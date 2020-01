Mea Purmonen, 12, ja Arttu Häggqvist, 11, ovat harrastaneet thainyrkkeilyä yli vuoden. Vaikka lasten otteluissa on rajoituksia, tulee sekä otteluissa että treeneissä väistämättä mustelmia ja pieniä kolhuja.

”Joo, sen takia täällä ollaan” ja ”totta kai” ovat vastaukset, kun thainyrkkeilyä harrastavilta lapsilta kysyy, tuleeko heistä jonain päivänä Suomen mestareita.

Ainakaan itseluottamuksesta se ei jää kiinni. Eikä opettajasta. Lapsia valmentaa Myyrmäen Combat Academy of Finlandissa thainyrkkeilyn maailmanmestari Deo Prayat Phetsangkhat.

Thainyrkkeilyä eli viralliselta nimeltään muay thaita harrastaa Vantaan ryhmässä viitisentoista 9–13-vuotiasta lasta. Koko Suomessa nuoria lisenssin omaavia harrastajia on Suomen muaythailiiton puheenjohtajan Mikko Blomin mukaan noin 350.

”Ilman lisenssiä harrastaa varmaan tuplat lisää. Aikuisia harrastajia on noin 3 000.”

Thainyrkkeily tuli Suomeen vasta 1980-luvulla, mutta Thaimaassa lajia on harrastettu jo tuhansia vuosia. Thainyrkkeily on kehittynyt muinaisesta thaimaalaisesta sotataidosta. Laji on Thaimaassa lähes samassa asemassa kuin hiihto Suomessa. Kaikki ovat lajin kanssa jollain tavalla tekemisissä, sillä thainyrkkeily on Thaimaan kansallislaji.

”Thainyrkkeilysaleja on Thaimaassa ihan joka kolkassa. Laji on siellä suurempi kuin jalkapallo”, sanoo Blom.

Thainyrkkeilyn MM-mestari Deo Prayat Phetsangkhat korjaa Sander Mikkin jalan asentoa junnuharkoissa.

Thainyrkkeilyyn liittyy Thaimaassa useita eri rituaaleja ja seremonioita. Otteluihin kuuluu muun muassa puhallin- ja lyömäsoittimilla soitettu musiikki. Musiikkia soittaa yleensä livebändi. Lisäksi ennen ottelua kisaajalla on päässään perinteinen mongkhon-päähine.

Suomessa perinteitä noudatetaan vaihtelevasti. Liiton alaisissa otteluissa musiikki on aina mukana. Mutta isompien iltojen otteluissa musiikki saatetaan jättää pois, varsinkin silloin kun mukana on muita kamppailulajeja.

”Jos historiaa ei tiedä, saattaa musiikki ärsyttää tavan katsojaa, koska se saattaa kuulostaa lähinnä ininältä”, sanoo Blom.

Päähine sen sijaan on Suomessakin mukana otteluissa lähes aina.

”Jokaisella salilla on oma päähine, ja se laitetaan päähän ennen ottelun alkua.”

Myös perinteinen kehän kiertäminen ennen ottelua kuuluu asiaan. Sen sijaan alkutanssi ei kaikilta suomalaisilta suju. Tanssissa ottelija tekee taistelua tai saalistusta kopioivia liikkeitä.

”Jotkut tykkää tanssia, toiset ei. Itse en ole koskaan tanssinut”, kertoo Blom.

Thainyrkkeilyn MM-mestari ja valmentaja Deo Prayat Phetsangkhat julistaa sekä Arttu Häggqvistin että Mea Purmosen harjoitusottelun voittajiksi.

”Tykkään kamppailu- ja itsepuolustuslajeista ja kisaamisesta”, kertoo Häggqvist.

Molemmilla on jo takana muutamia kisoja ja seuraavat ovat edessä Vantaan SM-kisoissa, joissa lapsilla on oma epävirallinen sarjansa. Lasten otteluissa on kolme erää, ja yksi erä kestää minuutin. Alle 12-vuotiaiden kisoissa iskut päähän on kielletty ja ottelut käydään täydessä suojavarustuksessa.

”Sain kerran puujalan (lihasruhje, joka johtuu iskusta) ottelussa, mutta voitin silti”, kertoo Purmonen.

”Jos pelkää iskuja, ei tätä lajia kannata aloittaa”, sanoo Häggqvist.

Vaikka suomalaisissa junnujen harjoituksissa treenataan välillä kovaa, on se Mikko Blomin mukaan hyvin erilaista kuin thaimaalaislasten treenaus. Thaimaassa harrastus aloitetaan yleensä hyvin nuorena, treenaaminen tapahtuu aikuisten seassa ja se on hyvin ammattimaista.

”Lapset aloittavat jo 7–10-vuotiaina täyden kontaktin ottelut, eikä heillä ole mitään suojia.”

Uran huippuvuodet thaimaalaiset kokevat usein jo 20-vuotiaina. Thaimaassa on viime vuosina keskusteltu siitä, että ottelut tulisi kieltää lainsäädännöllä alle 12-vuotiailta. Myös kypäräpakosta on puhuttu, mutta toistaiseksi nuorien otteluihin ei ole tullut rajoituksia. Suomessa lasten otteluissa kontaktin kovuutta on rajattu ja kaikenlainen tyrmäyshakuisuus on kielletty.

Thaimaassa thainyrkkeily on lähinnä poikien ja miesten laji. Mea Purmosen mieleen tuskin edes tuli, että hän ei voisi harrastaa lajia. Hän aloitti thainyrkkeilyn, kun kaveri pyysi mukaan. Thainyrkkeilyn lisäksi Purmonen harrastaa painia ja karatea.

”Siskot harrastivat karatea, joten minäkin aloitin kuusivuotiaana.”

Vaikka siskoksilla olisi oivat mahdollisuudet matsata myös kotioloissa, eivät he Purmosen mukaan tee niin. Ainakaan taistelulajien keinoin.

”Vedämme tukasta, kun riitelemme.”

Thainyrkkeilyn SM-kisat Tikkurilan Urheilutalolla 10.–12.1.2020.