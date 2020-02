Supavit Nummelinin perhe laittaa kuulosuojaimet, kun nuori mies alkaa soittaa kotoa löytyviä satoja kelloja. Nyt Nummelin on elämänsä haasteen edessä, sillä hän suunnittelee Tikkurilaan ainutlaatuisen kellopelin.

Tohtori. Supsu. Anna. Ajan herra.

Rekolalaisella Supavit Nummelinilla, 21, on monta lempinimeä. Ja sitten on niitä muita nimityksiä, joihin ei liity lempi. Nummelinin erilaiset harrastukset tekivät hänestä aikanaan koulukiusaamisen kohteen.

Kirkonkellot ja niiden soittaminen eivät kuulu tavallisimpiin harrastuksiin, kuten eivät kuulu Nummelinin muutkaan vapaa-ajanviettotavat. Aika harvalla on vanhempien kotipihalla neljä itserakennettua veturia tai monen metrin korkuinen kellotorni.

Ihan jokainen nuori mies ei myöskään fanita Frozen-elokuvaa.

”Olen nähnyt uuden elokuvan ainakin 13 kertaa.”

Mutta kuten usein käy, niistä joita koulussa pidetään outoina, tulee myöhemmin oman alansa asiantuntijoita. Näin kävi Myös Nummelinille. Pienenä poikana alkanut kirkonkelloharrastus on nykyisin kokopäivätyö.

”Korjaan, huollan ja kunnostan kirkonkelloja. Suunnittelen myös uusia kellokokonaisuuksia, mutta Suomessa niitä pääsee harvoin tekemään.”

Kaverilta saadut kumikanat suojelevat Tikkurilan kirkkoon tulevaa kelloa kolhuilta.

Tällainen harvinainen tilaisuus tuli kuitenkin eteen vähän aikaa sitten, kun Tikkurilan rakenteilla olevaan kirkkoon päätettiin hankkia uudet kirkonkellot, ja työtä tarjottiin Nummelinille.

Nummelin ajatteli, että kirkkoon olisi hienoa rakentaa carillon, tornikellopeli. Se on eri sävelkorkeuksille viritetyistä kelloista koostuva soitin, jota soitetaan mekaanisella koskettimistolla.

”Tämä on Suomen ensimmäinen carillon, täällä ei ole muuta vastaavaa kellopeliä.”

Nyt Nummelinien kotona, huoneessa, joka ennen tunnettiin nimellä olohuone, on kellopaja. Paitsi että lattialla on 30 Tikkurilan kirkon uuteen kellopeliin tulevaa kelloa, on siellä muutama muukin.

”En tiedä ihan tarkkaan, kuinka monta vaskikelloa täällä on, mutta koko talossa niitä on noin 900.”

Nummelin on saanut osan kelloista lahjoituksina, osan hän on ostanut ulkomailta. Nummelin arvelee, että harvinaisin kelloista on menetetyn Karjalan mailta sotasaaliina saatu ortodoksien kirkonkello. Kello on valmistettu 1800-luvulla.

”Siinä näkyy kiväärillä ammuttu reikä.”

Nummelinien perhe on tottunut väistelemään joka puolella olevia kirkonkelloja. Supavit Nummelin liikuttelee kelloja lavan avulla.

Suurimmat kelloista on jätetty suosiolla pihalle, mutta sisällä olevatkin riittävät täyttämään talon. Viherhuoneessa ei näy enää mitään vihreää, sillä etäohjauksella toimivat kellot ja niiden akselit vievät koko tilan.

”Sahasin olohuoneen seinään aukon, että sain kiinnitettyä kelloihin vaijerit”, selittää Nummelin.

Kelloja voi nyt soittaa olohuoneesta koskettimien avulla. Pian kellot soivat ilman ihmistä, sillä Nummelin aikoo automatisoida ne. Olohuoneen yhteen nurkkaan hän on rakentanut prototyypin soittopöydästä, jolla carillonia soitetaan. Soittopöydässä on nyrkin sivuosalla soitettavat koskettimet ja jaloilla soitettavat pedaalit.

”Aion tehdä tästä protoversiosta mobiilicarillonin sitten, kun lopullinen soittopöytä valmistuu. Laitan sen siirtolavan päälle, ja sitten voin viedä sitä eri paikkoihin ja soittaa sillä.”

Nummelin näyttää, kuinka soittopöytä toimii ja soittaa malliksi ysäribändi Aquan Barbie Girl -kappaleen. Tätä biisiä koskettimilla tuskin tullaan kirkossa kuulemaan. Nummelin rakastaa soittaa kelloja ja urkuja, eikä kappaleella ole niin väliä. Frozen-fanina Nummelinin lempikappale on tietenkin Let it go.

Alla olevalta videolta voit kuunnella, miten Nummelinin soittaa kirkonkelloilla Kirkan ”Varrella virran” -kappaleen.

”En ole koskaan ottanut soittotunteja, mutta minulla on absoluuttinen sävelkorva, opin kappaleet nopeasti korvakuulolla.”

Nummelin on myös saanut jonkin verran opetusta kanttoreilta urkujen soittoa varten.

