Vantaan suzukilaulajat opettelevat melodiat jatkuvalla toistamisella sikiöasteesta lähtien – nyt heidän tähdittämä elokuva saa ensi-illan

HS-Vantaa

Vantaan suzukilaulajat opettelevat melodiat jatkuvalla toistamisella sikiöasteesta lähtien – nyt heidän tähdit

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vantaalaiset

Musiikin

Korvatunturin katastrofi -elokuvan näytös Tikkurilan lukiolla 28. marraskuuta kello 10. Liput 5 euroa.