Lapset eivät Suomessa enää tee työtä, mutta Onnelia näyttelevä Celina Fallström teki jo 10-vuotiaana kunnon tilin

HS-Vantaa

Lapset eivät Suomessa enää tee työtä, mutta Onnelia näyttelevä Celina Fallström teki jo 10-vuotiaana kunnon ti

Kun





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Celina

Lasten





Nykyisin





1800-luvulla

Vantaalla

Ikävä

Vantaalla