Kun Nummelin soittaa kirkonkelloja, laittaa muu perhe tottuneesti kuulokkeet päähän. Kotona raikaa 130 desibeliä joka ilta kello kuuden aikaan, kun Nummelin soittaa kelloja. Se on vähän liikaa, jos yrittää kokkailla tai lukea lehteä viereisessä keittiössä. Kuulokkeita roikkuu naulassa parikymmentä kappaletta, niin että vieraillekin riittää.

Voisi kuvitella, että naapurisopu on koetuksella, kun kirkonkellot kolkkaavat päivittäin, mutta Nummelinin mukaan naapurit eivät ole valittaneet.

”En soita tyhmiin aikoihin. Ja soitan kauniisti.”

Asiaa varmasti auttaa myös se, että naapurit ovat tottuneet kirkonkelloihin. Vieressä on Rekolan kirkko, jonka kirkonkellot kuuluvat taloihin joka tapauksessa. Usein Nummelin soittaakin kelloja pari minuuttia Rekolan kellojen jälkeen, jolloin moni voi luulla, että ääni tulee kirkosta.

Supavit Nummelin soittaa kirkonkelloja vain päivällä, etteivät naapurit hermostu.

Nummelinin vanhemmat ovat kärsivällistä sorttia, heitä ei hermostuta vaikka kodissa saa väistellä lattialla lojuvia kirkonkelloja ja joka paikan täyttäviä työkalulaatikoita. Nummelinin mukaan niissä on noin 40 000 mutteria, ruuvia ja muita rakenteluun ja korjailuun tarvittavia metalliosia.

”Vanhemmat ovat tukeneet minua aina, ja vieneet ulkomaille tutustumaan kirkkoihin ja niiden kelloihin.”

Nummelin onkin käynyt melkein kaikkialla maailmassa tutustumassa ja hakemassa oppia valimoista ja kirkoista, Afrikkaa lukuun ottamatta. Matkat eivät ole pelkkiä kirkkovierailuja, vaan yleensä samalla reissulla tutkaillaan myös junia. Nummelinin ja hänen isänsä yhteinen harrastus on junat. Kotona niihin paikkoihin, jotka kirkonkelloilta ovat jääneet vapaiksi, on rakennettu pienoisrautatiekokonaisuuksia.

Nummelinin ammattiopistossa itse rakentama veturi on siinä ja siinä, voiko sitä enää kutsua pienoisrautatieveturiksi. Se on kyllä normaalia veturia kapeampi, mutta niin iso, että sitä säilytetään pihalla. Pressun alla olevan veturin kyljessä näkyy nimi: Elsa.

”Olen varmaan ainut oppilas, joka on ajanut ammattikoulusta ulos omalla veturilla”, toteaa Nummelin.

Nummelin saattaa myös olla Suomen ellei maailman ainut Frozenin Elsaksi pukeutunut nuori mies, joka on ohjannut omaa veturia nimeltä Elsa. Nummelin harrastaa cosplayta, joka on lyhennys sanasta costume play. Se on harrastus, jossa ihmiset pukeutuvat esimerkiksi manga-, anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmoiksi. Nummelin pukeutuu tietenkin Frozenin Elsaksi tai Annaksi.

”Olen itse ommellut osan rooliasuistani. Minulla on niitä noin 40 erilaista.”

Kun Nummelin liikkuu Frozen-asussaan kylillä, saattaa se herättää ihmetystä. Hän ei kuitenkaan enää välitä. Harrastusten parista hän on löytänyt uusia ystäviä, joiden kanssa tehdyissä suunnitelmissa on ”vain taivas ja maa rajana”.

Supavit Nummelin tekee myös puisia kirkkokalusteita ja krusifiksejä.

”Nuorempana erilaisuuden voi nähdä huonona asiana, mutta nyt näen erilaisuuden rikkautena, joka on annettu minulle.”

Vaikka omakotitalon pihalla on tilaa veturille ja toisellekin, alkaa sielläkin tila tulla vastaan. Tätä menoa kesän grillijuhlat täytyy pitää talon katolla. Nummelinin suunnitelmissa onkin muuttaa omaan kotiin, paikkaan jonka pihalla on erillinen verstastila työn tekemistä varten. Kirkonkellojen lisäksi Nummelin aikoo tehdä siellä muun muassa kirkkokalusteita ja alttariristejä. Oma kirkonkellojen valimo on tällä hetkellä työn alla.

”Valan pieniä kelloja omalla pihallani montussa. Isot kellot valetaan ulkomailla. Olen joskus mukana siellä valamassa niitä.”

Supavit Nummelin on vanhan saksalaisen yli tuhatkiloisen kirkonkellon päällä.

Moni Nummelinin aiemmin haaveilemista asioista on toteutunut. Elanto irtoaa kirkonkelloihin liittyvästä toiminnasta ja vapaa-aika kuluu mieleisten harrastusten parissa. Mutta tilalle on tullut uusia haaveita.

”Toivon, että voisin laajentaa omaa toimintaani jossain vaiheessa. Niin ja toivon omakotitaloa, hienoa sellaista”, hymyilee Nummelin.

Hieno ei tietenkään tarkoita prameaa, vaan sellaista, missä on tilaa kelloille. Parasta olisi, jos talossa olisi leveä keskipromenadi kelloja varten.

”Ja kirkontorni. Tietenkin.”

Alla olevalta videolta voit katsoa, miltä Nummelinin pihalle rakentama kellotorni näytti valmistuessaan vuonna 2015.