Tässä tulee 21-vuotias uraohjus: Ninni Niemi pyörittää kioskia tavalla, joka saa vantaalaiset ylistämään poikkeuksellisen nuorta kauppiasta.

Vantaan Kivistön suuralueen uudessa osassa on paljon uusia asuntoja, mutta edelleen vain vähän palveluita. Juna-aseman vieressä sijaitsee kuitenkin yksi alueen ainoista valopilkuista, keltaisella värillä loistava R-kioski Karneoli.

Sitä johtaa 21-vuotias kauppias Ninni Niemi, jota voi sanoa vähintään yhtä valoisaksi.

Niemi on herännyt aikaisin arkiaamuna avaamaan kioskin samaan aikaan lähes kuin koko muu Suomi on pysähtynyt paikalleen koronaviruksen takia.

Viereisellä työmaalla työ ei ole kuitenkaan lakannut. Rakennusmiehiä virtaa solkenaan ostamaan aamukahvia ja tunnelma on lämmin.

Yhtäkkiä kioski täyttyi työmiehistä, jotka tulivat viettämään kahvitaukoa.

Ninni Niemi aloitti Kivistön R-kioskin kauppiaana heinäkuussa 2019 ja on saanut paljon kiitosta sekä asiakkailta että henkilökunnalta iloisesta asenteestaan. Vielä poikkeuksellisemman Niemestä tekee, että hän on myyntialueensa nuorin kauppias 21 vuoden iällään.

”Olen aina tykännyt olla ratkaisevassa roolissa, se näkyy minussa myös ringette-harrastuksessa. Tykkään johtaa ja ratkaista tilanteita, olen helposti myös äänessä”, Niemi kertoo itsestään.

Kivistön R-kioski Karneolissa kauramaitoa kuluu kahvin kanssa kymmeniä litroja päivässä.

”Aloitin keikkatyöläisenä kun kioski avattiin. Tämä on uusi ja hyvä kioski, todella potentiaalinen.”

Klaukkalasta alun perin kotoisin oleva Niemi asuu tällä hetkellä Kivistössä, työmatka on siis lyhyt. Niemi tykästyi Kivistön kaupunginosaan työskenneltyään kioskilla. Hän ei silloin vielä arvannut, että johtaisi pian koko liikettä.

Ninni Niemen R-kioski sijaitsee kerrostalon kivijalassa Kivistössä.

”Kivistön juttu on se, että tämä on uusi. Lähes kaikki on ripoteltu muualta tänne. Täällä asuu paljon perheitä ja opiskelijoita, ihmiset on ihania.”

Miten nuoresta naisesta tuli kauppias?

”Olin työskennellyt tässä pitkään ja kävi ilmi, että aikaisemmat kauppiaat olivat luopumassa R-kioskista. Samaan aikaan olin kiinnostunut R-trainee mahdollisuudesta.”

Entiset yrittäjät, pariskunta Sari Mattila ja Kari Mattila, ehdottivat Niemelle kioskin jatkamista heidän jälkeensä.

”Hän on niin innokas ja pirteä, että uskoimme hänestä tulevan hyvä kauppias”, Sari Mattila kertoo HS Vantaalle.

Mattila vakuutti Niemen, että hänet koulutetaan hyvin ja lisäksi apua olisi aina tarjolla, jos pärjääminen pelottaisi. Mattilalla oli lisäksi toinen R-kioski Kivistössä ja kolmas Vantaanpuistossa. Nykyisin hän on ravintola Sir Kippiksen toimitusjohtaja Korsossa.

R-kauppias trainee on ohjelma, jonka kautta voi opiskella yrittäjän ammattitutkinnon. Ohjelma valmistaa tulevaan kauppiaan työhön ja antaa eväitä toimia yrittäjänä. Niemellä oli tässä vaiheessa jo taskussaan merkonomin, eli liiketoiminnan perustutkinto.

Entisten kauppiaiden ja Niemen käymän keskustelun jälkeen kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Niemi aloitti trainee-ohjelman viime vuoden huhtikuussa ja valmistui R-kioskin kauppiaaksi heinäkuussa.

”Luojan kiitos kävin sen. Sain tosi hyvän tukiverkoston ja paljon itseluottamusta. Toki olin ollut tässä pitkään töissä, niin monet asiat olivat entuudestaan tuttuja.”

Monet kivistöläiset tuntevat Niemen pienistä tempauksista, joilla hän piristää asiakkaita. Kerran hän esimerkiksi pystytti teltan kioskin ulkopuolelle ja myi hodareita kahden euron kappalehintaan.

Kauppiaan mukaan pekonihodari on kivistöläisten suosikki.

Niemi tutustui trainee-ohjelmassa moniin toisiin kauppiaisiin, joista yksi oli Jämsässä kioskia pitävä Lissu. Hän tuli vierailulle Kivistöön katsomaan, miten Niemi pärjää. Lisäksi hän oli kuullut, että Vantaalla hodari liikkuu hyvin.

Silloin idea nakkiteltasta syntyi.

Kahden päivän varoitusajalla kauppias Niemi tilasi makkarat ja teltan. Toiset kauppiaat auttoivat teltan pystyttämisessä ja toimittivat hänelle grillin.

