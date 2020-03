Martinlaakson asukkaat keräsivät allekirjoituksia adressiin ostoskeskuksen muutoksia vastaan. Muutosten myötä suosittu Cafe Berry joutuu lähtemään. ”Katsotaan mitä elämä tuo”, sanoo yrittäjä.

Martinlaakson ostoskeskus on tänä vuonna muutosten keskellä, kun sinne avataan kolme uutta ravintolaa.

Ravintoloiden alta saavat väistyä vaateliike Koketti, sekatavarakauppa Saiturinpörssi ja kahvila Cafe Berry.

Tieto muutoksista ja vuokrasopimusten irtisanomisista tuli viime vuoden lopulla. Paikallisissa herätti närää etenkin Cafe Berryn lähtö.

Martinlaakson asukasyhdistys aloitti adressin ostoskeskuksen nykytilan säilyttämiseksi. Adressi keräsi yli 2 000 allekirjoitusta.

Adressi ei kuitenkaan muuttanut tilannetta, kertoo Cafe Berryn yrittäjä Funi Nguyen.

Kahvilalle tarjottiin kyllä uutta sopimusta muualle kauppakeskuksessa, mutta sopimuksen hinta olisi ollut huomattavasti nykyistä korkeampi. Nguyen ei allekirjoittanut sopimusta, ja hänen tietojensa mukaan ostoskeskukseen avataan myöhemmin ketjukahvila.

Caffe Berryn tulevaisuus on siis yhä auki. Nguyen toivoo voivansa pysyä Länsi-Vantaalla, jossa Cafe Berry on jo kerännyt uskollisen asiakaskunnan. Toistaiseksi tiloja ei ole vielä löytynyt, joten Nguyen jatkaa etsintöjä.

”Katsotaan mitä elämä tuo”, hän sanoo.

Martinlaakson ostarille hän ei kuitenkaan voi jäädä.

Martinlaakson ostarille on tulossa kolme uutta ravintolaa. Cafe Berryn tietojen mukaan sen paikalle tulee ketjukahvila.

Ostoskeskuksen kauppakeskuspäällikkö Heli Vainio on tietoinen muutosten kohtaamasta vastarinnasta. Kolmen ravintolan suunnitelma pitää kuitenkin yhä, ja Vainio uskoo niiden palvelevan asiakkaita hyvin.

”Asukkaiden suuri huolihan oli se, että tulee jotain kaljakuppiloita”, Vainio sanoo.

Vainio ei vielä paljasta mitkä kolme ravintolaa ostoskeskuksessa aloittavat, mutta lupaa niiden olevan keskenään erilaisia ja jo valmiiksi suosittuja.

”Ei tule hampurilaisravintolaa eikä tule kebabravintolaa.”

Ostari on paikallisille selvästi tärkeä, ja ostoskeskus haluaa tehdä asukkaiden kanssa yhteistyötä, Vainio sanoo. Nyt tehtävät muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta ostoskeskus pysyisi elinvoimaisena ja houkuttelevana.

Ravintolat on pakko avata juuri kaavailluille liikepaikoille, sillä esimerkiksi kahvilan tiloissa on ravintolan tarvitsemaa tekniikkaa. Valmius ravintolatoimintaan on peräisin ostoskeskuksen suunnittelun ajoilta. Alkuperäisissä suunnitelmissa liikepaikoille oli kaavailtu ravintoloita.