Kosovolaisperhe pakeni sotaa Suomeen. Asuttuaan 14 vuotta Oulussa, perheen äiti sai ajatuksen perustaa grilli Vantaan Kivistöön. Sitten grillin ovesta käveli sisään stand-up koomikko Sami Hedberg, jonka tv-ohjelma muutti kaiken.

Helmikuussa 2014 kosovolainen pariskunta näki tilaisuutensa tulleen, ja he perustivat grillin keskelle Kivistössä sijaitsevaa parkkialuetta. Nyt grillillä lappaa asiakkaita Kuopiosta saakka maistamaan bosnialaista ruokaa.

Sinisessä grillissä ei ujostella fetajuuston, smetanan ja naudanlihan käyttöä ruoanlaitossa.

Balkan-grilli on Kivistön kaupunginosan pohjoispuolella Kannistontien varressa, hieman syrjässä aseman uudesta asuinalueesta. Grillin omistaa Kosovosta kotoisin oleva Adnan Ullakoviq, mutta oikeasti grillin perustaminen oli hänen vaimonsa Fatmira Ulakovicin ajatus.

Grillin nimessä oleva Balkan viittaa Kaakkois-Euroopassa sijaitsevaan Balkanin niemimaahan, johon kuuluvat muun muassa Kreikka, Albania, Bulgaria, Bosnia ja Hertsegovina. Ja tietysti myös Kosovo.

Adnan Ullakoviq (oikealla) ja Fatmira Ulakovic kertovat grillityön olevan kiireistä.

Kuusi vuotta sitten Kivistö näytti hyvin erilaiselta kuin tänä päivänä. Siellä oli vähemmän asuntoja ja vain lähikauppa Siwa. Se riitti vakuuttamaan Fatmiran siitä, että sijainti olisi loistava.

Perheen yllätykseksi alueella alkoi ravintolan perustamisen jälkeen tapahtua. Kivistössä järjestettiin asuntomessut vuonna 2015, ja alueelle rakennettiin valtavasti uusia asuntoja. Lisäksi samana vuonna lähijunat alkoivat liikennöidä Kivistöstä, kun kehärata valmistui. Se helpotti alueen saavutettavuutta kauempaakin. Pelkästään vuosina 2015–2018 Kivistöön muutti yli 4 000 asukasta.

Perheellä oli omien sanojensa mukaan onnea matkassa ajoituksensa kanssa.

”Aina kun rakennetaan uusia taloja, tulee myös työntekijöitä”, huikkaa pariskunnan keskimmäinen poika Nedžad Ulakovic, joka on myös grillillä töissä.

Tuulta purjeeseen lisäsi, kun televisio-ohjelma Grillit huurussa kuvattiin Balkan-grillillä toukokuussa 2018. Tässä ohjelmassa stand up -koomikko ja näyttelijä Sami Hedberg ja radiojuontaja Kim Sainio kiertävät kokeilemassa ja arvostelemassa suomalaisia grillejä. Ennen ohjelman kuvaamista grillin omistajille oli kerrottu televisio-ohjelmasta, mutta Fatmira myöntää, ettei tiennyt vielä silloin mistä on kyse.

”Sami Hedbergin manageri soitti, enkä tiennyt kuka se on. En minä katso televisiota, ei ole aikaa. He tulivat ja heidän kanssaan tuli myös nyrkkeilijä Edis Tatli. Yllätyin kun hän alkoi puhua bosnian kieltä.”

Ammattinyrkkeilijä Tatli on myös kotoisin Kosovosta.

Kun jakso oli näytetty televisiossa, seuraavana aamuna parkkipaikalla oli kymmeniä autoja odottamassa, että Fatmira ja Adnan saapuisivat avaamaan ravintolansa. Fatmira ihmetteli silloin miehelleen, että mitä ihmettä tapahtuu. Selvisi, että Hedbergin grilliarvostelu oli laittanut uteliaimmat kulinaristit liikkeelle.

Fatmira kertoo, että tulee usein asiakkaita, jotka tilaavat sanomalla: ”haluan samaa, mitä Sami söi.”

Perheen yhteistyö sujuu saumattomasti pienestä keittiöstä huolimatta.

Nedžad Ulakovic grillaa lihoja Cevapi-annokseen.

Iloisen yrittäjäperheen matka tähän pisteeseen ei ole ollut mutkaton. Raskas tie kohti parempaa tulevaisuutta alkoi vuonna 2000, kun Ulakovicit päättivät paeta Kosovossa käytyä sotaa Suomeen. Aikaisemmat ammatit, työt ja sukulaiset jäivät kotimaahan. Tällä hetkellä perhe asuu Keimolassa, joka on osa Kivistön suuraluetta.

Kaksikymmentä vuotta sitten Kosovossa ja sen lähialueilla käytiin sotaa. Osapuolina olivat albaanit, Jugoslavian hallituksen joukot ja sotilasliitto Nato, joka puolusti albaaneja. Sodan seurauksena Kosovo itsenäistyi vuonna 2008.

Kosovo on nuori valtio ja itsenäisyyspäivä on asukkaille erityisen merkityksellinen. Fatmira oli käymässä Kosovossa viettämässä talvilomaansa ja pääsi näin osalliseksi itsenäisyyspäivän juhlintaan. Maanantaina 17. helmikuuta Kosovo on ollut itsenäinen kaksitoista vuotta.

