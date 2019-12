”Hahmo on tehty kierretangosta, vanhoista moottoripyörän ajovaatteista, jotka ovat täytetty uretaanilla ja jalkapallosta, joka on kuskin pää”, Vesa Muttilainen kertoo innoissaan.

Rakennus on Pan Raisers -moottoripyöräkerhon kerhotalo. Muttilainen on yhdistyksen puheenjohtaja eli kerhokielellä presidentti. Tämä kolmikerroksinen kummitustaloksikin kutsuttu rakennus on monien päihteettömien moottoripyöräharrastajien tukikohta, eikä tontille saa astua päihtyneenä. Se on ehdoton sääntö Muttilaisen mukaan.