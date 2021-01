HS-Helsinki

Helsingin ensimmäiset liikennevalot tunnistivat vain lähestyvän auton. Jalankulkijat joutuivatkin odottelemaan auton ilmaantumista paikalle, jotta valot vaihtuisivat.

Yhdet Helsingin ensimmäisistä liikennevaloista asennettiin Mannerheimintien ja Kaivokadun risteykseen. Kuva on vuodelta 1971.­

Itä-Pasilassa jättimäisen virastotalon syövereissä on pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus. Korona-aikana keskukseen ei pääse sisään, mutta sitä voi tarkkailla lasiseinän takaa.

Sadoille näytöille piirtyy liikennekameroiden kuvia. Aivan perimmäisessä nurkassa on soppi, josta valvotaan Helsingin, Vantaan ja Espoon liikennevaloja.

”Helsingissä on noin 480 liikennevaloristeystä. Niistä 330 kuuluu keskusvalvontaan, eli niitä valvotaan täältä Pasilasta. Niistä valoista saamme järjestelmän näytöiltä suoraan tietoa”, kertoo Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Juha Vilhunen.

Loput 150 valoa ovat pääsääntöisesti kantakaupungin ulkopuolella, eikä keskusvalvomo tiedä niiden tilaa.

”Ne valot on ohjelmoitu toimimaan itsekseen. Jos jokin valo on pimeänä, saamme siitä tietoa muun muassa poliisipartioilta tai ihan tavallisilta kaupunkilaisilta”, Vilhunen sanoo.

Liikenneinsinööri Paula Tuovinen kertoo, että jokaisessa liikennevalossa on sähkökaappi, jossa on niin sanottu liikennevalokoje. Se ohjaa liikennevaloja.

”Niihin on ohjelmoitu, miten valot vaihtuvat ruuhka-aikoina tai mihin aikaan illasta valot sammuvat”, Tuovinen sanoo.

Liikennevaloja ohjataan Pasilan liikenteenhallintakeskuksesta.­

Liikennevalojen ohjaus alkoi samalla hetkellä, kun Helsinki sai ensimmäiset liikennevalonsa. Vuosi oli 1951 ja paikkana Aleksanterinkadun ja Mikonkadun risteys. Laitteet oli valmistanut Oy L.M. Erikson Ab. Liikennevalopylväitä oli neljä, yksi kussakin kadunkulmassa.

”Ne olivat aika modernit liikennevalot. Niissä vaihtui vihreä valo, kun ajoneuvo tuli risteykseen. Katuun oli upotettu detektorit, jotka havaitsivat lähestyvän ajoneuvon ja lähettivät sähköimpulssin valoihin, jotka sitten vaihtuivat”, kertoo Kari Sane.

Sane on nykyisin jo eläkkeellä, mutta hän on tehnyt vuosikymmenten päivätyön liikennevalojen ohjauksen parissa. Eläkkeellä hän on kirjoittanut liikennevalojen historiasta omalle Liikennevalot.info-sivustolleen.

Sane kertoo, ettei Helsingin ensimmäisissä liikennevaloissa ollut lainkaan jalankulkijoiden opastusta. Valot tunnistivat vain lähestyvän auton.

”Jos jalankulkija tuli risteykseen, hän joutui odottamaan vihreää valoa, kunnes jokin auto lähestyi. Vasta silloin valot vaihtuivat”, Sane naurahtaa.

Siinä risteyksessä varmasti ensimmäistä kertaa Suomen historiassa käveltiin ja ajettiin punaisia päin.

”Aleksanterinkadun ja Mikonkadun risteys valikoitui ensimmäisten liikennevalojen paikaksi, koska siinä tapahtui paljon onnettomuuksia.”

Jalankulkijoita ylittämässä katua Aleksanterinkadun ja Mikonkadun risteyksessä vuonna 1970.­

Hiljalleen liikennevaloja ryhdyttiin pystyttämään muihinkin vilkkaisiin risteyksiin, kuten Mannerheimintien ja Kaivokadun risteykseen.

”Liikennevalojen määrä kasvoi ensimmäisinä vuosina melko maltillisesti. 1950-luvulla tuli ehkä kymmenen uutta valoristeystä”, Sane sanoo.

1960-luvulla autokanta kasvoi voimakkaasti, ja silloin alkoi varsinainen liikennevalojen rakentamisen buumi. Vuonna 1971 Helsingissä oli jo 134 liikennevaloa.

”Liikennevalojen määrä kasvoi kahdesta syystä. Kaupungissa alkoi olla liikenneruuhkia, joita valot helpottivat. Lisäksi onnettomuuksien määrä kasvoi, joten liikennevaloilla pyrittiin ehkäisemään niitä. Helsingin liikenteessä kuoli kymmeniä ihmisiä vuosittain.”

