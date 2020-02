Vantaalla sijaitseva buddhalaistemppeli kokoaa pääkaupunkiseudun vietnamilaiset yhteen.

Pienen hiekkatien varrella Vantaan Länsisalmessa on talo, joka saa hieraisemaan silmiä. Kirkkaankeltainen talo, jonka katolla on lohikäärmekuvioita, näyttää olevan kerta kaikkiaan väärässä paikassa. Jos talon ulkopuoli ihmetyttää, sisällä suu loksahtaa auki. Tällaista kullalla silattua yltäkylläisyyttä näkee Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin omistamasta Mar-a-Lagon kartanosta otetuissa kuvissa. Tämä ei kuitenkaan ole presidentillinen loma-asunto, vaan Suomen vietnamilaisten buddhalaisuusyhdyskunnan temppeli.

Vietnamilaisten buddhalaistemppeli Länsisalmessa on väriläikkä keskellä harmaata tammikuun maisemaa.

Buddhalainen temppeli perustettiin Vantaalle vuonna 2009. Yhdyskunta osti talon ja tontin Länsisalmesta, läheltä Sotunkia.

”Aluksi meillä oli vain rintamamiestalo, mutta kun jäseniä tuli lisää, se jäi pieneksi”, kertoo Suomen vietnamilaisten buddhalaisuusyhdyskunnan tiedottaja Trang Huynh.

Vantaan temppeliin tulee ihmisiä ympäri pääkaupunkiseutua, sillä se on ainoa tämän buddhalaisuussuuntauksen temppeli alueella. Vantaan lisäksi Vietnamista tulleilla buddhalaisilla on temppeleitä Suomessa kaksi: Keravalla ja Turussa. Nurmijärvellä on lisäksi thaimaalaisten buddhalaisten temppeli. Buddhalaisuudessa on monia koulukuntia ja Vantaan temppeli edustaa nikaya-suuntausta.

Kasvaneen jäsenmäärän vuoksi Vantaan temppeliä päätettiin laajentaa vuonna 2013 ja uusi osa valmistui vuonna 2016. Se rahoitettiin kokonaan jäseniltä kerätyillä lahjoituksilla. Ensi kesänä suunnitelmissa on rakentaa erillinen lisärakennus pihalle, johon tulee uurnalehto. Trang Huynh on ollut mukana rakennusprojektissa, sillä hän on ammatiltaan rakennetarkastusinsinööri.

Trang Huynh osallistuu uudenvuodenjuhlaan buddhalaisessa temppelissä Vantaalla.

Huynhin äiti oli ensimmäisten Suomeen Vietnamista tulleiden venepakolaisten joukossa vuonna 1979. Huynh pääsi Suomeen vasta neljä vuotta myöhemmin, 14-vuotiaana, perheenyhdistämisen kautta.

”Äidin ystävän piti viedä minut kokoontumispaikalle, mutta hän ei vienytkään. Niin jäin Vietnamiin, kunnes sain luvan tulla äidin luo Suomeen.”

Vaikka Huynh on sopeutunut Suomeen hyvin, ei hän ole unohtanut juuriaan. Tänään hän on tullut temppeliin juhlimaan aasialaista uuttavuotta. Ilmassa leijuu suitsuke ja ruoan tuoksu. Lihaa temppelissä ei ole tarjolla, sillä Buddha opettaa arvostamaan kaikkea elävää.

”Vuoden aikana olisi hyvä olla ilman lihaa kolme kuukautta. Itse aloitan kuukauden lihattoman paaston huomenna”, sanoo Huynh.

Buddhalaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului Suomessa virallisesti viime vuonna alle 2 000 ihmistä, mutta buddhalaisia on todennäköisesti enemmän, sillä suuri osa heistä ei kuulu yhdyskuntiin.

Kuolleita sukulaisia kunnioitetaan tarjoamalla heille ruokaa.

Vantaan temppelissä seremonioita järjestään kahdesti kuussa. Niissä käy vakituisesti noin 20 ihmistä. Suurten juhlien aikaan, kuten uudenvuodenjuhlissa, osallistujia saattaa olla useita satoja. Monet heistä ovat osallistuneet seremonian valmisteluun tekemällä ruokaa tai koristelemalla salia. Juhlan vuoksi sali on tänään koristeltu normaalia runsaammin.

Alttarille on koottu erilaisia esineitä, joilla on merkityksensä buddhalaisuudessa. Alimmalla tasolla on uhrilahjoja, kuten ruokaa, juomaa, kukkia ja kynttilöitä. Keskimmäisellä tasolla on bodhisattva-patsaita ja ylimpänä Buddha-patsas. Tässä temppelissä Buddhan rinnalla on kaksi muuta Buddhaa, parantaja-Buddha ja Buddha, joka ottaa vastaan kuolleet ihmiset.

Vaaleanpunainen kirsikkapuu symboloi Pohjois-Vietnamia. Puuhun on ripustettu onnenlahjoja.

Alttarin edustalle on tuotu Pohjois-Vietnamia edustava vaaleanpunainen kirsikkapuu ja Etelä-Vietnamia edustava keltainen puu.

”Puu on vähän kuin joulukuusi kristityille. Siihen ripustetaan onnenlahjoja osallistujille. Yleensä lahja on rahaa”, kertoo Huynh.

Omaisten muistoseinän eteen on asetettu ruokaa kunnianosoituksena vainajille. Munkki lukee pyhiä tekstejä edessään olevasta Kinh-kirjasta ja seremoniaan osallistuvat vastaavat omalla mantrallaan. Välillä niin munkki kuin seurakuntalaiset ottavat hörpyn teetä vieressään olevasta kupista. Mantrojen välissä munkki lyö ruskeaan mõ-rumpuun tai mustaan rautarumpuun. Toisinaan rytmiä tuo iso seisaaltaan soitettava rumpu.

”Rummun tarkoitus on herättää ihmiset helvetissä, niin että he tulisivat kuuntelemaan mantroja ja katuisivat. Se lieventää kärsimystä”, kertoo Huynh.

Suuri rumpu on osa uudenvuodenjuhlan seremoniaa. Sillä herätellään helvettiin joutuneita, että he tulisivat kuuntelemaan mantroja.

Helvetissä on yhteensä 18 eri tasoa, joten sielläkin kannattaa yrittää parannusta. Buddhalaiset uskovat karman lakiin ja uudestisyntymiseen. Karman lain toimintaa esitellään temppelin seinillä olevien sarjakuvien avulla. Neuvot voisi tiivistää myös luterilaisille tutun oloiseen lauseeseen: tee hyvää toisille, niin saat hyvää myös itsellesi.

Toisaalta, erojakin on. Eräs sarjakuva näyttää, miten käy työnantajalle, joka ei anna työntekijöiden pitää istumataukoja työssään. Seuraavassa elämässä työnantajalle on luvassa jalkojen halvaus.

Seremonian päätteeksi apotti Thich Hanh Thong toivottaa hyvää uutta vuotta ja jakaa onnenlahjoja. Koska alkanut vuosi on aasialaisen kalenterin mukaan rotan vuosi, lopettaa munkki seremonian sananlaskuun, jonka suomennos on hieman mystinen.

”Kun rotta sukeltaa tahmeaan riisiruukkuun, luvassa on runsautta”, Huynh hymyilee.

”Se on vain sanalasku. Näyttää siltä, että rotan vuodesta on tulossa tosi aktiivinen. Edessä on äärimmäisyyksien vuosi”, ennustaa Huynh.