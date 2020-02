Zühlke on asunut Vantaalla koko elämänsä ja nauttii naapuruston yhteisöllisestä ilmapiiristä.

Catharina Zühlke asuu Vantaan Vapaalassa suuressa omakotitalossa ja jatkaa äitinsä perinteitä laulajana, juhlien järjestäjänä ja naapurustoa yhdistävänä henkilönä. Zühlke kertoo nyt, millaista on ymmärtää elämän merkitys, kun menettää läheisen nopeasti.

Vanhan puisen etuoven takaa paljastuu ehkä koko Vapaalan asuinalueen kovaäänisimmän ja iloisimman naisen koti.

Omena-viinerit paistuvat uunissa ja 28-vuotias Catharina Zühlke juoksee yläkerrasta vanhoja puurappusia alas.

“Tervetuloa”, hän huutaa iloisesti.

Nuo rappuset pitäisi uusia, mutta se saa odottaa. Zühlkella on nyt koko helmikuu kiinni Ylen Uuden musiikin kilpailussa (UMK), jossa valitaan Suomen edustuskappale kansainväliseen Eurovision-laulukilpailuun eli euroviisuihin.

Vantaalainen Zühlke on yksi kuudesta finalistista, jotka musiikkialan ammattilaisista koostuva raati on valinnut. Viisi muuta kilpailijaa ovat Sansa, Aksel Kankaanranta, Erika Vikman, Tika ja F3M.

”Kun tieto kilpailuun pääsystä tuli, kaikki muut asiat tyssäsivät.”

Zühlke on laulanut koko ikänsä, mutta uskaltautui seuraamaan unelmaansa vasta seitsemän vuotta sitten, kun menetti äitinsä nopeasti edenneelle sairaudelle.

Silloin Zühlke päätti heittäytyä muusikoksi ja ei enää palannut kokopäivätyöhön kaupan alalle. Nyt hän hypistelee esiintymisasujaan, jotka roikkuvat siististi henkareissa.

”Elämä on liian lyhyt: minun on pakko tavoitella sitä, mitä oikeasti rakastan.”

Lopullinen kappalevalinta tehdään puoliksi kansainvälisen raadin äänten ja puoliksi kotimaisen yleisön äänten pohjalta. Äänestys on 7. maaliskuuta.

Alkuperäinen suunnitelma oli kunnostaa talo oman näköiseksi mahdollisimman pian, mutta ”mummon pitsiverhot” saavat toistaiseksi kelvata, kuten nainen itse sanoo.

“Talo on rakennettu vuonna 1938 ja tässä asui alun perin uhkapelaaja, joka hävisi lopulta kaiken. Sen jälkeen talo on ollut sukutalo, siellä on asunut ensin isovanhempani, sitten omat vanhempani ja lopulta minä ja siskoni”, Zühlke selittää kodin merkitystä.

Vanhassa 1930-luvun talossa on puisia elementtejä Helsingin vanhoista kalastajatorpista.

Nainen on juuri saapunut kotiin Pasilasta lauluharjoituksista ja malttaa hädin tuskin istua kolmea minuuttia paikallaan.

Hänellä on kiire emännöidä vieraitaan, kaataa kahvia kuppeihin, tarjoilla herkkuja ja pyyhkiä kahvipisaroita pöydältä, jotka pannusta juuri tippuivat. Zühlke häärää paljon, mutta näyttää nauttivan siitä.

Talo on hänen lapsuudenkotinsa, johon hän muutti takaisin viime joulukuussa. Hän päätti, että haluaa elää talossa loppuelämänsä ja nyt ajoitus oli oikea.

“Ennen meillä oli ovet aina auki, ihmisiä tuli ja meni. Kytkökset on tällä alueella aika laajat ja äitini yhdisti ihmisiä. Pakko pitää traditioista kiinni ja ostin omppuviinereitä.”

Naapurit huomauttavat Zühlkea usein siitä, kuinka paljon hän muistuttaa äitiään Christinaa.

Matka talon hengettäreksi ei ole ollut helppo. Zühlke on joutunut kohtaamaan monia vastoinkäymisiä, joista pahin oli äidin kuolema vuoden 2013 lopussa. Se oli Zühlken elämässä käänteentekevä hetki.

Kaikki alkoi, kun Zühlken äidin Christinan sormet alkoivat puutua tammi-helmikuussa vuonna 2013. Pian puutuminen levisi käsiin kauttaaltaan. Lääkärissä sanottiin, että kyseessä olisi niskan hermopinne.

Maalaus Catharina Zühlken äidistä koristaa olohuoneen seinää.

Kun tilanne meni vakavammaksi, Zühlke tajusi, ettei kyseessä voineet enää olla niskajumit. Äidin käsien puutumista alettiin tutkia tarkemmin.

Se oli perheelle raskasta aikaa, sillä samaan aikaan kun huoli äidin terveydentilasta kasvoi, Zühlke menestyi hyvin television Idols-laulukilpailussa. Se oli Idolsin seitsemäs tuotantokausi.

”Äitini oli katsomassa Idolsin ensimmäisiä suoria lähetyksiä. Hän itki aivan kamalasti ja kertoi seuraavana päivänä, että hänellä oli todettu ALS-tauti.”

