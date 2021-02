Tässä kaupassa aika on pysähtynyt vuoteen 1980 – Vasta korona pakotti Herttoniemen farkkukaupan hankkimaan kännykän ja Facebook-tilin

Denim-kansan suosima Helsingin Farkkuvarastomyynti ei ole liiemmin pitänyt itsestään ääntä, sillä sen suosio on rakentunut muuta kautta. Korona sai kuitenkin yrityksen liittymään Facebookiin – ja hankkimaan lankapuhelimen lisäksi myös kännykän.

Helsingin Herttoniemen yritysalueella on vaaleankellertävä, vanha kerrostalo, jossa on kaksi asuinkerrosta ja jonka katutason liiketiloissa on harvinaislaatuinen kauppa.

Sen edustalla olevassa kyltissä lukee Helsingin Farkkuvarastomyynti. Liikkeen ovi käy tavallisena, talvisena arkipäivänä säännöllisesti, vaikka lähikaduilla autot ovat hautautuneet lumeen.

Astutaan sisään.

Pala-Puoti -nimisenä aloittaneella, nyttemmin Farkkujen Varastomyynnillä, tuli Sahaajankadulla 40 vuotta täyteen viime vuonna.­

Liikkeen seiniä reunustavilla hyllyillä niitä sitten on, farkkuja kaikissa sinisen ja mustan sävyissä.

Suurin osa farkuista on tuttujen merkkien valmistamia klassikkomerkkejä ja niiden suosituimpia malleja:

Levi’s, Lee, Wrangler.

501, Brooklyn, Texas.

”Farkkuja on jatkuvasti useampi tuhat paria esillä ja varastossa”, sinisiä ja mustia pinkkoja tip top -kuntoon laittava Anneli Pyysing arvioi, vaikka ei aivan tarkkoja lukuja tiedäkään.

Hän on eläkkeellä. Liikettä ja samalla koko perheyritystä luotsaa tytär, Tarja Pyysing.

Liikkeen historia alkaa vuodesta 1965. Silloin Anneli Pyysingin äiti ja täti perustivat ajan hengen mukaisesti Pala-Puoti-nimisen kangaskaupan.

Tuohon aikaan kankaita ostettiin paljon, ja niistä tehtiin tai teetettiin vaatteita. Valmisvaatteita alettiin kuitenkin valmistaa ja myydä samaan aikaan yhä enemmän.

1970-luvun lopulla liikkeessä alettiin myydä farkkuja. Se kannattikin, sillä Pala-Puodista kasvoi hiljalleen farkkuliike, jossa on käynyt jo useampi sukupolvi.

Herttoniemen yritysalueella, osoitteessa Sahaajankatu 35, liike on sijainnut vuodesta 1980. Siitä tuli viime vuonna kuluneeksi 40 vuotta.

Nykyisin liike tunnetaan nimellä Helsingin Farkkuvarastomyynti, mutta Pala-Puoti on jätetty osaksi liikkeen virallista nimeä.

47-vuotias Tarja Pyysing on kolmannen polven farkkumyyjä.

Tarja Pyysing ei nuorena ”farkkukapinallisena” voinut edes kuvitella päätyvänsä perheyritykseen töihin. Kiinassa ja Yhdysvalloissa vietettyjen vuosien jälkeen hän palasi kotimaahan ja otti perheyrityksen hoitaakseen. Nyt se tuntuu luontevalta asialta, jonka pitikin tapahtua.­

Pyysingien perheyritys on poikkeuksellinen, sillä se on toiminut jo kymmeniä vuosia ja selvinnyt sekä 1990-luvun alun laman että viime kevään koronakurimuksen yli.

”Tämä ei ole huikea kasvutarina, vaan sitkeä, pienimuotoinen menestystarina”, sanoo Tarja Pyysing.

Hinnat ovat hieman matalammat kuin keskustan kivijalkaliikkeissä tai verkkokaupoissa, koska farkkuja ostetaan varastoon isoissa erissä. Erillisiä alennusmyyntejä ei ole – samasta syystä.

Myymälän ilme on mukavalla tavalla kotikutoinen. Sellainen, että jo ovesta sisään astuessa tietää, ettei tarvitse jännittää. Täällä saa katsella rauhassa. Tarja Pyysing ei usko pakkomyyntiin.

”Voin hyvin sanoa asiakkaalle, että mieti rauhassa ja tule myöhemmin uudelleen. Meiltä löytyy hyllystä sama malli vielä kuukaudenkin kuluttua.”

Tarjolla on myös peruspaitoja, huppareita, ruutupaitoja, farkkupaitoja ja farkkutakkeja.

”Farkut ovat kuitenkin se, mitä meiltä tullaan ostamaan. On parempi pitää suppeaa klassikkotuotteiden valikoimaa kuin yrittää tarjota kaikkea”, Pyysing kertoo.

Tarja Pyysing on sitä sukupolvea, joka eli ja koki 1980- ja 1990-lukujen taitteen street-muodin. Silloin piti olla vähintään Levi’s 501 -klassikkofarkut. Muitakin mallinumeroita oli, mutta farkkuihin ommellussa nahanpalassa piti lukea Levi’s.

Levikset tunnisti nopeasti: niiden sisäsaumassa oli kaksoistikkaus. Ulkosauma näytti siltä kuin se olisi silitetty nurjalta puolelta auki.

