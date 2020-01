Martinlaaksossa mobiililippujen lukuun käytettävään laitteeseen päätyy kerta toisensa jälkeen kosteutta. Laite on vaihdettu jo kerran, mutta ongelma vain jatkuu.

Martinlaakson liityntäpysäköintiin ajavaa saattaa sateisina aamuina odottaa ikävä yllätys. Viime vuonna Helsingin seudun liikenne (HSL) hankki pysäköintipaikalle uudet lukijat, jotta myös mobiililippua käyttävät saisivat rekisteröityä liityntäpysäköintinsä.

Martinlaaksossa lukijoista on kuitenkin ollut aiottua vähemmän iloa, sillä sateinen sää tekee koodin lukemisesta lähes mahdotonta. Kosteus tiivistyy vedeksi lasin sisäpuolelle, jolloin QR-koodin lukeminen puhelimen näytöltä vaikeutuu.

Ongelma on HSL:n tiedossa, kertoo kehitysasiantuntija Petteri Huppunen. Hän pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa. Kyseessä on kuitenkin ongelma, johon HSL ei ollut varautunut.

”Tämä ei ole kenellekään toivottu tilanne”, hän sanoo.

Tilattujen laitteiden nimittäin luvattiin kestävän sadetta, ja samanlaisia lukijoita on käytössä myös Ruotsissa.

Länsinaapurissa törmättiin aiemmin samaan kosteusongelmaan. Valmistaja korjasi asian, ja Ruotsissa laitteet ovat Huppusen tietojen mukaan toimineet sen jälkeen normaalisti. HSL ja valmistaja luulivat vian olevan jo korjattu.

”Olemmekin laitetoimittajan kanssa erittäin ihmeissämme että miksi tämä nyt tapahtuu”, Huppunen sanoo.

Martinlaakson tilanteesta vieläkin oudomman tekee se, että laite on vaihdettu jo kertaalleen. Samanlaisia lukijoita on myös muilla liityntäpysäköintipaikoilla, mutta suurin osa niistä on sisätiloissa tai esimerkiksi katoksen alla.

Martinlaakson tapaan myös Tikkurilassa lukijoita on täysin sään armoilla, mutta jostain syystä ongelma on vain Martinlaaksossa.

”Kukaan meistä ei vielä ymmärrä, että miksi juuri Martinlaakso.”

HSL aikoo jatkaa ongelman selvittelyä vielä tällä viikolla. Paikalle viedään pinnoitettu lukija, jonka toivotaan helpottavan ongelmaa. Lisäksi kosteusongelmaiset laitteet viedään testattaviksi vian selvittämiseksi.

”Suunnitelma on jo olemassa”, Huppunen sanoo.