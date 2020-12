HS-Helsinki

Maantieteilijä Vuokko Heikinheimon väitöstutkimus paljastaa uutta tietoa helsinkiläisten liikkeistä. Sen teossa hänellä oli apunaan iso datamassa sosiaalisesta mediasta.

Nuori aikuinen, joka lähtee alkuillasta nauttimaan luonnosta lähimmälle viheralueelleen. Mukana on koira ja ehkä jotain pientä evästäkin. Hetki tallentuu puhelimen kuvakansioon – ja Instagramiin.

Tällainen on keskiverto helsinkiläinen Instagram-käyttäjä, ainakin viheralueilla julkaistujen kuvien perusteella.

Vastaväitellyt helsinkiläinen Vuokko Heikinheimo tutki väitöskirjassaan User-Generated Geographic Information for Understanding Human Activities in Nature sosiaaliseen mediaan julkaistuja tietoja viheralueiden käytöstä kaupungissa ja kansallispuistoissa.

”Lähtöoletus on, että some on hömppää ja mainoksia”, Heikinheimo kuvailee yleisiä mielikuvia.

Sosiaalisen median sisällöt mielletään usein päiväkirjamaiseksi tarinoinniksi tai itsensä mainostamiseksi.

Heikinheimon tutkimus osoittaa oletuksen kuitenkin vääräksi.

”Instagramin perusteella voisi päätellä, että koira on Helsingin yleisin eläin”, Vuokko Heikinheimo sanoo.­

Otetaan esimerkiksi Heikinheimon oma lähiviheralue, jonne hän suuntaa lähes päivittäin: Mustikkamaa.

Mustikkamaan vieressä rakentuu kovaa vauhtia Kalasatama. Sen rinnalla saari on kuin keidas, jonka kallioilta voi ihailla kaupungin valoja tai paeta niitä metsään. Monet kävijät ottavat ja jakavat kuvia kauniista maisemista. Samalla he tuottavat silmänilon lisäksi arvokasta tietoa.

Tutkimuksessaan Heikinheimo hyödynsi somekäyttäjien julkaisuja ja niihin lisättyjä paikkatietoja Instagramissa, Flickrissä ja Twitterissä. Lisäksi tutkimusaineistossa on kyselytutkimuksen tuloksia ja mobiilidatan käyttötietoja.

Data on kerätty ennen koronapandemiaa, vuonna 2015. Poikkeusajan kävijäryntäykset viheralueilla eivät siis tässä tutkimuksessa näy, vaan tutkimus piirtää kuvaa normaalimmasta arjesta.

Alla oleva kuva näyttää dataa Instagramin osalta.

Maantieteilijä Vuokko Heikinheimo asuu Kalasatamassa ja käy monien paikallisten tavoin usein Mustikkamaalla ulkoilemassa.­

Sosiaaliseen mediaan jaetut kuvat Mustikkamaalta kertovat, mitä kävijät saarella puuhaavat. Suosittuja aktiviteetteja ovat esimerkiksi eväsretket, lenkkeily, koirien ulkoilutus, köysiradoilla roikkuminen ja uinti. Suurin osa julkaisuista jaetaan myöhään iltapäivällä tai alkuillasta, kun ihmiset siirtyvät töistä vapaa-ajalle.

Kaikkea tätä tietoa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa. Jos käyttäjät näyttävät esimerkiksi suosivan tiettyä paikkaa kallioilla, voidaan sen läheisyyteen asentaa roska-astia. Tai jos joltain alueelta alkaa ilmaantua paljon julkaisuja pyöräilystä, voi kunnossapito huomioida suunnitelmissaan erityisesti pyöräilijöiden tarpeet.

Viheralueiden käyttöä tutkitaan toki myös kyselytutkimuksin ja avointen palautekanavien kautta. Niissä on kuitenkin sama ongelma kuin virallisemmissa kyselyissä aina: vastauksia antavat tietynlaiset käyttäjät, jotka haluavat aktiivisesti kertoa mielipiteensä ja ylipäätään tietävät kyselyn olemassaolosta.

Sosiaalista mediaa taas käyttävät nykyään lähes kaikki esiteineistä isovanhempiin. Aineiston koko yllätti tutkijankin. Pelkästään Helsingissä kuvia jakoivat tuhannet ja taas tuhannet käyttäjät.

Heikinheimo näkee paikkatietojen tutkimisessa paljon mahdollisuuksia. Parhaimmillaan käyttäjien luoman datan kautta kerätyt tiedot voivat täydentää muuta tutkimusta ja parantaa kaupunkisuunnittelua.

Tulevaisuudessa ihmisten itse tuottamia aineistoja luultavasti hyödynnetäänkin aiempaa enemmän. Heikinheimon työ paikkatietojen parissa jatkuu helmikuussa, kun hän aloittaa Suomen ympäristötietokeskuksen erikoistutkijana kestävän kehityksen kysymysten ääressä. Työsarkaa riittää.

