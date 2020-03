Vantaan Puistokulman kohdalla oli ensin kaatopaikka, sitten sorakuoppa ja lopulta kolmannen luokan junanvaunu. Sieltä alkoivat työväenliikkeen juhlat.

Hiekkaharjun puistokulma, tuttavallisemmin ”puistis”, on yksi Vantaan harvoista yhä toimivista työväentaloista.

Harva ehkä tietää, että ennen kuin nykyinen talo rakennettiin 1960-luvulla, paikalla oli VR:n kolmannen luokan junanvaunu.

Puistokulman rakentamiseen liittyy sellaista yhteisöllisyyttä ja innostusta yhteisestä aatteesta, jota voi olla vaikea ymmärtää nykypäivänä.

Junanvaunu toimi työväenliikkeen toimitilana kymmenen vuotta. Siihen liittyy tuohon aikaan poikkeuksellista naisenergiaa, sillä Tikkurilan demokraattiset naiset hankkivat vaunun vuonna 1953 ja kunnostivat sen kokouskäyttöön.

Tontin olivat ostaneet samana vuonna samat naiset yhdessä SKP:n Tikkurilan ja Hiekkaharjun osastojen ja Suomi–Neuvostoliitto-seuran kanssa. Vantaan alueen työväestö olivat työväenliikkeessä vahvasti mukana.

”Kun ei ole julkisia tai yksityisten palveluntarjoajien tiloja, kuten on tänä päivänä, syntyy toiminnallinen tyhjiö, jolloin järjestöjä ja talkootyötä tarvitaan. Ihmiset ovat halunneet omaehtoisesti lähteä tekemään ja harrastamaan. Suomi oli silloin aivan erilainen kuin nyt. Nykypäivänä toiminta ostetaan ja se näkyy muun muassa vapaaehtoisten määrissä”, Puistokulman nykyinen toiminnanjohtaja Riku Ahola kertoo.

Puistokulman tontti, johon junanvaunu iskettiin, oli alun perin asukkaiden käyttämä kaatopaikka ja sijaitsi sorakuopassa. Aktiiviset talkoolaiset alkoivat tasoittaa maapohjaa, raivata puita ja tehdä tontille myös lentopallokenttää.

Vaunussa perustettiin 1954 Tikkurilan järjestöjen taloyhdistys, joka osti tontin vuonna 1955.

Taloyhdistyksessä syntyi ajatus rakentaa tontille oma kunnollinen toimitalo, mutta rakentamisen suunnittelu kesti vuosikymmenen.

Suunnitelmaa hidasti muun muassa Helsingin Kulttuuritalon urakka ja Hyvinkään sekä Karkkilan järjestötalojen rakentamiset, jotka oli ensin saatava päätökseen, koska rakennuslainaa ei myönnetty saman piirin alueella useampaan taloon.

Vuonna 1959 junanvaunun tilalle rakennettiin väliaikainen parakkirakennus ja varsinaisen toimitilan rakentaminen aloitettiin kesällä 1963. Sen arkkitehtina toimi silloinen Kemin kaupungin rakennusmestari Olavi Nurmi. Yläkerta suunniteltiin tansseja varten ja alakerta voimistelua.

Talo rakennettiin talkootyönä, aivan kuten tontin valmistelukin oli tehty. Talkoisiin osallistui muun muassa Veikko Saarto, joka oli sittemmin kansanedustaja, liikenneministeri ja Kansaneläkelaitoksen johtaja. Lukuisat miehet ja naiset uhrasivat talon rakentamiselle satoja tunteja. Eniten työtunteja kertyi paikalliselle Teodor Hukkaselle, joka rakensi vapaaehtoisesti Puistokulmaa yli 800 tuntia.

Huhtikuussa 1964 järjestettiin Puistokulman avajaiset, jonne puettiin päälle parhaimmat. Käpylän nuoriso-orkesteri soitti tanssimusiikkia, tangolaulajat lauloivat ja uudessa salissa järjestettiin aikaansa kuvastava twist-tanssikilpailu.

60-luvun nuorisodemokraatit tanssimassa Puistokulmalla.

Avajaisten jälkeen Puistokulma toimi monipuolisena kulttuurikeskuksena, jossa järjestettiin muun muassa kerhotoimintaa, orkesterien, kuorojen ja teatterin harjoituksia. Taloyhdistys järjesti Puistokulmassa pääosin huvitoimintaa, mutta tarjonnan lisääntyessä tämä rooli on pienentynyt.

Vuonna 1976 rakennusta laajennettiin ja vanha puoli saneerattiin, pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Pauli Halonen. Uudisrakennukseen tehtiin toimisto- ja kokoustiloja sekä saunaosasto.

Puistokulmassa tanssitaan tänäkin päivänä.

Yhteisöllisen työväenliikkeen ansiosta Suomeen rakennettiin monia työväentaloja, mutta harva niistä on tänä päivänä yhtä aktiivinen kuin Hiekkaharjun Puistokulma.

Rakennuksen nykyisestä käytöstä osaa parhaiten kertoa Puistokulman nykyinen toiminnanjohtaja Riku Ahola. Hän siirtyi Puistiksen keulahahmoksi maaliskuussa 2018 oltuaan aikaisemmin Malmin työväentalon toiminnanohjaajana.

Ahola näki Puistokulmassa valtavan mahdollisuuden toiminnan ylläpitämisessä.

”Sunnuntaisin lokakuusta huhtikuuhun järjestetään lavatansseja ja tiistaisin Hakunilan eläkeläiset järjestävät omat lavatanssinsa. Niiden lisäksi rakennusta vuokrataan ulkopuolisille. Talossa on muun muassa nähty villejä rockabilly-juhlia ja rivitanssitapahtumia. Talolla on omat juhlapalvelut ja anniskeluluvat”, Ahola kertoo.

Tältä näytti Puistokulman päivätansseissa syksyllä 2012.

Viime kesänä Ahola joutui itsekin rajujen rockabilly-juhlien pyörteisiin, josta tuli hänelle yksi ikimuistoisimmista illoista Puistokulmassa.

Puistokulmassa järjestettiin viime elokuussa Psychobilly bash -niminen musiikkitapahtuma, jossa esiintyi walesilainen yhtye Demented Are Go. Yhtyeen jäsenillä on kasvoillaan Kiss-henkiset vahvat meikit.

”Puistokulma oli aivan täynnä rockabilly-väkeä, joista suurin osa oli lopulta hirveässä humalassa. Walesilaisbändi oli sotkenut tekoverellä puistokulman saunatilat ja näky oli aivan kauhea, kuin sika olisi teurastettu.”

Vaikka kyseessä olikin tekoveri ja kello yli kaksi aamuyöllä, piti sauna saada heti putsattua. Ahola kertoo, ettei tekoveri lähtenyt pesemällä ja lopulta lauteiden pinnat jouduttiin hiomaan, jotta tila olisi käyttökunnossa seuraaville.

”Se ilta oli aikamoista koheltamista, mutta kättelin kaikki bändin jäsenet läpi ja kerroin, että ovat jatkossakin tervetulleita”, Ahola nauraa nyt.

Artikkelin lähteenä on käytetty Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistyksen teosta: Helsingin pitäjä 2006.