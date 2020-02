Vantaan Länsimäen linnoituksissa ei koskaan sodittu. Mutta niiden rakentaminen toi suomalaisille työtä ja rahaa.

Vuosi 1914 oli Suomessa mielenkiintoista aikaa. Poliittisten päättäjien mielissä siinsi kenties ajatus itsenäisestä Suomesta, mutta kuten kaikkina aikoina ja kaikissa maissa, tavallisen kansan päätavoite oli selviytyä.

Ensimmäisen maailmansodan syttyminen toi suomalaisille yllättävän uuden tulolähteen. Venäläiset pelkäsivät saksalaisten hyökkäävän Suomen kautta Pietariin, joten Helsingin ympäristöön päätettiin rakentaa maa- ja merilinnoituksia. Linnoitukset tunnetaan Viaporin linnoituksina.

Merilinnoitukset ovat Suomenlahden saarilla, maalinnoituksia rakennettiin useisiin paikkoihin. Helsingissä niitä on säilynyt muun muassa Myllypurossa ja Espoossa Mäkkylässä. Vantaan alueella linnoituksia on säilynyt Länsimäessä ja Rajakylässä. Ne on suojeltu muinaismuistolailla.

Vaikka Suomi oli osa Venäjää eivät suomalaiset olleet velvollisia palvelemaan Venäjän armeijassa, joten työvoimaa riitti. Linnoitustyöt tarjosivat erilaisia töitä tuhansille ihmisille. Oli metsätöitä, tienrakentamista, betoni- ja räjäytystöitä ja paljon muuta. Maastoon rakennettiin juoksuhautoja, suojahuoneita, tuliasemia, varastotiloja ja miehistön majoitustiloja. Venäläiset myös maksoivat hyvin.

”Alussa palkka maksettiin kultakolikoilla, mutta suomalaiset eivät mielellään ottaneet niitä, koska pimeässä kolikot oli hankala erottaa viiden ja kymmen pennin kuparikolikoista”, kertoo Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto.

Koivisto vetää kesäisin Vantaan historiakävelyjä, joissa käydään muun muassa Länsimäen linnoituksilla.

Tukikohtien välille rakennettiin tykkiteitä kivistä. Tämä tykkitie vie Mellunmäkeen.

Kun kenttälinnoituksia ryhdyttiin rakentamaan koko Suomen alueelle, otettiin ihmisiä töihin myös pakko-otoilla. Lisäksi Etelä-Suomeen tuotiin lisätyövoimaa Aasiasta vuonna 1916. Eri kansallisuuksista koostuvasta joukosta käytettiin yhteisnimitystä kiinalaiset. Heidän tehtävänään oli kaataa metsää ja ajaa tukkeja.

”Kiinalaiset olivat Suomessa vain puolisen vuotta, mutta monille on jäänyt harhakäsitys, että he rakensivat koko linnoituksen”, sanoo Koivisto.

Koivisto on tutkinut vantaalaisten muistoja ensimmäisestä maailmansodasta. Niissä kiinalaiset työntekijät nousevat esiin varsin erilaisessa valossa kuin muussa heistä kirjoitetussa materiaalissa. Kiinalaisista puhutaan usein rikollisina, mutta vantaalaisen aineiston perusteella tämä ei ole koko totuus.

”Aluksi heihin suhtauduttiin ennakkoluuloisesti ja peläten, mutta pian pelko muuttui sääliksi”, sanoo Koivisto.

Kiinalaiset eivät sopeutuneet ilmastoon, tapoihin, eivätkä ruokaan. Paikallisia ihmetytti, kun kiinalaiset keräsivät Vantaanjoesta simpukoita ja söivät niitä. Vartijoina toimineet kasakat piiskasivat heitä ja paikalliset lapset härnäsivät ja herjasivat.

Vuoden 2019 Helsingin pitäjä - Vantaa -kirjassa on kertomus, jossa paikallinen asukas kertoo kiinalaisten kohtelusta. Tarinan mukaan kiinalaiset olivat kerran suuttuneet kiusaavalle poikajoukolle, mutta kasakat olivat tulleet väliin ja tappaneet kiinalaiset tikareilla. Heidät haudattiin hiekkakuoppaan Tikkurilan lähelle.

Jotkut paikalliset jopa ystävystyivät kiinalaisten kanssa. Koiviston mukaan nuorempia kiinalaisia kutsuttiin kotiin kahville ja pelaamaan marjapussia.

Kiinalaisten kurjuutta lisäsivät asuinolot. He joutuivat asumaan riukuhökkeleissä tai maahan kaivetuissa kuoppa-asumuksissa.

”Kuoppaparakkeja oli ainakin Peltolan seurantalon vierellä Tikkurilassa, Kiilassa, Korsossa ja Piispankylässä”, kertoo Koivisto.

Kiinalaisia työntekijöitä oli Suomessa noin 2 000–3 000. Koko Suomessa linnoitustyöntekijöitä on arvioitu olleen 100 000 henkeä, joista Helsingin alueella oli noin 15 000 henkeä. Länsimäen linnoituksilla ei koskaan sodittu, joten sikäli ne rakennettiin turhaan. Joitakin suojahuoneita ja kallioon louhittuja tunneleita käytettiin toisen maailmansodan aikana pommisuojina.

Merkkejä edessä olevista huonoista ajoista tuli jo 1915. Halpaa venäläistä viljaa ei enää saatu, ja pian kortille meni sokeri. Hyvät ajat päättyivät viimeistään, kun Venäjällä alkoi vallankumous vuonna 1917.

Linnoitustyöt loppuivat ja Suomeen tuli suurtyöttömyys. Kun vuoden 1917 kesällä vielä halla vei sadon ja nälänhädästä tuli todellista, oli tie sisällissodalle pedattu.

Alla oleva video kertaa muutamassa minuutissa, miten sisällissota eteni.

Muistona Venäjän vallan ajoista, ovat muutamat säilyneet linnoitukset. Suurin osa linnoituksista tuhottiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, sillä ne eivät olleet tarpeellisia puolustukselle.

”Raaka-aineet, kuten rauta ja teräs, otettiin talteen. Maatilat saivat ensimmäiset piikkilankansa, kun linnoitusten piikkilankaesteet purettiin”, kertoo Koivisto.

Länsimäen linnoitusalueen piikkilankojen tolpat on suojeltu. Niitä ei ole säilynyt missään muualla Suomessa.

Vantaan Länsimäen linnoituksen harvinaisuus on tukikohtaa suojanneiden piikkilankaesteiden jäännökset, joista jäljellä on enää puun kannoilta näyttävät katkenneet tolpat. Piikkilankaesteen jäännöksiä ei ole ilmeisesti säilynyt missään muualla, mutta Vantaalla kostea maa on säilyttänyt ne.

”Kierroksilla olen huomannut, että monen tekee mieli potkia tolppia ja kokeilla, kuinka vahvoja ne ovat. On tärkeä muistaa, että linnoitus on muinaismuistolain nojalla suojeltu ja vaikka kuinka tekisi mieli, tolppiin ei saa koskea ja testata kestääkö”, muistuttaa Koivisto.

Länsimäen linnoitusalueeseen voi tutustua omatoimisesti. Pallastunturintien ja Tykkikujan risteyksestä lähtee polku, jonka alussa olevasta infotaulusta saa lisätietoa linnoitusalueesta.

Jutussa on käytetty lähteenä Vantaa-Seuran Helsingin Pitäjä - Vantaa 2017 - ja 2019 -kirjoja.