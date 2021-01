HS-Helsinki

Kulta on kiehtonut ihmismieliä tuhansien vuosien ajan. Joko lehtikultaa olisi aika valmistaa ekologisesti ja eettisesti? Raimo Snellman kertoo, miten se onnistuu.

Kaikkialla kimaltelee.

Kultaajakisälli Mikko Snellman hieroo oravankarvaharjaa poskea vasten, nostaa lehtikullan rasvoittuneeseen harjaan ja siirtää kullan suuren ristin sakaraan.

Taustalla soi Beethoven. Vanha virolainen risti saa uuden kultaisen kerroksen.

Ympärillä on kullattuja huonekaluja, ikoneja, taulujen kehyksiä ja koriste-esineitä.

Tämä on Snellmanin ja kultaajamestari Raimo Snellmanin työhuone Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuosaaressa, ja me olemme täällä, koska Snellmaneilla on kiinnostavaa kerrottavaa.

Snellmanit käyttävät useimmiten lehtikultaa, joka on paksuudeltaan 1/ 10 000 milliä.­

Miksi kulta oikein vetää meitä puoleensa? Jotainhan kullassa täytyy olla.

Kulta on kiehtonut ihmisiä aina. Sen takia on varastettu, tapettu, lähdetty löytöretkille ja aloitettu sotia.

Kullalla muistetaan rakasta merkkipäivänä, ja sillä koristellaan arvokkaat tilat, kuten kirkot ja linnat. Kilpailuissa ykkönen palkitaan kultaisella mitalilla.

Kulta on ikuisuuden ja valon symboli. Raamatussakin kulta mainitaan yli 400 kertaa.

Muinaiset egyptiläiset koristelivat kullalla hautoja, nykyisin ihmiset sijoittavat kultaharkkoihin siinä missä osakkeisiin. Kulta on ollut varallisuuden mittari jo pitkään.

Omaa mielitiettyä kutsutaan kullaksi.

Onhan se vähän erikoista, kun omaa rakasta halutaan kutsua metallin nimellä.

Kyseessä on kellertävä alkuaine, kemialliselta nimeltään Au. Latinankielisellä aurum-nimellään kulta tarkoittaa hohtavaa sarastusta.

Mikko Snellman viimeistelee virolaisen ristin kultausta. Snellmanien suurimpia asiakkaita ovat valtio ja kirkko, mutta myös yksityishenkilöt toivovat toisinaan kultaustöitä.­

Mistä kulta on oikein tullut?

Mennään ajassa miljardeja vuosia taaksepäin.

Kun maapallo oli vasta muodostumassa, asteroidit törmäilivät pehmeään planeettaamme tuoden avaruuden aineksia maapallolle. Painavaa metallia vajosi maankuoren sisälle, vaippaan ja ytimeen saakka.

Ajatus avaruudesta tippuneesta kullasta on aika hieno.

Kultaustöissä työvaiheita saattaa olla jopa 30. Raaka-aineet ovat suurelta osin samat, kuin vuosituhansia aikaisemminkin: kananmunan valkuainen, nahkaliimat ja liidut.­

Vuosituhansien saatossa kultaa on putkahdellut maan povesta. Kun kalliot rappeutuvat ja vesi virtaa, kimalteleva metalli tulee näkyviin.

Silloin ihmiset sekoavat: perustetaan kaivoksia, joissa kultaa hamutaan syvältä maasta.

Suomestakin löytyy kultaa. Kultaa on niin paljon, että tännekin on kannattanut perustaa kaivoksia.

Toisinaan kultaa saattaa löytyä aivan maan pinnasta, joen uoman pohjalta.

Niin on asianlaita esimerkiksi Sodankylän Tankavaarassa.

Alkusyksystä Raimo ja Mikko Snellman olivat huuhtomassa kultaa Tankavaarassa.

Päivät olivat pitkiä ja raskaita.

Mäkäräjoen vesi oli niin kylmää, että miesten varpaat olivat koko ajan kohmeessa. Kultaa oli vaikea löytää, mutta se seikka oli jo tiedossa.

Viikon aikana onnekas saattaa huuhtoa muutamia grammoja kultaa, mutta se kulta onkin sitten maailman puhtainta, jopa 98-prosenttista.

Eräänä iltana saunan jälkeen Snellmanit istuivat tankavaaralaisen ravintolan pöydässä illallisella.

Raimo Snellmanilla tuli idea: Miksi lehtikultaa ei voisi tehdä ekologisesti ja eettisesti? Mitä jos Lapista huuhdottavaa kultaa voisi käyttää omissa kultaustöissä?

”Kultaajan ammatti ehti nukkua 50 vuotta Suomessa”, kertoo kultaajamestari Raimo Snellman. Vieressä oikealla kultaajakisälli Mikko Snellman.­

Raimo Snellman tietää kullasta kaiken. Häntä kiinnostaa kullan atomirakenne, valmistus, tausta ja käyttö. Aivan kaikki.

Kultahulluus iski nuorena opiskelijapoikana Isossa-Britanniassa. Vapaa-ajalla hän kiersi pitkin gallerioita, museoita ja huutokauppoja ja ihaili taiten kullattuja esineitä.

Jälkikäteen ajateltuna harrastus kuulostaa vähän erikoiselta, mutta sellaista se oli. Snellmanin täytyi saada nähdä kultaa.

Snellman on perehtynyt kultaan siinä määrin, että hän tietää jopa kaiken kullan pinnassa seikkailevasta irrallisesta elektronista, joka saa kullan ikään kuin kimaltelemaan.

