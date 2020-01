Kolmea matkailuajoneuvoa vahingoitettiin Vantaan Pakkalassa viikonloppuna. Toinen alaikäisistä vahingontekijöistä on saatu kiinni. Poliisi tutkii asiaa vahingontekona.

Nurmijärveläisen Joonas Lakan viikonlopunvietto katkesi lauantaina ikävään puhelinsoittoon poliisilta. Lakan talvisäilytyksessä olevaan matkailuvaunuun oli murtauduttu Elannontiellä Vantaan Pakkalassa.

Ilkivallantekijät olivat hakanneet asuntovaunun kylkeen lommoja, rikkoneet kaikki ikkunat ja tuhonneet sisällä olevaa omaisuutta.

”Sänkyyn oli kaadettu jotain sinistä nestettä ja viinivitriini oli rikottu”, kertoo Lakka.

Lakan matkailuvaunun lisäksi ilkivallantekijät olivat vahingoittaneet toista alueella ollutta matkailuvaunua ja matkailuautoa. Vaunun tuhoaminen harmittaa Lakkaa erityisesti perheen kolmen pienen lapsen puolesta.

Lapsilla on hyviä muistoja kesäreissuista, joita perhe on tehnyt matkailuvaunulla puolentoista vuoden aikana. Vaunu toimi viime talvena myös perheen väliaikaisena kotina yli kuukauden, kun kodissa tehtiin remonttia. Ilkivallasta on kerrottu vain perheen vanhimmalle, 7-vuotiaalle lapselle, joka otti uutisen raskaasti.

”Se oli hänelle kova paikka. Tämä oli sellainen perhevaunu, olin tehnyt lapsille matkailuvaunun kerrossängyn alle piirustusnurkankin”, kertoo Lakka.

Hän teki asiasta rikosilmoituksen poliisille heti lauantaina. Seuraavana päivänä puhelin soi uudestaan. Poliisi soitti, että vaunuun oli jälleen murtauduttu ja paikkoja rikottu uudestaan. Vaunun kylkeen oli tehty lisää reikiä ja sisälle oli viety iso kivi.

”Kotona sanoin emännälle, että ei voi olla totta.”

Joonas Lakka säilytti asuntovaunuaan Elannontiellä Pakkalassa.

Nyt kuitenkin yksi tekijöistä oli saatu kiinni. Paikalla ollut toisen matkailuvaunun omistaja oli saanut vaunun rikkojan kiinni itse teosta. Lakka sanoo, että kiinniottaja oli arvellut vahingontekijän olevan vain noin 13-vuotias. Lakkaa tekijän nuori ikä hämmästyttää.

”Tekijä on hirveän nuori. Kyllä asiat on pielessä, jos teinit touhuaa tämmöistä.”

Poliisi vahvistaa, että tekijä on alle 15-vuotias ja hänellä on ollut mukanaan ainakin yksi kumppani, jota ei ole vielä tavoitettu. Poliisi tutkii tapausta vahingontekona. Koska tekijät ovat alaikäisiä, poliisi ei halua kommentoida tässä vaiheessa enempää.

Lakka vie vaunun vaurioarvioon tällä viikolla. Liike, josta Lakka osti vaunun arvioi kuvien perusteella, että vaunu menee lunastukseen.

”Ei se taida olla pelastettavissa.”

Lakkaa ihmetyttää, miten kukaan ympärillä asuvista tai lähistöllä liikkuvista ihmisistä ei nähnyt mitään, vaikka vahingonteko on tapahtunut keskellä päivää. Lakka ei aio säilyttää matkailuvaunua vastaisuudessa Pakkalassa. Jos hänellä sellainen on.

”En tiedä hankimmeko enää uutta matkailuvaunua vai laitammeko harrastuksen jäihin toistaiseksi.”