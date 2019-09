HS-Vantaa

Romanivaikuttaja Angelica Vironen läksyttää ja kuuntelee romaninuoria Myyrmäessä: ”Mikset ole koulussa?”

”Moi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden

Vironen





Sitten





Nuorten

Virosen

Kipinä

Vironen