Sattuman kautta kenttähallin löysi uudelleen tenniksenpelaaja Sakari Salo ja perusti sinne Suomen ensimmäisen squash-hallin. Marraskuun 12. päivänä vuonna 1968 Helsingin Sanomat uutisoi uudesta pelistä: ”Uusi, mielenkiintoinen tuttavuus urheilulajiemme suuressa joukossa on squash-niminen peli. Squash on seinäpallopeli, jossa on havaittavissa ilmeistä sukua tennikselle.”

Vaikka harrastajien määrä on pudonnut huippuvuosista roimasti, näyttää siltä, että pahin aallonpohja on nyt ylitetty.

Suomen nopeimmin kasvavaksi squashseuraksi itseään mainostaa vantaalainen MyyrSquash. Seurassa on tällä hetkellä noin 60 jäsentä, joista vajaat kymmenen on nuoria.

Yksi MyyrSquashin jäsenmäärän kasvun salaisuuksista on työ nuorten parissa. Monissa kaupungeissa ohjattua squashtoimintaa ei enää löydy, mutta Vantaalla sitä vielä on.

Tällä hetkellä seurassa harrastavia nuoria on Suomessa noin 300. Squashin suurin kilpailija on uusi suosikkilaji padel, joka on sekoitus tennistä ja squashia. Nico Keränen on kokeillut myös padelia.