”Siellä oli ihana ilma, 16 astetta lämmintä ja kaikki olivat ulkona viettämässä vapaapäivää.”

Ulakovicit ovat kotoisin Mitrovicasta, joka on heidän mukaansa todella kahtia jakautunut: eteläosassa asuvat albaanit ja pohjoisessa serbit. Kaupungissa on paljon teollisuutta ja kaivostoimintaa. Perheen isä Adnan oli ehtinyt työskennellä kaivoksella kuusi vuotta hitsaajana, kun he päättivät lähteä.

Balkanilaisen ruoan lisäksi listalta löytyy myös perinteisiä grilliruokia.

Perhe Ulakovic muutti tilannetta pakoon Suomeen, jossa heidät ohjattiin Kajaanin vastaanottokeskukseen.

”Kaikki oli ihan sekaisin”, Fatmira pudistelee päätään.

Seitsemän kuukauden jälkeen perhe muutti Kajaanista Ouluun, jossa elämä järjestäytyi täysin uudestaan. Tässä vaiheessa pariskunnalla oli kaksi poikaa, mutta pian perheeseen syntyi myös ensimmäinen tyttö.

Fatmira on ammatiltaan opettaja, mutta Suomessa opettajana työskenteleminen olisi tietänyt jatkokouluttautumista. Niinpä nainen päätyi Oulussa bosnialaisen ystävänsä grillille töihin. Adnan teki silloin vielä kivitöitä.

”Asuimme Oulussa 14 vuotta ja ehdotin lapsille, että muuttaisimme Etelä-Suomeen, koska siellä on enemmän mahdollisuuksia ja parempi ilma, mutta Oulu tuntui meille jo omalta kaupungilta. Noin kuusi vuotta sitten päätimme muuttaa tänne, koska keskimmäinen poika pääsi ammattikouluun Espooseen opiskelemaan matkailualaa ja minä löysin tämän paikan.”

Fatmira oli ehtinyt ystävänsä grillillä työskennellessään oppia paljon bisneksen pyörittämisestä ja ruoan laittamisesta. Hän ehdotti miehelleen, että he hankkisivat oman grillipaikan ja kokeilisivat yrittämistä.

Cevapit ovat mausteisesta jauhelihasta valmistettuja pitkänmallisia pötköjä. Yleensä ne tarjoillaan fetasalaatin kanssa.

Poika Nedžad mainitsee, että hänen äitinsä on aina ollut loistava kokki. Fatmira hymyilee pojalleen lempeästi takaisin kuin kiitokseksi.

Perheen vanhin poika on myös päätynyt ravintola-alalle ja opiskelee parhaillaan ravintolakoulu Perhossa Töölössä. Hän ei ole töissä Balkan-grillissä.

Tällä hetkellä tilanne on sekä Kosovon että grillin osalta tasainen. Balkan-grillillä käy alituiseen matkaajia kauempaakin maistamassa balkanilaisruokia.

Fatmira kertoo, että grillille saapui vanhempi pariskunta kolme kuukautta sitten grillille syömään. He olivat ajaneet yli 300 kilometrin matkan Kuopiosta. Pariskunta tilasi cevapit, eli bosnialaiset jauhelihatangot ja plejskavican, eli bosnialaisen burgerin.

”He pitivät kaikesta, mutta leivän reseptiä mies uteli”, Fatmira kertoo.

Fatmira oli vienyt miehen keittiöön ja näyttänyt hänelle, miten bosnialainen tuoreleipä tehdään. Pieni taikinakasa paistetaan uunissa 350 celsiusasteessa pitsakiven päällä. Leivästä tulee pohjasta rapea, päältä kiiltävä ja sisältä ontto.

Tältä leipä näyttää ennen kuin se kypsennetään kuumassa pitsauunissa.

Ulakovicit raastavat bosnialaisen leivän päälle lampaan maidosta tehtyä Manchego-juustoa.

”Minulla on kyllä taikinaa, mutta se ei ole kotona tehtynä sama.”

Varmimpia asiakkaita ovat grillillä vakituisesti käyvät lounastajat.

Vakioasiakkaat Jere Tölli ja Tommi Hosionaho paukkaavat ovesta sisään aikaiselle lounaalle. Nämä paikalliset putkimiehet tilaavat ruokalistalta tottuneen oloisesti Kivistö-ateriat.

”Tämä on tuttu ja turvallinen valinta”, Tölli sanoo.

Tommi Hosionaho (vas.) ja Jere Tölli söivät ”Kivistöateriat” lounastauollaan.

Miehet ovat kokeilleet listan muitakin ruokia. Hosionaho mainitsee, että bosnialainen burgeri pljeskavica on hyvän makuinen.

Yleensä bosnialaisen ruoan kanssa juodaan ayaran-nimistä hapanta maitojuomaa. Sitä joivat myös Sami Hedberg kumppaneineen Grillit huurussa -jaksossa. Juoman koostumus on laihempaa kuin piimässä ja maku vähemmän hapanta.

Tölli ja Hosionaho tilaavat kuitenkin perinteisempää grillijuomaa – kokista.

Vielä lopuksi yksi mainitsemisen arvoinen piirre Balkan-grillistä: se ei ole yöllä auki. Tänne ei siis kannata tulla baari-illan päätteeksi tilaamaan makkaraperunoita.

Grillit huurussa -televisio-ohjelmaa esittää Nelonen Media, joka kuuluu HS Vantaan kanssa samaan Sanoma-konserniin.