”Leviksistä on ainakin malli numero 529. Toinen oli 555, siinä oli muistaakseni bootcut-leikkaus, jossa oli tietenkin sen ajan mukaisesti napit”, hän muistelee.

Tarja Pyysing oli melko tyypillinen perheyrityksen kasvatti.

”En koskaan ajatellut tulevani tänne oikeasti töihin, vaikka vanhimmat muistot liikkeestä ovatkin varhaislapsuudeltani. Muistan, miten istuin kangaspakkojen päällä. Muistan senkin, miltä kankaat tuntuivat.”

Sitten, teinivuosina, iski kapina. Pyysing kävi ostamassa farkkunsa Mic Macista eikä tietenkään äidin pyörittämästä liikkeestä.

”Kerroin siitä myös aika kuuluvalla äänellä ihmisille”, hän hymähtää nyt.

Pyysing ehti naimisiin, sai lapsia. Hän asui perheensä kanssa Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Kun hän vuonna 2014 erosi miehestään, hän palasi lastensa kanssa Suomeen.

Siitä lähtien hän on työskennellyt perheyrityksessä, eikä osaisi nyt oikein muuta työtä kaivatakaan, mutta se ei haittaa, sillä hän on täällä elementissään.

Tarja Pyysing kertoo, ettei pidä pikamuodista. Laadukkaat farkut säilyttävät muotonsa pitkään, toisin kuin halpamuotiketjun farkut, joiden hinta-laatusuhde on usein hyvin heikko.

Klassikkofarkut käyvät kaupaksi vuosikymmenestä toiseen.­

Tarja Pyysingin lisäksi liikkeessä työskentelee myyjä Hanna Heiskanen. Hän on viihtynyt työssään nyt kuusi vuotta.

”Hiljaisena tyttönä Hanna tänne tuli, mutta hiljaisuudesta ja ujoudesta ei ole enää merkkiäkään”, Pyysing naurahtaa.

Heiskastakin hymyilyttää. Hän kertoo viihtyvänsä.

”Tänne on helppo tulla. Tiedän, mitä teen, ja mitä minulta odotetaan. Tunnen tuotteet. Ja ovathan meidän asiakkaamme nyt aivan parhaita”, Heiskanen sanoo.

Heiskanen saa olla mukana valitsemassa, mitä maahantuojilta tilataan.

Koska liikkeellä on melko rajoitetut aukioloajat, asiakasmäärä vaihtelee. Kun pääkaupunki on hautautunut lumeen, eikä autollekaan löydy pysäköintipaikkaa liikkeen läheltä, vain kaikkein sitkeimmät ovat liikenteessä.

Mutta silloinkin, sellaisina päivinä, asiakkaita on ollut.

”Ei voi kuin ihailla sitä sisua, jonka avulla osa asiakkaista tulee tänne asti farkkuostoksille säällä kuin säällä. Olen sen heille sanonutkin”, Tarja Pyysing kertoo.

Viime keväänä iski koronavirus ja koko suomalainen yhteiskunta muuttui yhtäkkiä. Pandemian aiheuttama täysstoppi näkyi pienyrittäjän kassassa heti.

Nostalgista tunnelmaa luo vanha kassakone.­

Liike oli suljettuna kolme viikkoa. Sitten Tarja Pyysing alkoi ajaa kotoa Herttoniemeen ja olla liikkeessä taas arkisin, alkuun muutaman tunnin kerrallaan.

Helsingin Farkkuvarastomyynnillä ei ollut tiliä missään sosiaalisen median kanavassa. Liikkeen käytössä oli vain vanhanaikainen lankapuhelin, eikä siihen ollut viikkoihin vastaamassa kukaan.

Kävi nopeasti ilmi, että korona oli pidempiaikainen vitsaus.

Kukaan ei vieläkään tiedä, miten kauan kestää ennen kuin Suomessa voidaan palata edes jossain määrin normaaliin elämään.

”Oli pakko ajatella kaikki uusiksi. Tein ely-keskukselle tilanneanalyysin. Joku heiltä sitten kommentoi, että nyt viimeistään pitäisi harkita sometilin avaamista”, Pyysing kertoo.

Onneksi kesällä oli kuukausia, jolloin kaikki näytti lähes samalta kuin muinakin kesinä. Asiakkaita oli keskivertokesän tavoin.

Pyysing kypsytteli ajatusta sosiaalisen median kanavasta. Entä jos sittenkin? Facebook voisi olla hyvä paikka aloittaa. Sen kautta tavoittaisi melko pienellä vaivalla asiakkaat ja voisi päivittää uutiset.

Liikkeen Facebook-sivuilla julkaistiin ensimmäinen päivitys alkutalvesta, 26. marraskuuta. Siinä kerrottiin, että liikkeeseen on turvallista tulla jouluostoksille myös korona-aikana, kun noudattaa suosituksia ja ohjeita.

”Syksy oli suurten uudistusten aika siinä mielessä, että meidät tavoittaa nykyisin sekä lankapuhelimesta että kännykkänumerosta, kun meillä sellainenkin nyt on.”

Yrityksellä on nettisivut, jotka Pyysingin mukaan kaipaavat kipeästi päivitystä ja ilmeen uudistamista.

Somessakin saattaa tapahtua jossain vaiheessa:

”Seuraavaksi pitäisi ottaa Instagram haltuun. Tai muotoillaan paremminkin niin, että ainakin voisi kokeilla luoda sinne sisältöä”, hän hymyilee.