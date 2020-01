Poliisin lentokentän lupapalvelupisteen tyypillinen asiakas on hätääntynyt. Useimmat kuitenkin lähtevät luukulta helpotuksen hymy huulilla.

Tuusulalainen Hannu Jääskeläinen painaa sormensa yhä uudestaan sormenjälkiä ottavaan koneeseen. Jostain syystä kone ei millään lue Jääskeläisen jälkeä.

”Siinä on varmaan tuskanhikeä”, arvelee Jääskeläinen.

Hannu Jääskeläinen on yksi niistä noin 4 000 ihmisestä, jotka vuoden aikana huomaavat viime tingassa passinsa vanhentuneen tai menneen pilalle. Jääskeläisen lento Espanjaan lähtee huomenna, joten aika ei riitä passin hankkimiseen edes express-toimituksella. Väliaikaisen passin saa heti mukaan lupapalvelupisteestä.

Täysin puskista ei passin vanheneminen Jääskeläiselle tullut.

”Minulla oli ollut jo jonkin aikaa sellainen kutina, että passi pitäisi tarkistaa.”

Hannu Jääskeläinen kurvasi lentoaseman passipisteeseen Tuusulasta, kun huomasi passinsa menneen vanhaksi jo viime kuussa.

Tarkistamatta se kuitenkin jäi. Kun mahdollisuus viikonloppureissuun sitten tuli, huomasi Jääskeläinen passin vanhenneen jo kuukausi sitten. Pienessä paniikissa hän kaasutti autollaan Tuusulasta valokuvaukseen Vantaalle kauppakeskus Jumboon ja sitten lentokentälle.

Jääskeläiselle sattui hyvä tuuri, sillä lentokentän passipisteessä ei ole juuri nyt ruuhkaa. Menee vain kymmenen minuuttia, ennen kuin lupasihteeri Reetta Jurvanen, 24, leyhyttelee laminoimisesta vielä kuumaa väliaikaista passia lasin toisella puolella.

”Tämä on se vaihe, joka hermostuttaa asiakkaita eniten, jos kone on lähdössä”, kertoo Jurvanen.

Lentoaseman lupapisteessä myönnetään valtaosa kaikista Suomen väliaikaisista passeista, eli vajaat kolmetuhatta vuodessa. Lupapisteitä on myös muutamia muita ympäri Suomea. Väliaikainen passi on monen kiireisen viimeinen toivo, sillä edes pikapassia tai express-passia ei saa saman tien.

Väliaikaisen passin väri on vaaleanpunainen.

Suurin osa lentokentän passipisteessä asioivista on enemmän tai vähemmän paniikissa siitä, että kauan odotettu lomalento tai tärkeä kokous on lipumassa ohitse, koska passi ei kelpaa. Syitä passin hylkäämiselle on monia. Yleisin syy on se, ettei passi ole enää voimassa. Mutta muitakin syitä riittää. Toisinaan koira on syönyt passiin reikiä tai lapsi on töherrellyt sivuille taidetta, jota passintarkastajat eivät arvosta.

Noin vuoden lupapisteessä työskennellyt Jurvanen sanoo, että paineisista olosuhteista huolimatta hänelle ärhennellään harvoin.

”Stressiperäistä tiuskimista tulee joskus, mutta yleisesti asiakkaat ymmärtävät, ettei tilanne ole minun vikani”, hän kertoo.

Jos lennon lähtöön on vain tunteja ja odotuskoppi on täynnä porukkaa, Jurvanen jakaa ihmisiä tärkeysjärjestykseen. Ne, joiden lento lähtee ensin, pääsevät jonon kärkeen.

”Yleensä asiakkaat antavat mielellään tilaa kiireellisimmille tapauksille.”

Jurvasen mukaan tyypillistä asiakasta on vaikea määritellä, sillä unohduksia käy kaikille. Aina kyse ei ole edes unohduksesta, vaan tietämättömyydestä. Joillekin tulee yllätyksenä se, että monissa maissa passin täytyy olla voimassa 3–6 kuukautta matkan jälkeen. Suosituista lomakohteista muun muassa Thaimaassa aikaraja on kuusi kuukautta.

