HS-Helsinki

Jaakko Selander muutti ensimmäisten joukossa Postipuistoon, jossa seurana on vain kaivinkoneita. Uudelta asuinalueelta pitää kävellä kauppaan toista kilometriä.

Jaakko Selander on muuttanut taustalla näkyvään taloon. Hän on valmistautunut odottamaan palveluita.­

Näky on kerrassaan ankea: työmaa-aitoja, kivikasoja ja kaivinkoneita. Työhaalareihin pukeutuneet ihmiset hääräävät hyisessä tihkusateessa.

Postipuiston uusi asuinalue Pohjois-Pasilassa on toistaiseksi vielä kaukana asuinalueesta. Valmiina on ainoastaan kaksi asuinrakennusta, eikä aivan jouluviikon alussa niiden ikkunoista yhdessäkään ole verhoja. Harmaaseen ympäristöön sulautuvien talojen parvekkeilta puuttuvat jouluvalot.

Postipuisto sijaitsee suunnilleen keskellä Helsinkiä, mutta siltä se ei tunnu. Lähellä ei ole kauppaa, ei kouluja, ei mitään.

Uutta asuinaluetta mainostetaan ”kylätunnelmalla”. Lupausten lunastamiseen on varmasti vielä vuosien verran matkaa.

Silti ikkunoihin ja parvekkeille saattaa uuteenvuoteen mennessä ilmestyä jouluvaloja. Postipuisto on nimittäin saanut jouluviikolla ensimmäiset asukkaansa.

Yksi muuttajista on 27-vuotias Jaakko Selander, joka on vasta ostanut ensimmäisen oman asuntonsa.

Selander muutti Postipuistoon Meilahdesta, pienestä yksiöstä. Nyt huoneita on yksi enemmän. Se on hyvä, koska etätyöt jatkuvat.

Huonemäärän lisäksi Selanderilla oli muitakin kriteereitä, kun hän rupesi etsimään itselleen asuntoa. Ensinnäkin asunnon piti olla Helsingissä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Toiseksi hän kaipasi paikkaa, jossa olisi tilaa yhteisöllisyydelle.

Meilahdessa naapureista tuli hyviä kavereita takapihan koripallokentällä.

”Kävin siellä itsekseni heittelemässä, ja yhtenä päivänä siellä oli porukka, joka pyysi minua mukaan pelaamaan. Tuli puheeksi, että voisimme useamminkin heitellä yhdessä. Rupesimme tekemään kaikkea muutakin, esimerkiksi pelaamaan pesäpalloa ja järjestämään lautapeli-iltoja”, Selander kertoo.

Hän toivoo, että sama voisi tapahtua myös Postipuistossa, jonne on kaavailtu esimerkiksi jalkapallokenttää.

”Ajatus on, etten olisi kotona ainoastaan tässä asunnossa, vaan myös sen ympäristössä.”

Selander pitää tärkeänä, että kodin ympäristössä on sellaisiakin alueita, jotka tukevat kasvokkain kohtaamista.

Jaakko Selander muutti Postipuistoon 22.12 yhtenä alueen ensimmäisistä asukkaista.­

Sopivia puitteita pitää kuitenkin odottaa tovi.

Koko asuinalue on valmis vasta 2020-luvun loppupuolella. Selanderin uusi koti sijaitsee Bonavan rakennuttamassa korttelissa, joka valmistuu ensimmäisenä. Sekin on vasta puoliksi valmis. Asuinrakennuksia on tulossa yhteensä neljä, joista kahteen on nyt muuttamassa ihmisiä. Kortteleita Postipuiston alueelle rakentuu lopulta yhteensä 15.

Selanderin kotikorttelin viimeiset rakennukset pihoineen valmistuvat vuonna 2022. Viimeisessä vaiheessa rakennetaan myös kaikkien korttelin asukkaiden yhteinen paviljonki, johon on tulossa sauna, terassi ja yhteistä tilaa kaikille asukkaille.

