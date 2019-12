Jukka Toivonen, 51, tiesi jo yläasteella tulevan ammattinsa ja tapasi vaimonsa lukiossa: Vantaan Energian toimitusjohtaja on elänyt hämmästyttävän suoraviivaisen elämän

HS-Vantaa

Jukka Toivonen, 51, tiesi jo yläasteella tulevan ammattinsa ja tapasi vaimonsa lukiossa: Vantaan Energian toim

Käsi

Toivosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uraan

Jos





Toivonen

Liitto

Energia-ala





Espoossa

Henkilökohtaisessa