HS-Helsinki

Helsinkiläinen valokylttien keräilijä pelasti Tillikka-kyltin suljetun ravintolan katolta. Purettavan rakennuksen tilalle nousee kahdeksankerroksinen talo.

Helsingin Malmilta katosi viime viikolla pala paikallishistoriaa, kun ravintola Tillikan valokyltti sammui katukuvasta ja korjattiin talteen.

Vanha Helsingintie 20:ssä sijaitseva rakennus puretaan uudisrakennuksen alta todennäköisesti tämän vuoden aikana.

Tillikka sulki ovensa jo viime vuoden marraskuussa. Ravintola toimi paikalla vuodesta 1963 lähtien ja oli monelle tuttu näky Malmin rautatieaseman kupeessa.

Legendaarisen valokyltin keräsi talteen helsinkiläinen Tommi Tikanoja, joka keräilee valokylttejä autokerhon harrastustiloihin. Kyltin talteenottoon oli kiinteistönomistajan ja isännöitsijän lupa.

”Kyltti olisi mennyt tärviölle, jos emme olisi sitä pelastaneet. Malmilaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että se on tallessa eikä mene siirtolavalle ja rakennusromun sekaan”, Tikanoja sanoo.

Tommi Tikanoja irrottamassa kylttiä katolta. ”Nyt kyltti on tallessa lämpöisessä, niin sen ei tarvitse enää ulkona palella.”­

Monta metriä pitkän Tillikka-kyltin uusi koti sijaitsee Tattarisuolla amerikanrautojen ja muiden valokylttien joukossa. Ennen seinälle päätymistään kyltti kuitenkin entisöidään vaihtamalla siihen muuntajat ja laittamalla uudet putket sisään, Tikanoja kertoo. Kyltti myös puhdistetaan, ja runkoa korjataan.

Tillikka oli Tommi Tikanojan mukaan malmilaisille tärkeä korttelikapakka. Hän ei itse ole siellä montaakaan kertaa käynyt, mutta on kuullut monenlaisia tarinoita paikasta.

Malmilaiset intoutuivat muistelemaan tunnettua menomestaa myös Facebookin Malmi-ryhmässä. Joku kuvaili paikkaa lapsuutensa kouluksi, jossa ”faija sai kaljansa ja minä konttasin talteen lattialle tippuneet kolikot baarituolien alta”. Toinen oli käynyt maksamassa isänsä juomalaskun vuonna 1964, kun tämä oli luullut saavansa juoda velaksi.

”En usko, että Malmilla on yhtään ihmistä, joka ei tiedä Tillikkaa. Se oli Malmille maamerkki, samaan tapaan kuin esimerkiksi Kaivohuone on Helsingin keskustalle”, Tikanoja toteaa.

Arkkitehti Niilo Kokon suunnittelemassa Tillikka-talossa palveli ravintolan lisäksi esimerkiksi kirpputori Fida ja Pohjois-Helsingin musiikkiopisto. Aiemmin kiinteistössä on toiminut muun muassa poliisi ja Alko.

Rakennuksen purkaminen liittyy Malmin keskustan alueen kehittämiseen, jolla halutaan tehdä kaupunginosasta vetovoimaisempi ja viihtyisämpi. Kaupungin arkkitehti Antti Mentulan mukaan yksityisomistuksessa olevan tontin asemakaava on ollut voimassa vuodesta 2018 asti.

”Oletan, että talo puretaan tämän vuoden aikana, jos mitään yllättävää ei ilmene.”

Ikonisen kapakan tilalle tulee porrasteinen rakennus.­

Tillikan talon tilalle on suunnitteilla uudisrakennus, jonka kivijalkaan on asemakaavassa määritelty 650 neliömetriä liiketilaa. Asunnoille on varattu yhteensä 4 750 neliömetriä.

Porrasteinen rakennus nousee korkeimmillaan seitsemään ja kahdeksaan kerrokseen.

Myös Tillikan taloa vastapäätä sijaitseva tontti Malminkaaren ja Vanhan Helsingintien kulmassa uudistuu. Paikalle on suunnitteilla hotelli ja asuinrakennuksia.