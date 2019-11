Myyrmäen keskustassa kävellään kivikautisten hautojen yllä: Hautaaminen on muuttunut hämmästyttävän vähän tuhansien vuosien aikana

HS-Vantaa

Myyrmäen keskustassa kävellään kivikautisten hautojen yllä: Hautaaminen on muuttunut hämmästyttävän vähän tuha

Vainaja

Vanhimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vaikka

Varmaa

Ennen





Keskiajalla





Nykyisin

Helsingissä





Jonkinlaista

Lähteenä jutussa on käytetty Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kirjaa Hautauskulttuuri Suomessa ja Vantaan kaupunginmuseossa avoinna olevaa näyttelyä Kohti tuntematonta. Näyttely on avoinna 17.4. asti. Näyttelyssä voi käydä kokeilemassa, miltä tuntuu levätä ruumisarkussa.