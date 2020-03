Harvinaisesta Willa Sjöberg -nimisestä omakotitalosta pyydetään yli puolta miljoonaa euroa Vantaan Korsossa. Arkkitehti piti sitä ”ehkä parhaana huvilana”, jonka hän oli piirtänyt.

Perjantai-iltapäivänä verkkoon ilmestyi harvinainen myynti-ilmoitus.

Korsossa on myynnissä kuuluisan Arkkitehti Woldemar Baeckmannin suunnittelema Willa Sjöberg -niminen rakennus, jota on kutsuttu myös Villa Korsoksi. Talossa on kuusi huonetta ja tilaa 240 neliömetrin verran.

Pekka Laakso on toiminut kiinteistövälittäjänä yli 50 vuotta ja sanoo, että ei ole ikinä saanut vastaavanlaista taloa välitettäväkseen.

”Tämä on ihan uniikki tapaus ja olen tilaisuudesta valtavan otettu”, Laakso kertoo HS Vantaalle.

Rakennus sisältyy Vantaan modernin rakennuskulttuurin kohteisiin ja merkittävimpiin rakennuksiin.

Tästä asemakaavalla suojellusta omakotitalosta pyydetään ilmoituksessa yli puolta miljoonaa euroa.

Rakennus on kuitenkin remontin tarpeessa ja siihen tarvitaan yhteistyötä Vantaan kaupunginmuseon kanssa.

Arkkitehti Baeckmann on suunnitellut Villa Sjöbergin lisäksi muun muassa Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen Hugo Harmian kanssa ja Turun Sibelius-museon.

Villa Sjöbergin rakennutti alun perin Suomen Väri- ja Vernissatehdas, joka tunnetaan nykyisin maaliyhtiö Tikkurilana. Rakennus tuli tehtaan teknisen johtajan käyttöön vuonna 1959.

Asuntoa on käytetty vuosien saatossa sekä edustamiseen että asumiseen.

Rakennuksen erikoisuus on sen suuret ikkunat, jotka ulottuvat lattiasta kattoon. Talo sijaitsee kallioisessa jyrkänteessä, joka on osa Ruusuvuorenmäen etelärinnettä ja tontilta on näkymä Rekolanojan Ankkalammille.

Kuvassa näkyvät 1950-luvun rakentamiselle poikkeuksellisen suuret ikkunat.

Talolla on vaalea rapattu pinta.

Arkkitehti Baeckmann kirjoitti eräänlaisia muistelmiaan 1970-luvun alussa ruudulliseen vihkoon, joista löytyi Villa Sjöbergistäkin kirjoitettu katkelma Vantaan kaupungin rakennushistoriallisessa selvityksessä.

”Villa Sjöberg (Suomen Väri ja Vernissa) Korso 1957. Ehkä paras huvila, jonka olen piirtänyt.”