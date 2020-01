Keravanjoen ylittävä Siltamäen eli Brobackan silta on ollut paikoillaan jo vuodesta 1895. Taustalla näkyy vanha turkistehdas.

”Kaupan päälle saatte kummitukset”, sanoi myyjä, kun Forsmanin perhe osti vanhan tehtaan Helsingin ja Vantaan rajalta. Tiina Forsman tunsi, kuinka joku pyyhälsi konttorissa ohitse, vaikka hän oli ypöyksin.

Talon portaikosta kuului ääntä.

Joku oli selvästikin kiipeämässä yläkerrokseen kepin kanssa ja veti keppiä pitkin kaidepienoja. Siivoojaa ärsytti. Joku talon pihalla pyörivistä penskoista oli ehkä päässyt sisään ja pelleili nyt rappusissa.

Siivooja meni ripeästi portaikkoon ja juoksi alas. Siellä ei ollut ketään, ja ulko-ovi oli lukossa, kuten pitikin. Mutta nyt ääni kuului taas ylempää, sieltä mistä hän oli lähtenyt.

Siivoojaa alkoi pelottaa.

Ulkotakki oli yläkerrassa, joten sinne olisi mentävä. Nopeasti hän juoksi ohi äänen, joka yhä eteni ylöspäin, vaikka ketään ei näkynyt. Hän haki takkinsa ja kiirehti sitten jälleen äänen ohi ja lopulta ulos talosta.

”Aamulla tulimme töihin ja ihmettelimme, miksi siivousvälineet oli jätetty keskelle lattiaa”, kertoo talon nykyisen omistajaperheen äiti, ABL-Laattojen osakas Tiina Forsman.

” ”Konttorissa istuessani tunsin, kuinka joku pyyhälsi ohi, vaikka olin yksin.”

Omituiset tapahtumat, äänet ja tuntemukset eivät tulleet talon omistaville Forsmaneille yllätyksenä. Olihan vanhan turkistehtaan heille myynyt toimitusjohtaja Josef Lefko sanonut jo kaupantekotilaisuudessa, vuonna 1984, että ”kaupan päälle saatte kummitukset”.

Kun taloa remontoitiin, aloittivat urakoitsijat aamun aina kiinnittämällä jatkojohdot takaisin pistokkeisiin.

”Joka ikinen niistä oli vedetty irti. Kuulin itsekin vintiltä usein juoksuaskeleita, ja konttorissa istuessani tunsin, kuinka joku pyyhälsi ohi, vaikka olin yksin. Olin täällä äitiyslomalla joskus auttamassa iltatöissä”, sanoo Forsman.

Forsmaneita kummitukset eivät häiritse, sillä ne ovat kuulemma kilttiä sorttia. Mutta kuka talossa mahtaa kummitella? Vaihtoehtoja on.

Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitseva vanha talo on nähnyt yhtä ja toista. Talon rakennutti Helsingin Turkisteollisuus oy. Rakennuksen ensimmäiset osat valmistuivat vuonna 1919, ja taloon on tehty laajennuksia ja useita lisärakennuksia myöhemmin.

Vanha turkistehdas laski aikanaan jätevedet suoraan sillan alla virtaavaan Keravanjokeen. Joen veden väri vaihteli värjäyksessä käytettävien värien mukaan.

Tontilla oli toimintaa jo ennen Turkisteollisuus oy:n tehdasta. Paikalla toimi 1700-luvulla kestikievari, sillä sijainti Kuninkaantien varressa oli oiva.

Kun junarata Helsingistä Hämeenlinnaan valmistui 1862, siirtyi kestikievari Tikkurilaan ja vanhaan kievarinrakennukseen tuli nahkurinverstas. Vuonna 1919 nahkurinverstaasta tuli osakeyhtiö nimeltä Helsingin Turkisteollisuus ja tontille rakennettiin tehdas.

Vanhassa esitteessä Turkisteollisuus mainostaa, että se värjää ja valmistaa tuotteita muun muassa oravan, ketun, jäniksen, skunkin ja opossumin nahasta.

Kievarirakennus puolestaan pysyi pystyssä tehtaan vieressä aina 1980-luvun alkuun asti ja siinä oli vuokralla asukkaita vielä Turkisteollisuus oy:n aikoihin. 1980-luvun alussa kievari oli niin huonossa kunnossa, että sen omistaja päätti purkaa rakennuksen.