Kun liikennevalojen määrä 1960-luvulla kasvoi, ne tarvitsivat uudenlaisen ohjausjärjestelmän. Vuonna 1965 Helsingin kaupunki päätti hanki liikennevalojen ohjaustietokoneen ja perustaa liikennevalojen ohjauskeskuksen. Se perustettiin Nervanderinkadun kalliosuojaan vuonna 1967. Siellä Kari Sanekin aloitti työnsä liikennevalojen parissa 1970-luvulla.

”Siellä työskenteli puolisen tusinaa poliisimiestä, kaupungin liikenneteknikko ja sähköteknikko sekä muutama sähköasentaja. Itse vietin siellä ainakin yhden päivän viikossa.”

Valvomo toimi kahdessa kerroksessa. Alemmassa kerroksessa oli varsinainen valvomohuone, joka oli nelisen metriä korkea. Siellä oli valtavan kokoinen valvomopöytä sekä karttataulu, josta näki, mikä valo missäkin risteyksessä paloi. Kartan avulla pystyi havainnoimaan, miten vihreät aallot etenivät esimerkiksi Esplanadilta Lönnrotinkadulle.

Kari Sane Kannelmäessä Laulukujan ja Kantelettarentien risteyksessä, jossa oli kaupungin ensimmäisiä mikroprosessorilla ohjattuja valoja.­

Helsinki oli ensimmäinen pohjoismainen kaupunki, joka sai liikennevalojen keskusvalvomon. Liikennevaloja ohjattiin tietokoneella, jota pidettiin edistyksellisenä. Euroopassa vain Berliinissä oli liikennevalojen ohjaustietokoneita.

”Tietokone oli ison kaapin korkuinen ja kiintolevyä vastaava rumpumuisti oli metrin kokoinen. Se vaati paljon tilaa. Sen muisti oli ehkä kymmenesosa vanhasta korpusta”, Sane muistelee.

Nervanderinkadun kalliosuojaan oli vedetty lähes kaikista kaupungin liikennevaloista kaapelit, joiden avulla valoja ohjattiin ja keskukseen saatiin reaaliaikaista tietoa valoista.

Ensimmäiset kamerat asennettiin 1970-luvun alussa.

”Ensimmäinen kamera tuli Rautatientorille vuonna 1972. Aikaisemmin oltiin pelkästään sen varassa, mitä poliisit tai taksikuskit kertoivat poikkeustilanteista tai ruuhkista. Jos jossain tapahtui kolari, poliisi tai kuka tahansa kaupunkilainen saattoi soittaa keskukseen ja pyytää valoja pois päältä.”

Vuonna 1983 liikenteenohjauskeskus muutti Nervanderinkadun kalliosuojasta Hietaniemenkadulle. Entiseltä poliisiasemalta vapautui tilaa, kun virkavalta muutti Pasilaan. Ohjaukseen tarvittiin lisää resursseja, sillä liikennevalojen määrä jatkoi kasvuaan. 1990-luvulle tultaessa liikennevaloja oli jo yli 350.

”Nervanderinkadulla tilat loppuivat kesken. Siellä ei esimerkiksi ollut henkilökunnalle mitään omaa huonetta. Hietaniemenkadulla oli paljon paremmat tilat”, Sane kertoo.

Liikenteenohjauskeskus toimi Hietaniemenkadulla lähes 30 vuotta, kunnes se muutti Pasilan virastotaloon vuonna 2009.

Noin 330 liikennevaloristeystä kantakaupungissa pystytään ohjaamaan etänä liikenteenhallintakeskuksesta.­

Pasilan ohjauskeskuksessa työskentelee nykyään viisi ihmistä. Heistä kolme on poliisin edustajia. Valvomossa on rauhallista niin kauan kuin kaikki menee hyvin. Poikkeustilanteita aiheuttavat muun muassa kulkueet, mielenosoitukset ja urheilutapahtumat. Silloin valot laitetaan vilkuttamaan keltaista. Joskus poikkeustilanteet aiheuttavat harmaita hiuksia.

”Jotkin valtiovierailut ovat sellaisia. Esimerkiksi Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen oli hankala, kun saattueet muuttivat suunnitelmia lennosta. Silloin piti aika nopeasti ohjata valoja. Selvisimme kuitenkin kunnialla”, muistelee keskuksessa työskentelevä vanhempi konstaapeli Christian Hellman.

Liikennevalojen ohjaukseen on lähitulevaisuudessa myös luvassa muutamia muutoksia. Laitakaupungilla sijaitsevia valoja ollaan yhdistämässä keskusvalvontaan.

”Lisäksi olemme käynnistämässä Kallion pelastuslaitoksen kanssa sellaista pilottia, jossa valot vaihtuvat automaattisesti, kun hälytysajoneuvo lähestyy niitä. Paloautot ja ambulanssit saavat suoran vihreän linjan”, kertoo liikenneinsinööri Paula Tuovinen.