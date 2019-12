Kehnompikin metsänkävijä pääsee nyt helposti Sipoonkorven kansallispuistoon, sillä Kuusijärven uusi kevyen liikenteen silta on valmistunut. Yli kaksi miljoonaa euroa maksaneen sillan avajaisia juhlitaan lauantaina 14.12.

Sillan avajaiset järjestetään Kuusijärven joulutapahtuman yhteydessä, joten odotettavissa on ruuhkaa parkkipaikalla. Vantaan kaupungin viestintäpäällikkö Milla Hamarin mukaan kaupunki halusi järjestää avajaiset ennen joulua, joten yhteinen juhla vaikutti järkevimmältä.

”On totta, että parkkipaikka on ruuhkainen, mutta ajattelimme, että ihmisiä voisi olla vaikea saada liikkeelle parin päivän välein”, sanoo Milla Hamari.

Tilaisuudessa on tarjolla muun muassa Vantaan Ladun paistamia lettuja ja tunnelmaa tuo TIMO Brass Band. Kuusijärven parkkipaikalta vie noin kilometrin mittainen tie sillalle asti.

Kuusijärven ja Sipoonkorven yhdistävä silta on tehty ruosteenvärisestä teräksestä.

Vanhan Porvoontien ylittävä silta on valmistettu ruosteisen näköisestä teräksestä ja sen paino on 219 tonnia. Korkeutta sillalla on 20 metriä. Siltaa koristavat luontoaiheiset kuvioinnit, joita valaistaan pimeällä led-valoilla.