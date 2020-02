Keimolan maastossa kulkee mystinen Kongontie. Tiennimen alkuperästä on useita selityksiä.

Luoteis-Vantaalta löytyy Kongontie: Se on on nimenä niin kummallinen, että sen syntyperästä on esitetty monenlaisia teorioita.

Vuonna 2011 Vantaan kaupungin entinen nimistöntutkija Ulpu Lehti esitti Helsingin Sanomille teorian, jonka mukaan Kongo olisi ollut vanha torpan nimi. Tarinan mukaan pappi olisi saarnannut Kongo-nimisestä paikasta Afrikassa, ja viljelijä olisi ottanut nimen siitä torpalleen.

Tämän teorian kiistää tiukasti Vantaan kaupungin aluearkkitehti ja nimistöasioiden vastaava Timo Kallaluoto. Ensiksikin, mitään torppaa ei ole koskaan ollut olemassakaan.

”Luhtaanmäen Gripsin talo on ollut kruununtila vuoteen 1932, jolloin aiemman vuokraajan poika sai ostaa sen. Kauppa ei sisältänyt koko tilaa, joten toisesta osasta lohkottiin 1933 uudistila Kongo. Se oli kokonaan uudisraivaus, ja tuolloin rakennettiin myös Kongon talo.”

Kallaluodon mukaan Kongon tila sai nimensä vanhasta luontonimestä. Nimi esiintyy kartoissa 1763 Kångilån pdo ja 1776 Kångå nitu sekä myöhemmin muun muassa 1947 Kongonmetsä ja 1958 Kongobergen.

Kongo tulee Kallaluodon mukaan sanoista konko tai konkelo. Niistä ensimmäinen viittaa kyömyyn ja jälkimmäinen mutkaan. Kallaluoto arvioi, että nimellä on viitattu Lepsämänjokeen, joka tekee alueella hevosenpään muotoisen mutkan, tai lähellä olevaan Konkoonkallioon.

Se, että Kongontie ei ole Konkontie, johtuu Kallaluodon mukaan ruotsin kielen vaikutuksesta, joka on tuonut g:n sanaan. Luoteis-Vantaalla puhuttiin keskiajalla pääasiassa ruotsia.

Nimistöä tutkinut lukija Ilmari Kosonen lähetti HS Vantaalle sähköpostia, jossa hän kyseenalaistaa sekä Lehden että Kallaluodon selitykset. Kososen mukaan nimen alkuperää olisi pitänyt kysyä ruotsinkielisiltä nimitutkijoilta.

”Nimi Kongo on kiinnostanut minua jo pitkään. Kirjoitin jo vuosia sitten tekstin Kongonsaari-nimestä, joka on kotiseudullani Savonlinnassa. Kongontie ja Kongonsaari-nimille on aivan varma, tarkka selityksensä.”

Kososen mukaan sana kongo tulee ruotsin kielestä. Vantaalla Kongoobergen eli Konkoonkallioiden maasto on ollut seudun vanhojen kartanoiden aluetta. Kullakin kartanolla oli tietty alue lähiseudulla rakennuspuiden hankkimista varten.

”Kong- tarkoittaa 'mennä', ruotsin verbistä gå 'mennä'. Oikea kirjoitus pitäisi olla gång. Se siis tarkoittaa metsää, jonne mentiin hakemaan tarvepuita.”

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo ei usko tähän selitykseen.

”Kotimaisten kielten keskuksen julkaiseman Namnledslexikonin mukaan Vantaan Kongo-nimet ovat peräisin Afrikan paikannimestä Kongo. Nimistöntutkimus ei siis tue lukijan selitystä.”

Kallaluotokaan ei usko Kososen selitykseen, mutta ei myöskään Onkamon. Hän tyrmää Kongo-nimen afrikkalaisen alkuperän täysin.

”Kongon nimi ei tule Afrikasta, koska Livingstone löysi Kongon putoukset 1855 ja vasta tämän jälkeen Kongosta tuli tunnettu lähetysmaa. Sana Kångilå esiintyi kartoissa jo vuonna 1763.”

Kallaluoto muistuttaa, että koko Luoteis-Vantaa on ollut vanhaa hämäläisseutua. Täältä löytyy runsaasti vanhoja hämäläisnimiä, jotka saivat ajan myötä oudon asun, kun seutu ruotsalaistui.