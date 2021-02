HS-Helsinki

Rock-klubi Tavastian backstagen seinätaide taivutetaan lakanasetiksi, verhoiksi ja matoksi. Lisäksi klubi aikoo hankkia oman suojellun metsän.

Helsinkiläisen ikonisen sisätilan, rock-klubi Tavastian backstagen seinätaide on nyt myös designiä. Muusikoiden takahuoneen sielunmaisema siirtyy kevään myötä Vallila Interiorin mallistoon.

Tavastia-klubin taustayhtiön Helsingin Rock and Roll oy:n toimitusjohtaja Juhani Merimaa kertoo, että hanke on osa jo aiemmin aloitettua kestävän kehityksen Tavastia Hall of Nature -hanketta. Kymmenen prosenttia tuotteiden tuotosta ohjataan Luonnonperintösäätiön kautta suomalaisen ikimetsän suojeluun.

”Olemme miettineet tätä jo pitempään. Nyt 50-vuotisjuttu tarjosi tilaisuuden, ja Vallila tuli mukaan. Me kun ei olla rättikauppa varsinaisesti”, Merimaa muotoilee.

Vuonna 1970 nykymuodossaan avautunut helsinkiläisklubi täytti viime vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden suunnitelmat menivät uusiksi koronapandemian myötä.

Suomen ykkösrivin artisteille Tavastian takahuone on tuttu paikka. Kuvassa Vesa-Matti Loiri takahuoneessa vuonna 2015.­

Tavastia Hall of Nature -hankkeen myötä klubi pyrkii luomaan ekologisesti kestävämmän Tavastian. Klubin kävijöiden ja käyttäjien on ollut mahdollista muun muassa lahjoittaa rahaa keräykseen, jonka tavoitteena on hankkia oma suojeltu Tavastia-metsä päästöjen kompensoimiseksi.

”Klubitoiminta ja rockbisnes yleensäkin on ryhtynyt harrastamaan ympäristöasioita. Meillä on oma ympäristöohjelma, jonka mukaisesti pyrimme tekemään asioita hiilineutraalisti. Nythän me olemme neutraaleja, kun kukaan ei käy missään.”

Backstage-mallisto tulee myyntiin näillä näkymin touko-kesäkuussa. Lakanasetin lisäksi muita tuotteita ovat verhot, matto, kassi, sateenvarjo, muki ja t-paita. Takahuoneen värimyrsky on Merimaan mukaan sopivasti neutraali.

Tavastia on aiemmin myynyt muun muassa t-paitoja. Merimaan mukaan ongelma on ollut se, että musiikki ja yleisö jakautuvat niin moneen eri lajityyppiin: ”Musiikki ja yleisö edustavat monta eri sukupolvea ja genreä. Metallilla, hiphopilla ja muilla on kullakin omat grafiikkansa. Tuotteen pitäisi olla genrevapaa.”

Tavastian takahuoneen seinästä revitty backstage-mallisto on tavallaan tätä. Kotimaisten ja kansainvälisten tähtien signeeraukset sopivat moneen kainaloon ja pään alle.

”Rock’n’rollin energia tulee jokaisen kodin arkeen.”