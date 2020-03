Vantaan kauppakeskus Jumbon tarina on ollut menestys. Mutta kenen nokkelasta päästä tuli kuningasajatus Jumbosta?

Kehä III:n varrella sijaitsevassa kauppakeskus Jumbossa kauppa on käynyt viime vuosina kovaa. Jumbo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus.

Tämä lienee katkera pala niille, jotka aikanaan vastustivat Jumboa sen perusteella, että keskelle peltoa rakennettavaan kauppakeskukseen ei tulisi ketään.

Mutta kuka keksi aikanaan Jumbon? Kenen kuningasidea oli lähteä suunnittelemaan markettia entisen suursikalan maille? Syntyikö idea jossakin saunanlauteilla vietetyssä kokouksessa?

Se, kuka Jumbon isä on, riippuu siitä, keneltä kysyy. Jumbon kaavoittamisen aikaan 1990-luvun alussa Vantaan kaupunginjohtajana oli Pirjo Ala-Kapee. Hänen mukaansa Jumbon isä ei ole itse asiassa isä, vaan äiti.

”Vantaan kaupungin edesmenneelle asemakaavapäällikkö Liisa Harjulle voi antaa kunnian Jumbon äitinä. Hän esitteli, suunnitteli, valmisteli ja vei asiaa eteenpäin sitkeästi.”

Ala-Kapee kertoo, että Helsingin kaupunki vastusti asiaa yhtä sitkeästi.

”Heidän mukaansa kauppakeskuksen luomat liikenneruuhkat häiritsisivät helsinkiläisten pääsyä lentokentälle.”

Tältä Jumbo näytti havainnekuvissa viime vuosituhannen lopulla.

Noihin aikoihin pääkaupunkiseudun liikakasvua yritettiin hillitä rakentamiskielloilla. Ajateltiin, että jos rakennuslupia ei myönnetä, kasvu siirtyy muualle Suomeen. Osittain tämän vuoksi myös Jumbon rakennuslupaa vastustettiin. Monet myös suhtautuivat epäuskoisesti kauppakeskuksen sijaintiin lentokentän lähellä. Lentokenttää pidettiin rasitteena, jonka lähelle ei kannattanut rakentaa mitään.

”Se kyllä raivostutti. Oli suuren työn takana saada kaava eteenpäin, mutta Liisa Harju oli yksi niistä, jotka asiaa ajoivat. Hän ei kylläkään ollut ainut. En usko, että Jumbolle löytyy vain yhtä isää tai äitiä”, Ala-Kapee sanoo.

Vaikka Liisa Harju siis vei asiaa aktiivisesti eteenpäin, hän tuskin on Jumbon äiti. Idea Jumbosta nimittäin syntyi jo aiemmin, ja se tuli todennäköisesti alueen omistaneilta rakennusliikkeiltä.

Nykyisen kauppakeskuksen alue kuului aikanaan Backaksen kartanon maihin. Vuonna 1916 Backaksen kartanon omistajuus vaihtui, kun Osuusliike Elanto ja Hankkija ostivat maat ja tilatoiminnan kartanon omistaneelta Ehrnroothin suvulta. Vuonna 1934 Jumbon kulmille rakennettiin siitossikala.

Jumbo avattiin keskellä sateista syksyä lokakuussa 1999.

Alun perin Elannon ja Hankkijan suunnitelmissa oli muuttaa viljelysmaat teollisuuskortteleiksi. Tätä varten he palkkasivat konsultin, ja vuonna 1974 syntyi ensimmäinen kaavaluonnos, Kettu. Tässä kaavassa liiketiloja ja asuntoja oli hyvin vähän. Kauppakeskuksesta ei mainittu mitään.

Alueen rakennussuunnitelmat saivat täyskäännöksen, kun rakennusyhtiöt Haka ja Polar ostivat suurimman osan Elannon ja Hankkijan omistamista alueista vuonna 1986. Kettu-kaava unohdettiin ja tilalle tuli kehitysyhtiö Vantaanportti Oy. Rakennusliikkeiden suunnitelmat olivat tyystin toisenlaiset kuin Elannon.

Tässä vaiheessa joku rakennusliikkeen edustajista on todennäköisesti heittänyt ilmaan ajatuksen kauppakeskuksesta. Kuka se oli, sitä emme enää tiedä. Monien veikkaus on Polarin kehitysjohtaja Esko Antikainen. Kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa, missä Antikainen nykyisin elää, jos elää. Jumbon alkuajoista on pitkä aika.

Avajaispäivänä 6. lokakuuta 1999 kaupoissa riitti hulinaa.

