Vantaalaista Ditteä huijattiin nettikaupoilla härskisti: Myyjä käytti viekasta lahjakorttikikkaa

ja keikoille myydään paljon lippuja niin sanotuilla jälkimarkkinoilla, eli virallisesta lippukaupasta lipun ostanut henkilö myy lipun eteenpäin toiselle yksityishenkilölle.Toiminta on pääosin normaalia, mutta toisinaan ongelmia ilmenee. Jälkimarkkinoilla esiintyy tasaiseen tahtiin huijareita, jotka saattavat myydä tekaistuja lippuja tai sähköisiä lippuja, joita on myyty useaan kertaan.Tuoreeltaan lippuhuijarin uhriksi joutui korsolainen Ditte Kronström https://www.is.fi/haku/?query=ditte+kronstrom . Hänen tavoitteensa oli päästä katsomaan Helsingin Musiikkitalolla järjestettyä, loppuunmyytyä Nick Caven konserttia.Usein jo lippunsa ostaneet ihmiset saattavat myydä lippuja eteenpäin konsertin tai keikan Facebook-tapahtumassa. Kronström suunnisti kesäkuun lopussa tapahtuman sivuille etsimään kahta lippua, kuten oli tehnyt useasti aiemminkin.Hän löysi Facebookin kautta myyjän, joka tarjosi Kronströmille kahta lippua 180 eurolla.lähetti Kronströmille liput sähköpostitse, mutta selvisi, että ne olivat tiistaille, ei maanantaille, jolle Kronström oli lippuja etsinyt. Kronström ja myyjä saivat sovittua lippukaupan molempia osapuolia miellyttävällä tavalla, mutta sen jälkeen tapaus alkoi saada erikoisia piirteitä.Myyjä sanoi, ettei hänellä ole tilinumeroa. Hän ehdotti maksutavaksi lahjakortteja matkapuhelinvalmistaja Applen sovelluskauppaan.

Kronström

Kronström

Nick Caven

Kinnusen

Kinnunen