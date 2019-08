Itsepalvelukirppis sai häädön, mutta 200:lle tavaroita myyvälle asiakkaalle ei kerrottu mitään: Leena Kaskella on sisällä 500 euroa

HS-Vantaa

Itsepalvelukirppis sai häädön, mutta 200:lle tavaroita myyvälle asiakkaalle ei kerrottu mitään: Leena Kaskella

Lanttilan

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulosottovirastosta

Asiakkaille

Kirpputorilla

Silvonen