Länsi-Vantaalla järjestetään ensi kesänä suuri ulkoilmafestivaali, joka syntyi muusikko Ville Pusan ideasta.

Suomen festivaalikesä saa uuden tulokkaan, kun Myyrmäki Stadion muutetaan kesäkuun alussa konserttiareenaksi.

Lavalle nousevat muun muassa Elastinen, Tuure Kilpeläinen, Erin, Paula Koivuniemi, Laura Voutilainen, Anne Mattila sekä Teflon Brothers. Tapahtuma huipentuu brittitähti James Bluntin konserttiin.

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Vantaan Myyrmäessä järjestettävän ulkoilmafestivaalin nimi on Iskelmä Myyrmäki – Food & Wine Festival. Bluntin konsertti on oma tapahtumansa festivaalialueella sunnuntaina.

Stadionille mahtuu noin 8 000–9 000 kävijää päivässä ja sen on tarkoitus yhdistää musiikki ja ruoka- ja juomakulttuuri samaan paikkaan.

Festivaalin ravintolapuoli on jaettu kahteen osaan. Toinen puoli tarjoilee katuruokaa ja toisella puolella on tasokkaampaa ravintolaruokaa.

Tapahtuma on tarkoitettu täysi-ikäisille, minkä takia suuri osa festivaalialueesta muodostuu monien eri viinimaahantuojien ja olutpanimoiden tarjoilupisteistä.

Hiekkaharjussa järjestettävän yli 35 000 henkisen Tikkurila Festivaalin lisäksi vastaavanlaista yleisötapahtumaa ei ole Vantaalla nähty.

Puutteen Vantaan tarjonnassa huomasi yrittäjä ja näyttelijä-muusikko Ville Pusa, joka kaipasi omien sanojensa mukaan Vantaan kesään lisää virikkeitä ja elämyksellisiä tapahtumia.

”Muutin Vantaalle seitsemän vuotta sitten ja rakastuin kaupunkiin saman tien. Vantaalla on valtavan paljon mahdollisuuksia ja huomasin, että tänne tarvitaan jotakin uutta”, Pusa kommentoi HS:lle.

Vuonna 2000 valmistunut jalkapallostadion, Myyrmäki Stadion, teki Pusaan vaikutuksen. Hän alkoi kuvitella, miten stadionalueelle voisi yhdistää iskelmämusiikin, pienpanimot ja ruokakulttuuriin. Pusa kertoo, että tietää oman musiikkitaustansa takia, millaiselta backstage-tilojen kuuluu näyttää ja mitä artisteille tarjoillaan.

Tapahtuman järjestämisessä hän kuitenkin tarvitsi ammattilaisen apua.

Pusa soitti kokeneelle seinäjokelaiselle konsertti- ja festivaalipromoottori Kalle Keskiselle ja kertoi visiostaan. Pusa kutsui Keskisen katsomaan stadionia. Hän kertoo, että Keskinen oli innostunut ideasta saman tien.

Ville Pusa jatkaa, että oli pureskellut ajatusta festivaalista jo kaksi vuotta ennen kuin tiesi, miten se kannattaisi toteuttaa.

”Tästä tulee monivuotinen tapahtuma.”

Festivaalin järjestää tapahtumatuotantoyhtiö Loud n’ Live Promotions Oy, jonka toimitusjohtaja Keskinen on. Keskinen muun muassa keksi aikoinaan yhdistää autourheilun ja musiikkifestivaalit ja perusti Seinäjoen Vauhtiajot -kesätapahtuman.

Pusan ja Keskisen toimesta ajatus esiteltiin myös Vantaan kaupunginjohtajalle Ritva Viljaselle ja kaupunkikulttuurista päättäville. Kaikki antoivat tukensa festivaalille.

Bluntin konsertti tulee olemaan osa hänen Once Upon A Mind -maailmankiertuettaan. Mies tunnetaan muun muassa You’re Beautiful, 1973 ja Goodbye My Lover kappaleistaan.