ALS on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Sairaudessa lihaksisto surkastuu ja heikkenee hiljalleen. Muun muassa tunnettu brittiläinen tiedemies ja fyysikko Stephen Hawking kuoli ALS:iin.

Zühlken äidillä sairaus eteni nopeasti ja hän menetti pian kävelykykynsä. ALS aiheuttaa myös puhekyvyn menetyksen ja lopulta tukehtumisen hapen puutteeseen.

Vuoteen mahtui myös paljon iloisia hetkiä. Zühlke jatkoi kilpailuaan Idolsissa, mikä toi perheeseen viikoittain jotain muuta ajateltavaa, eikä sairaudessa tarvinnut velloa koko ajan. Lisäksi äidin 50-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin alkukesästä isosti Zühlken kodissa.

”Minulle sanottiin, että saisin jättää Idolsin kesken, vaikka normaalisti siitä tulisi sanktioita. Se oli ensimmäinen kerta, kun pääsin artistina isoon ohjelmaan, suurille lavoille ja sain näkyvyyttä”, Zühlke selittää vuoden 2013 tapahtumia.

Noin viikko sen jälkeen, kun Zühlke putosi Idols-kilpailusta, äidin voimat loppuivat ja hän kuoli joulukuun alussa. Zühlke sijoittui kilpailussa jaetulle viidennelle sijalle.

Zühlke säilyttää esiintymisasujaan talon yläkerrassa.

Nyt vuosia myöhemmin, Zühlke on valmis puhumaan äitinsä menettämisestä ja ALS:sta. Zühlken mielestä keskustelu on tärkeää, sillä sairaudesta tiedetään vielä hyvin vähän. Hän kertoo, että sairauden ikävin puoli on, että potilas luulee hänessä olevan jotain vialla eikä voi tehdä asialle mitään.

Tähän asti Catharina Zühlke oli kannatellut ihmisiä ympärillään ja osoittanut olevansa kaikista vahvin. Hän on vuosien mittaan oppinut laskemaan suojamuurejaan ja ymmärtämään, ettei aina tarvitse olla vahvin. Tämä puoli kuuluu hänen UMK-kappaleessaan.

Zühlke puhuu äidistään paljon, sillä UMK:n kilpailukappale Eternity on tehty hänelle.

”Pelkäsin kertoa, että laulan äidilleni, mutta toisaalta se on niin iso osa esitystäni. Minun oli pakko näyttää herkkä puoleni, ja kappale muodostui siksi hyvin luonnollisesti. Tämä on tosi henkilökohtainen ja vaikea kappale minulle”, Zühlke kertoo.

Samalla hän muistuttaa, ettei rokkimimmiä saisi ikinä kitkettyä pois hänestä.

Zühlke ihailee kovaäänisiä vahvoja naislaulajia kuten Aretha Franklinia ja Whitney Houstonia. Zühlken äiti oli myös taitava laulaja. Häntä on luonnehdittu nuoreksi Barbra Streisandiksi .

”Muistan, kun äiti laittoi musiikit paukkaamaan ja herätti koko talon, koska se oli luultavasti tehnyt jotain karjalanpiirakoita. Meillä oli musiikki aina täysillä niin ilossa kuin surussa. Sitä ei koskaan kuunneltu hiljaa.”

Zühlken lauluääni on myös samasta puusta veistetty. Voimakas ja revittelevä ääni kuuluu muun muassa kappaleessa Perfect Villain, jolla Zühlke osallistui UMK:hon vuonna 2017 ja sijoittui toiseksi.

Mutta tällä kertaa hän laulaa herkemmin. Nainen toivoisi, että jokainen voisi tulkita kappaleen omalla tavallaan.

“Tämä kappale on kaikille niille, jotka ovat tavalla tai toisella poistuneet elämästämme. Haluan kappaleella muistuttaa että loppujen lopuksi elämässä kyse on inhimillisyydestä ja ihmisyydestä, nykymaailma on liian hektinen.”

Kun kilpailuhuuma laantuu, Zühlke ja hänen miehensä jatkavat talon kunnostamista. Naapurista tultiin jo auttamaan lvi-asioissa, ja Zühlke oli huolissaan, mitä hän olisi palveluksesta velkaa. Naapuri toivoi, että Zühlken äidin kehittämistä kesäkaudenavajaisjuhlista pidettäisiin kiinni.

Kesäjuhlat on Zühlken lapsuudenkodin perinnejuhla, jonne kaikki perheen tuttavat ja naapurit ovat tervetulleita.

”Tämä talo on semmoinen sulatusuuni. Täällä saattaa olla isoäitini ystäviä, vanhempieni ikäisiä ihmisiä ja pikkusiskoni kavereita. Äiti oli semmoinen ihminen, joka yhdisti muita.”

Laulaja myöntää perineensä tämän ominaisuuden. Muutto oli hänen miehelleen aluksi kulttuurishokki, koska hän on tottunut, että kotona saa olla rauhassa. Zühlke puolestaan on tottunut, että ympärillä on aina ihmisiä.

”Kesäjuhlissa on kaikki sukupolvet edustettuna ja jossain kohtaa tietenkin skoolaamme äidille.”