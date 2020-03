Vantaalaisten jalkojen alla kulkee vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia tavaraa. Vuosaareen vievä rata ei kuitenkaan soveltuisi matkustajille, koska tunnelissa on liian kosteaa.

Hakunilan S-market on aivan tavallinen kauppa Vantaalla. Harva kaupassa käyvä asiakas mahtaa tomaatteja valitessaan tietää, että VR:n Intercity-veturi tavaravaunuineen jyskyttää kaupan alta kymmenen kertaa vuorokaudessa.

Kymmenellä kerralla tarkoitetaan junan viittä edestakaista matkaa yksiraiteisella radalla.

Vaikka Intercity-junia käytetään yleensä VR:llä matkustajien kuljettamiseen, nämä junat kuljettavat jotain aivan muuta. Kyydissä on ainoastaan junankuljettaja ja vientitavaraa Suomesta maailmalle.

Karttasovellus Google maps ei jostain syystä näytä junarataa ollenkaan, minkä vuoksi rautatien sijainti on monille hämärän peitossa. Auton navigaattori sen sijaan näyttää junaraidetta muun muassa Vantaan Hakunilassa, Itä-Hakkilassa ja Kolohongassa, mutta mitään ei näy.

Kyseessä on vuonna 2008 valmistunut Vuosaaren satamarata, joka kulkee maan alla 19 kilometrin matkan.

Yli 200 miljoonaa euroa maksanut rata kulkee tarkalleen Vuosaaren satamasta Helsingistä Keravan Savioon. Rataosuudella on kaksi tunnelia, joista Savion tunnelin pituus on 13,5 kilometriä. Se on Suomen pisin rautatietunneli.

Junat porskuttavat maan alla 80 kilometrin tuntivauhtia.

Vuosaaren satamaradan tunnelinpää rakennusvaiheessa vuonna 2007.

Vantaalla tavarajunan raiteet luikertelevat syvällä Ojangon peltojen sekä Hakunilan ja Itä-Hakkilan asutuksen alapuolella ja jatkavat siitä Lahdenväylän alapuolella kohti Keravaa.

Radan matkan varrella on Långmossabergin, Kaskelan, Päiväkummun ja Jokivarren ajotunnelit, jotka toimivat huoltoreitteinä, poistumisreitteinä, pelastuslaitoksen hyökkäysreitteinä ja savunpoiston korvausilmareitteinä.

Ajotunneleiden lisäksi Savion tunnelin osuudelle on suunniteltu neljä pystykuilua, jotka sijoittuvat Hakunilan kartanon eteläpuolelle, Kuninkaanmäkeen, Myrakseen ja Leppäkorpeen. Pystykuiluja käytetään useampaa tarkoitusta varten, kuten poistumisreitteinä, pelastusteinä ja savunpoistoa varten.

Eli hätätilanteessa veturin kuljettajan on tiedettävä, missä lähin pystykuilu tai ajotunneli sijaitsee, jotta hän pääsee tunnelista tarvittaessa ulos. Hätäpoistumisreittejä ei ole tarvinnut tähän mennessä käyttää kertaakaan.

Mitä nämä tavarajunat kuljettavat?

Valtaosa Vuosaaren satamaradalla kulkevista junista tulee joko Tampereen tai Jyväskylän suunnasta kohti Vuosaaren satamaa. Väylän rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin kertoo, että tavarajuna kuljettaa eniten Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotteita.

Vuosaaren satamassa lepää satoja rahtikontteja.

”Vuosaaren satama on pääosin vientisatama”, Nummelin selittää.

Toiseksi eniten junarataa hyödyntää Nummelinin mukaan metsäkoneita valmistava pörssiyritys Ponsse. Silloin juna rahdataan täyteen Iisalmessa, josta se puksuttaa kuormansa kanssa jälleen kohti Vuosaaren satamaa. Satamasta tavarat jatkavat matkaansa vietäväksi muualle.

Nummelin kertoo, että silloin kun juna lähtee Vuosaaresta Keski-Suomeen, sen kyydissä harvemmin on tavaraa.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas ryhtyi käyttämään satamarataa vuonna 2017, mikä moninkertaisti satamaradan käyttömäärän.

Kuvassa Äänekoskelle vuonna 2017 valmistunut Metsä Fibren omistama uusi sellutehdas.

”Vuoteen 2016 asti kuljetusmäärä pysyi noin 0,5 miljoonan tonnin vuositasolla, mutta Äänekosken biotuotetehtaan kuljetusten käynnistyttyä syksyllä 2017 määrä on selvästi noussut ja oli viime vuonna jo noin 1,5 miljoonaa tonnia”, kertoo rataverkon hinnoitteluasiantuntija Harri Lahelma Väylävirastolta.

Satamaradan alkuperäisistä tavoitteista ollaan kuitenkin edelleen kaukana: Ennen radan valmistumista arvioitiin, että satamaradalla liikennöisi arkisin 10–12 junaa vuorokaudessa. Radan kuljetusmääräksi ennustettiin neljä miljoonaa tonnia vuodessa.

Vaikka Vuosaaresta on Keravalle suora maan alla kulkeva raideyhteys, siellä ei voi kuljettaa matkustajia. Keravan omasta metrolinjasta on siis tässä vaiheessa turha haaveilla.

Nummelinin mukaan tunnelissa on liian kosteaa matkustajille, sillä rata kulkee syvällä maan alla. Syvimmillään rata käy 25 metrissä merenpinnan alapuolella ja se on rakennettu kuoppamaisesti eli rata on keskikohdalla syvemmällä ja nousee tunnelin päistä ylös. Radan syvin kohta on Vantaalla Kuninkaanmäessä.

Matkustajakäyttöön tarkoitetut junaradat vaativat Nummelinin mukaan kuivempia oloja. Kosteudesta johtuen Vuosaaren satamaradalla ei voinut esimerkiksi käyttää VR:n vanhempia Sr1-mallisia vetureita, joita radalla aluksi kokeiltiin. Tunnelissa oleva kosteus aiheutti vetureihin sähköongelmia ja siksi käyttöön päätettiin ottaa modernimmat Intercity-sähköveturit.

”Tunnelissa on aikamoinen kosteus”, Nummelin kuvailee