Tuon yliluonnollisen hehkun vuoksi kirkkoja on koristeltu kautta aikain lehtikullalla.

Britanniasta Snellman päätyi mutkien kautta Pietariin opiskelemaan kultausta. Parhaiden opissa hänestäkin kasvoi mestari.

Suomeen palattuaan hän alkoi pelastaa hutiloiden tehtyjä lehtikultauksia.

Ammattitaito oli hiipumassa. Ajateltiin, että koneilla homma hoituu paremmin, mutta eihän se hoitunut.

”Tutustuin valtion kohteisiin ja ortodoksikirkkoihin. Huomasin, että kultaukset olivat hoitamattomassa kunnossa.”

Lehtikultaa käytetään myös elintarvikkeissa. Suklaakonvehteja, juomia ja leivoksia on koristeltu suklaalla jo pitkään.­

Kulta on aika merkillinen aine. Se venyy valtavasti. Yhdestä grammasta voi saada venytettynä kaksi kilometriä pitkän langan kultaa.

Tällä tavalla syntyy lehtikultakin.

Lehtikulta on hyvin ohut levy kultaa. Käytetyin lehtikulta on paksuudeltaan 1/10 000 milliä. Toisin sanoen, jotta kultalevyistä saisi pinoon millin kasan, levyjä tarvitaan päällekkäin kymmenentuhatta kappaletta.

Ohuempaakin lehtikultaa valmistetaan. Ohuimmat ovat vain 1/20 000 milliä.

Lehtikultaa taotaan yleensä kullasta, jonka alkuperää ei tiedä kukaan. Monille karaatit merkkaavat enemmän kuin kullan tausta.

Se on kuitenkin fakta, että suuri osa maailman kullasta kaivetaan tällä hetkellä monin tavoin kyseenalaisin keinoin. Ympäristöasiatkin saattavat olla niin ja näin.

Esimerkiksi Uspenskin katedraalin kupoleiden koristelusta ei voida sanoa, mistä kulta on sinne kaivettu.

Nyt pääsemme vihdoinkin aiheeseen.

Raimo Snellmanin Lapissa saama idea mahdollistaisi sen, että lehtikullan alkuperä osattaisiin kertoa.

”Eikä olisi hienoa, jos oppaat osaisivat esittelykierroksilla kertoa, että kulta on peräisin Lapista?”

Se on kaunis ajatus. Ja toteutettuna ensimmäinen eettinen ja ekologinen lehtikulta maailmassa.

Tankavaarassa kultaa voidaan kerätä ainoastaan kesällä, mutta kesän aikana kultaa ehdittäisiin huuhtoa 300 000–400 000 lehteen. Se on noin seitsemän kahdeksan kiloa kultaa.

Yhteensä Euroopassa valmistetaan noin 25 miljoonaa kultalehteä vuodessa. Tankavaarasta voitaisiin siis potentiaalisesti kerätä 1,5 prosenttia Euroopan lehtikullan tarpeista.

Raimo Snellman alkoi selvittää asiaa.

Saksasta löytyi kullanlyöjämestari, joka suostui valmistamaan Lapin kultahipuista lehtiä. Taottavaksi kelpaa vain 99,99-prosenttisen puhdas kulta.

Vaskatusta kultahiekasta eroteltiin siis epäpuhtaudet käsin ja jäljelle jäävä hopea eroteltiin myrkyttömässä prosessissa.

Loppuvuodesta ensimmäiset kultaiset lehdykät saapuivat Vuosaareen.

Snellmanit kultasivat virolaisia ristejä lehti kerrallaan. Hyvin pohjustetun rautaisen ristin päälle levitettiin erikoiskäsiteltyä pellavaöljyä, sitten päälle asetettiin lehtikulta.

Samalla tavalla esineitä on kullattu ulkotiloihin sopivaksi jo vuosisatoja.

Mikko (vas.) ja Raimo Snellmanin mukaan asiantuntevasti aidolla kullalla kullattu esine on kaunis ja kestävä, ja säilyttää arvonsa. Kultaus säilyy jopa vuosisatoja, jos sitä hoidetaan hyvin.­

Miksi kukaan ei ollut keksinyt tätä aiemmin?

Syynä on hinta, kertoo Raimo Snellman.

Tavallisesta kilon kultaharkko maksaa noin 50 000 euroa. Lapin kullasta tehtynä se maksaa huomattavasti enemmän, noin 70–80 000 euroa.

Kullanlyönnin aloittamiseenkin vaaditaan normaalisti vähintään yksi kilo puhdasta kultaa. Se on iso sijoitus.

Mutta nyt vihdoinkin eettisestä ja ekologisesta ollaan valmiita maksamaan.

”Sitä paitsi, kultaustyössä työn osuus on usein jopa 95 prosenttia hinnasta ja materiaalin osuus on vain noin viisi prosenttia.”

Jos lehtikullan muuttaisi Lapin lehtikullaksi, tyypillisten kultaustöiden hinta kasvaisi parillasadalla eurolla.

Ei kuulosta mahdottomalta.

Kultaajamestari Raimo Snellman on ollut valtion taiteilijaeläkkeellä jo viisi vuotta.

Kulta kuitenkin kiinnostaa edelleen niin paljon, että hän ei malta olla työskentelemättä.

”Joka aamu koen ahaa-elämyksen, kun tulen työhuoneeseen”, hän sanoo.

Ensimmäiset esineet on nyt kullattu Lapin kullalla. Virolaisiin risteihin meni noin 250 kultalehteä.

Työ on ollut hidasta ja hyvin konkreettista.

”Valmista on vasta sitten, kun tulee ihastuksen huokaus”, Snellman sanoo.