Museovirasto heräsi suojelemaan kievaria siinä vaiheessa, kun siitä oli jo purettu puolet. Tässä vaiheessa loputkin kievarista päätettiin purkaa.

Vaikka vanhan turkistehtaan vanhimmat osat ovat satavuotiaita, on sillä ollut vain kaksi omistajaa. Nykyiset omistajat ovat Tiina ja Ralf Forsman.

Kun Turkisteollisuus lopetti 1980-luvulla ja Ralf Forsmanin isä Usko Forsman osti talon, saivat uudet omistajat lahjaksi pari lampaantaljaa Ralf Forsmanin tuleville lapsille.

Taljoille tulikin käyttöä, sillä Tiina ja Ralf Forsman saivat kolme lasta. Nyt nämä lapset ovat pikku hiljaa siirtymässä yrityksen johtoon, kun Forsmanit ovat jäämässä eläkkeelle. Forsmanit ostivat talon muilta Usko Forsmanin perillisiltä oman perheyrityksensä käyttöön 2000-luvun vaihteessa.

Turkisteollisuus oy:n tiloissa on nykyisin ABL-Laattojen toimisto, myymälä ja näyttelytilat. Ympärille on noussut varasto ja leikkaamo.

Vanhassa tammioven suojaamassa kassakaapissa ei enää ole rahaa tai arvoesineitä, kuten ennen.

Taloa ei ole suojeltu, mutta uudet omistajat ovat säilyttäneet rakennuksessa paljon vanhaa. Ikkunat ja ovet ovat alkuperäisiä ja jäljellä on myös jyhkeä kassakaappi, jossa Turkisteollisuuden aikana säilytettiin rahavaroja. Enää kassakaapista ei löydy rahaa, vaan ainoastaan arkistopapereita.

Toimistotiloissa on edelleen myös huone, jossa Turkisteollisuus oy:n sentraalisantra eli puhelinkeskuksen hoitaja aikanaan työskenteli.

Monilla ihmisillä on talosta muistoja, sillä vielä 1970-luvulla sivurakennuksessa oli henkilökunnan asunto. Vuonna 1946 valmistunut talo purettiin 2007.

”Rakennus oli ollut vinossa jo useita vuosia. Asunnossa oli kaikkien huonekalujen alla korotuspalat toisella puolella, kun lattia oli niin vino”, kertoo Tiina Forsman.

Sentraalisantra eli keskuksenhoitaja välitti aikanaan Turkisteollisuus Oy:lle soitetut puhelut tämän lasioven takana olevasta kopista.

Talon eteläpäädyssä oli talonmiehen asunto, joka oli asuinkäytössä myyntiin asti. Piha oli myös lähialueen lapsien suosittu leikkipaikka.

Eräs lähistöllä asuva mies kirjoitti Tiina Forsmanille, että turkistehtaan katolla olevassa kanttihallissa oli todennäköisesti sodan aikaan ollut it-konekivääri.

”Yritimme pikkupenskoina kinuta pääsyä kattobunkkeriin, mutta tulimme torjutuiksi: ’Painukaa pennut helkkariin jaloista pyörimästä.’ Ei edes Sepen äiti, joka muokkasi pirusti haisevia tsintsillan nahkoja, saanut lainattua kattobunkkerin avaimia. Niinpä totuus pytingistä jäi selviämättä”, kertoi naapuri Forsmaneille.

Konekivääriä ei ollut enää talossa, kun Forsmanit muuttivat rakennukseen, mutta kattobunkkeri on edelleenkin talon katolla.

”Siinä on aina ollut hissin konehuone. Kone oy:n vanha hissi on edelleenkin käytössä ja toimii oikein hyvin. Hissin huoltajan mukaan tällaisia hissejä on enää vain muutama käytössä.”

Mitä tulee kummituksiin, niitä ei hetkeen ole näkynyt. ABL-Laattojen omistaja Ralf Forsman epäilee, että talon lukuisat remontit ovat karkottaneet kummitukset pois.

”Toisaalta, ei täällä kukaan halua olla töissä kello 23.00 jälkeen.”