HS-Vantaa

Rahan kerääminen juniori­joukkueelle vaatii sinnikkyyttä ja voi aiheuttaa riitelyä – Vantaalainen Christian Le

Talkootyö

Jalkapalloa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leikkaisen

Yksi

Talkoiden

Christian Leikkaisen

Toisinaan