Alueen keskeneräisyys oli tietysti tiedossa jo silloin, kun Selander osti asuntonsa. Hän on varautunut siihen, että Postipuiston rakentuminen ottaa aikansa eivätkä palvelut ole heti saatavilla.

”Olen asennoitunut siten, että aluksi kaupassa pitää käydä pidemmällä.”

Asukkaille on lupailtu omaa lähikauppaa Postipuistoon ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä lähin kauppa on K-supermarket Mustapekka Käpylässä. Sinne on matkaa 1,7 kilometriä. Pasilan Mall of Triplakin on suhteellisen lähellä, noin 3,5 kilometrin päässä.

Yhteisöllisyyttäkin saa tietysti odotella. Silti Selanderista on ennen kaikkea jännittävää olla alueen ensimmäisiä asukkaita.

”On kiva päästä seuraamaan, millaiseksi tämä muotoutuu. Jos kotiudun ja päädyn asumaan tänne pidemmäksi aikaa, on jälkikäteen kiva, että on päässyt näkemään, mistä kaikki on lähtenyt.”

Postipuiston viidestätoista korttelista yksi on puoliksi valmis.­

Selander ei ole ollut ainoa uudesta asuinalueesta kiinnostunut.

Bonavan projektijohtaja Kuisma Reinikainen kertoo, että kaikki heidän korttelinsa nyt valmistuneet asunnot kävivät kaupaksi jo varhaisessa vaiheessa.

”Tässä kiehtoo monia varmasti se, että alueesta on tulossa hyvin urbaani, mutta samalla se on ihan kiinni Keskuspuistossa.”

Rakentamisessa on Reinikaisen mukaan otettu huomioon monia nykyajan trendejä. Yksi niistä on tietysti yhteisöllisyys, joka houkutteli Selanderinkin alueelle. Piha-alue on kaikkien talojen asukkaiden yhteinen, eikä sitä ole rajattu aidoilla.

Lisäksi ekologisuus on huomioitu rakentamisessa.

”Pyritään tietysti rakentamaan koko ajan energiatehokkaammin”, Reinikainen sanoo.

Talojen katoille asennetaan aurinkopaneelit, jotta korttelissa voidaan tuottaa osa tarvittavasta energiasta uusiutuvasti. Asunnoissa on tavallisten lämpöpattereiden sijaan lattialämmitys ja huoneistokohtaiset ilmanvaihtolaitteet, joiden hiilijalanjälki on perinteistä keskitettyä ilmanvaihtoa pienempi. Pihalle on tulossa huleveden viivytysaltaita, mikä mahdollistaa hulevesien hyödyntämisen esimerkiksi kastelussa.

Vastaavanlaisia asioita on Reinikaisen mukaan rakentamisessa korostettu viime aikoina hyvästä syystä. Osa vaatimuksista on tullut myös suoraan Helsingin kaupungilta. Kaupungilla on käytössä esimerkiksi viherkerroinohje, joka määrää, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta on oltava viheraluetta.

”Samalla halutaan tietysti tehdä alueesta viihtyisä. Nyt kun on kiinnostusta esimerkiksi kaupunkiviljelyyn, haluamme totta kai vastata siihen toiveeseen.”

Reinikainen kertoo, että suurin osa asunnoista on useamman huoneen perheasuntoja. Asunnonostajien joukossa on kuitenkin myös nuoria pariskuntia ja Selanderin kaltaisia yksinmuuttajia.

Selander muuttaa kaksioonsa yksin, mutta hänen kaverinsa ja kumppaninsa eivät asu kovin kaukana.

Liikenneyhteydet eivät kuitenkaan ole vielä samaa luokkaa kuin Meilahdessa. Selander odottaa, että alueen kehittymisen myötä myös ne paranevat.

Lopulta etäisyydet muuhun kaupunkiin ja keskustaan eivät silti ole kovin pitkiä. Se tuntuu Selanderista tärkeältä.

”Tässä vaiheessa elämää haluaa ehkä liikkua kaupungin sykkeessä.”