HS-Helsinki

Instagramissa ja Twitterissä tykkäyksiä kerää nyt Marimekon hallituksen puheenjohtajana tunnetun Mika Ihamuotilan video.

Videolla häikäisevässä auringonpaisteessa luistelee taitoluistelija pipo päässä. Taustalla näkyy valkoista meren jäätä, sinistä taivasta sekä saaristoa.

Videon paikkatunnisteeksi Ihamuotila on valinnut Helsingin Uunisaaren.

Ihamuotila on kirjoittanut videon yhteyteen tekstin:

”Tänään työpäiväni oli luistimilla, jäällä Helsingin edustalla. Puheluita, Teams,-palaveri, luistelua merimerkkien ympäri, hernekeitto, pannukakku... Yhtäkkiä törmään taitoluistelija Emma Niemeen keskellä merta. Tällaista ei tapahdu missään muualla maailmassa. I just love Finland and Helsinki. Had forgotten winter altogether ❄️”