Moni ei tiedä, että myös Turkissa vaaditaan, että passi on matkan jälkeen voimassa kuusi kuukautta.

”Turkin virkailijat saattavat olla todella tarkkoja. Tiedän tapauksia, joissa maahan pääseminen on jäänyt kiinni yhdestä päivästä.”

Turkin ja Thaimaan tiukat säännöt tuovat Jurvasen luukulle lapsiperheitä. Lisästressiä lapsiperheille aiheuttaa se, että passia ei saa ilman molempien vanhempien allekirjoitusta. Usein toinen vanhemmista on jäänyt odottamaan matkatavaroiden kanssa terminaaliin.

”Joskus toinen vanhempi ei ole edes mukana. Silloin pyydämme varmennusta sähköpostitse.”

Vaikka asiakkaita on laidasta laitaan, yksi asiakasryhmä loistaa poissaolollaan.

”Vanhuksia ei juuri käy. Ehkä he ovat tunnollisempia tai ehkä he vain matkustavat vähemmän”, arvelee Jurvanen.

Reetta Jurvanen kuivattaa juuri laminoitua vaaleanpunaista väliaikaista passia.

Joillekin matkailijoille kävely lupapisteeseen on turha. Jotkin maat eivät hyväksy väliaikaista passia lainkaan. Muun muassa Vietnam ja Arabiemiraatit vaativat normaalin passin. Sellaiset tilanteet ovat Jurvaselle hankalia.

”On pakko sanoa, että te ette nyt pääse tällä lennolla. Teidän on vaihdettava lentoa”, hän kertoo.

Jurvanen ymmärtää hyvin, jos pitkään odotetun reissun peruuntuminen aiheuttaa asiakkaalle itkukohtauksen. Silloin hän ei voi tehdä muuta kuin yrittää rauhoitella.

On myös niitä, jotka eivät hevillä niele lennon peruuntumista passin vuoksi. Erään kerran Suomessa kaikki muut lupapisteet, joissa myönnetään väliaikaisia passeja, olivat kiinni. Pohjois-Suomessa asuva asiakas ei tästä lannistunut, vaan otti seuraavan lennon Oulusta Helsinki-Vantaalle.

”Hän sai passin täältä. Sitten hän lensi takaisin Ouluun ja lähti sieltä alkuperäiselle lennolle.”

Toisinaan luukulle tulee ulkomaalaisia kyselemään apua, mutta heitä Jurvanen ei voi auttaa. Lupapiste palvelee vain matkustajia, joilla on Suomen passi.

Helsinki-Vantaan lupapiste on auki joka päivä kello 7.00–16.00, joten iltaisin ja öisin matkustajien hyväksi ei voi tehdä mitään. Viikoittain passipisteen ovella odottaa aamulla jo joku, kun Jurvanen tulee töihin.

”He ovat viettäneet yön lentoasemalla. Jos joku tulee muualta Suomesta, ei hänen kannata lähteä takaisin kotiin ennen uutta lentoa.”

Joskus asiakkaat soittavat palvelupisteeseen ennen kuin ovat edes lentokentällä, kun tajuavat passin vanhentuneen. Silloin Jurvanen katsoo kartalta, löytyykö väliaikaisia passeja myöntäviä palvelupisteitä jo matkan varrelta. Siten asiakkaan ei tarvitse ajaa tuhatta ja sataa Helsinkiin asti, jotta ehtisi paikalle ennen kello neljää iltapäivällä.

Tämän vuoden aikana Reetta Jurvanen on oppinut työssään ainakin yhden asian. Se kuuluu näin: ”Älä luota omaan muistiisi.”

”Olen tunnollinen ja kuvittelisin, ettei minulle ei voisi käydä noin, mutta ei sitä ikinä tiedä.”

Helsinki-Vantaan lentoasemalla Hannu Jääskeläisen hermostuminen on jo vaihtunut helpotukseen. Kädessä on väliaikainen pinkki passi ja matkavalmisteluja voi jatkaa. Matkaan ovat lähdössä myös vaimo, äiti ja mahdollisesti koira.

”En vielä tiedä, otanko koiran mukaan vai vienkö sen hoitoon Mäntsälään.”