kotimaisesta kaalista. Näin keväällä kaalivarastot alkavat kuitenkin huveta.

”Olemme luonnon armoilla, kaalisato riippuu aina vuodesta. Jos kaali loppuu kokonaan, sitten kotimaisuusasiaa täytyy pohtia uudelleen”, sanoo Olkinuora.

Parkkinen arvelee, että maailmanvalloituksessa varmaa on se, ettei onnistu, jos ei yritä. Tavoitteeseen pääsyä helpottaa ihmisten ”heimoutuminen”.

”Niin Mongoliassa kuin Suomessakin on ryhmä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet vaikkapa suolen hyvinvoinnista tai koppakuoriaisten siivistä.”