Vantaan yleiskaavassa vuodelta 1992 on maininta kauppakeskuksesta, mutta Jumboa oli suunniteltu jo ennen tätä pitkään. Jumboa suunnitteleva porukka teki tutustumisreissuja muihin maihin. Mallia haettiin muun muassa Lontoon Docklandsin ja Tukholman Globenin alueilta.

Mukana reissuilla oli yleensä noin kuuden hengen porukka.

Siihen kuului SOK:n, Keskon ja vakuutusliikkeiden edustajia, Jumbon suunnitellut arkkitehti Ilkka Salminen, Rakennusliike Polarin kiinteistöliiketoiminnan markkinointijohtaja Timo Stenius, Hakan suunnittelupäällikkö Juha Hetemäki ja Vantaanportin alueen projektinjohtaja Timo Sääksvuori. Myöhemmin Sääksvuoresta tuli Vantaanportin Liikekeskus oy:n johtaja eli Jumbon toimitusjohtaja.

Ilkka Salminen ja Juha Hetemäki arvelevat, että Sääksvuori on elossa olevista lähimpänä Jumbon isää. Salmisen mukaan Sääksvuori oli avainhenkilö. Hetemäki sanoo, että porukka oli jo käynyt useimmilla ulkomaanreissuilla ennen hänen mukaantuloaan.

Jumbon avajaisten aikaan Suomi oli vielä markka-ajassa.

”Idea tuli varmaan Polarin Esko Antikaiselta ja siirtyi sitten Timo Sääksvuorelle”, Hetemäki arvelee.

Mutta mitä sanoo Timo Sääksvuori itse?

”Menestyksellä on monta isää, tappiolla vain äpärälapsia. Tuskin löydät tähän vain yhtä ihmistä. Mutta kyllä jos ihan juuria haetaan, niin Esko Antikainen löytyy sieltä.”

Sääksvuori tuli mukaan hankkeeseen vuonna 1986. Hän muistelee, että ennen arkkitehti Ilkka Salmista, joka teki Jumbon toteutuneet suunnitelmat, mukana oli saman yrityksen Simo Järvinen. Hän piirsi Jumbon ensimmäiset hahmotelmat käsivaralta paperille hotellin kabinetissa Zürichissa.

”1980-luvun loppu oli hypetysvaihetta ja suunnitelmat sen mukaisia”, Sääksvuori sanoo.

Timo Stenius kertoo, että Jumbon ensimmäiset suunnitelmat olivat edellä aikaansa.

”Se oli hybridikeskus, jossa oli kolmessa kerroksessa kauppoja, toimistoja ja huvittelupaikkoja. Nyt yhdessä Flamingon kanssa Jumbo on lähellä niitä ihan ensimmäisiä suunnitelmia.”

Mutta näitä suunnitelmia ei koskaan toteutettu. Alueella oli jo ehditty aloittaa perustustyöt, kun lama tuli ja pisti kaiken jäihin vuosiksi. Siinä, missä olisi pitänyt olla kolmikerroksinen kauppakeskus, oli kuutisen vuotta pelkkä soramonttu. Suunnitelmia muutettiin ja välillä paikalle oli nousemassa pelkkä supermarketti.

”Onneksi siitä halpisversiosta ei tullut mitään”, toteaa Timo Sääksvuori.

Vihdoin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Jumbon työmaalla oli ensimmäisen kerran räjäytetty työmaan aloituspamaus, päästiin siellä räjäyttämään uudemman kerran.

Vantaan kaupunginjohtaja Erkki Rantala käynnisti liikekeskuksen työmaan vuonna 1998 painamalla räjäytysnappia. Samana vuonna uusi Vantaanportin kauppakeskus sai nimen Jumbo.

Jumbon työmaa käynnistyi alkuräjäytyksellä 28. tammikuuta 1998. Panostaja Kauko Tillonen keräsi alueella räjäytyskaapelia.

Helsingin Sanomien 30.10.1998 kirjoittaman jutun mukaan nimi Jumbo viittasi viereisen lentokentän jumbojetteihin ja tietysti kauppakeskuksen suureen kokoon.

”Kauppakeskus Jumbo on hyvä osoitus siitä, miten tehdään suunnitelma ja sitten sitkeästi toteutetaan se”, sanoo Juha Hetemäki.

Jumbo valmistui lokakuussa 1999. Ensimmäisen vuoden asiakasmäärä oli 6 miljoonaa, josta se lähti tasaisesti nousemaan. Vuonna 2005 Jumboon valmistui laajennusosa.

Nykypäivänä Jumbo työllistää noin 1800 henkeä. Viime vuonna Jumbo yhdistyi Flamingon kanssa ja siitä tuli liikepinta-alaltaan Pohjoismaiden suurin kauppakeskus.