”Sää oli hyvä ja meillä soi musiikit siinä. Myimme 155 hodaria, vaikka tavoite oli 200. Tärkeintä oli antaa viesti, että meillä on hyvä meno.”

Ennen joulua Niemi sai ajatuksen lähteä myymään kahvia Kivistön juna-asemalle. Sillä tempauksella Kivistön ärrä voitti kioskien välisen kahvikilpailun. Tupakkakaapin päällä oleva kehystetty diplomi muistuttaa siitä.

”Otimme termarin mukaan asemalle ja laitoimme joululaulut soimaan”, hän muistelee viime joulun aikaa.

Tammikuussa kauppias tilasi vahingossa liian suuren maitotilauksen. Niemi ratkaisi tilanteen nopeasti asiakkaita ilahduttavalla tempauksella: hän ilmoitti Kivistön paikallisessa Facebook-ryhmässä, että lipsahduksesta johtuen maitoa myydään 50 sentin hintaan.

Ninni Niemi hyödyntää sosiaalista mediaa työssään jakamalla ilmoituksia paikalliseen someryhmään.

”Ne myytiin todella nopeasti ja otimme lapun lopulta pois, kun huomasimme, että omat maitomme loppuvat pian”, kauppias naureskelee jälkikäteen.

Kun kello alkaa lähestyä aamu yhdeksää, työmiesten määrä lisääntyy. Niemeä auttaa kioskilla aamuvuorossa Riikka Halminen, joka on juuri palannut töihin äitiyslomaltaan. Hän kertoo, että asiakkaat keskustelivat ennen säästä, mutta nyt koronaviruksesta.

Halminen on työskennellyt R-kioskilla yhteensä yhdeksän vuotta ja muistaa myös ajat, kun kioskeissa ei ollut omia kauppiaita.

”Nykyään pystyy helpommin kertomaan jollekin henkilölle suoraan, jos on huolia tai murheita. Helpottaa työntekijöitä, että on kauppias, joka tekee töitä meidän kanssa.”

Halminen on tykännyt erityisesti siitä, että hän saa käyttää luovuutta tuotteiden esillepanossa ja tehdä paljon muutakin kuin istua kassalla. Hän esimerkiksi laittaa ruokaa ja tekee tilauksia.

Kuvassa työntekijä Rikka Halminen oikealla.

Niemen yksi tärkeimmistä motiiveista onkin pitää hyvää huolta henkilökunnastaan. Se tapahtuu hänen mukaansa tutustumalla työntekijöihin ja kyselemällä kuulumisia. Niemi kiittää henkilökuntaansa hyvästä työstä ja hän on itse saanut kiitosta takaisin esimerkiksi vuorotoiveiden hyväksymisestä.

Suomessa on yhteensä noin 500 R-kioskia ja liikkeet ovat hyvin samanlaisia toisiinsa verrattuna. Miten siis yksittäinen kauppias voi vaikuttaa myymälään, kun kioskin konsepti on hyvin tiukka?

”Se miten tässä näkyy, että tämä on ’Ninnin kiska’, on millainen työilmapiiri meillä on ja mitä asiakkaiden toiveet huomioidaan.”

Niemi teki trainee-koulutuksessa kioskille liiketoimintasuunnitelman, jossa hän mietti, ketä kioskilla pääasiassa asioi. Kolme tärkeintä ryhmää Kivistössä olivat opiskelijat, työmiehet ja eläkeläiset. Hän on huomannut asiakkaiden mieltymyksissä eroa, ja sitä kautta ottanut toiveita huomioon.

”Kivistö on aika pieni paikka. Täällä käy aina samat asiakkaat, jolloin heidät alkaa tuntea paremmin. Silloin osaa tilata oikeita tuotteita. Esimerkiksi meillä menee kauramaitoa ihan älyttömästi, koska opiskelijat tykkää siitä.”

Niemi on ollut tyytyväinen R-kioskien perusideaan, mutta jos hän haluaa muuttaa kioskissaan jotakin, se tehdään yhdessä myyntipäälliköiden kanssa.

Lopuksi vielä kauppias Ninni Niemi kertoo viisi vinkkiä, kuinka tulla hyväksi yrittäjäksi.

Ensimmäiseksi, hyvä yrittäjän on haluttava tehdä työtä. Toiseksi, henkilökunnasta on pidettävä hyvää huolta. Kolmanneksi, hyvän yrittäjän on myös haluttava saada tuloksia, eli puhtaasti tehdä myyntiä. Neljänneksi, hyvä yrittäjä on oma itsensä.

Niemi myöntää, että hänellä oli aluksi vaikeuksia olla oma itsensä, mutta sitten hän teki oivalluksen. Kauppias tajusi, että vain olemalla oma itsensä hän voi rohkeasti kokeilla erilaisia asioita kioskilla ja ikään kuin antaa kioskille kasvot. Siitä päästäänkin viimeiseen vinkkiin.

Niemi pohti viimeistä vinkkiä pitkään, mutta sitten sanoi varmalla äänellä, että yrittäjän täytyy olla rohkea.

”Meilläkin on paljon tempauksia, joita täytyy tehdä. On ihanaa uskaltaa tuoda omaa itseään mukaan. Se vaatii oikeasti rohkeutta.”