”Dataa kertyy jatkuvasti, ja maantieteilijä voi aina tehdä uuden kartan.”

Mustikkamaan ranta on kesäisin suosittu uimapaikka. Kylmässä tihkusateessa uimareita tai maisemakuvaajia ei näy.­

Tavallisten käyttäjien tuottamassa aineistossa on toki myös vääristymiä. Sosiaaliseen mediaan jaetaan valikoituja hetkiä, mikä näkyy myös viheralueiden kuvaamisessa.

Mustikkamaa ei joulukuisessa tihkusateessa ja tasaisessa harmaudessa näytä Instagram-kuvista tutulta kesäparatiisilta.

Se, ettei jotain paikkaa ole kuvattu sosiaaliseen mediaan, ei tietenkään tarkoita, etteikö se olisi olemassa. Jotkin paikat halutaan myös pitää tarkoituksella salassa. Harva jakaa paikkatunnistein merkittyä kuvaa parhaasta sieniapajastaan.

Yksi datan keräämisen, käsittelyn ja luomisenkin ongelma liittyy juuri tiedon jakamiseen.

Tunnelmallisten auringonlaskujen ja hiihtolatujen kuvaaja päätyy tietämättäänkin jakamaan toisille käyttäjille tietoa ladun kunnosta ja maisemista. Samalla hän voi myös paljastaa tapansa juosta tietty reitti samaan aikaan joka maanantai, tai miltä hänen koiransa näyttää tai minkä väriset kumpparit hän vetää jalkaansa.

Tutkimuksessaan Heikinheimo käsitteli käyttäjien tietoja erityisen varovaisesti, jotta julkaisijat eivät olisi yksilöitävissä tai jäljitettävissä. Kaikki sosiaalista mediaa penkovat eivät kuitenkaan ole tiukkojen eettisten sääntöjen mukaan työskenteleviä tutkijoita. Kaikkia dataa kerääviä tietoturva ei kiinnosta, ja jotkut käyttävät paikkatietoja jopa rikollisiin tarkoituksiin, kuten vainoamiseen.

”Olisi hyvä, että ihmiset tiedostaisivat, että jos profiili on julkinen, kuka tahansa voi nähdä kuvat ja tiedot.”

Paikkatunnisteen lisäämistä ei silti tarvitse automaattisesti pelätä. Tunnisteet voivat olla helppo tapa kertoa seuraajille, minkä puiston nurmikolle tällä kertaa levitettiin piknikviltti. Ennen tietojen jakamista on kuitenkin hyvä tarkistaa oman profiilin julkisuusasetukset ja harkita, mitä haluaa jakaa ja kenen kanssa.

Helsinki on monikielinen kaupunki, ja asukkaiden erilaiset kielitaustat heijastuvat myös sosiaaliseen mediaan. Eväskuvien julkaiseminen Mustikkamaalta luonnistuu sellaiseltakin, joka ei kirjoita sujuvaa suomea, ruotsia tai englantia. Aineistosta tunnistettiin yhteensä yli 30 eri kieltä.

Käytettyjen kielten määrä yllätti tutkijankin, Heikinheimo sanoo. Julkaisun kuvatekstien kieli kertoo taas vähän lisää siitä, kuka viheralueita käyttää ja miten. Eri paikoista jaetuista kuvista voi päätellä, mitkä kohteet ovat erityisesti turistien ja mitkä paikallisten suosiossa.

Esimerkiksi Mustikkamaalta julkaistujen kuvien kuvateksteissä suomi oli ylivoimaisesti yleisin kieli. Toiselle sijalle ylsi englanti, ruotsi oli kolmantena. Tästä voi päätellä, että Mustikkamaalla käyvät lähinnä helsinkiläiset.

Sibeliuksen puistossa kieliprofiili oli jo toisenlainen. Siellä yleisimmät julkaisukielet olivat englanti ja venäjä. Suomi oli kolmannella sijalla, ja sen perässä tulivat japani ja korea.

Paikallisten ja turistien julkaisut eroavat myös sisällöiltään. Turistien kuvissa vilahtelevat kantakaupungin tunnetut nähtävyydet, kuten Sibelius-monumentti ja Senaatintori, sekä vierailijoille eksoottiset elämykset makkaranpaistosta lähtien.

Paikallisten kuvat ovat usein arkisempia. Erityisesti Flickr-palvelussa näkyvät urheilusuoritukset, Twitterissä keskustelu kuvien paikoista ja Instagramissa eväät. Sekä tietenkin jo mainitut koirat.

”Instagramin perusteella voisi päätellä, että koira on Helsingin yleisin eläin”, Heikinheimo sanoo ja naurahtaa.

Sille on yksinkertainen syy. Suurin osa käyttäjistä haluaa jakaa muille kuvia elämänsä positiivisista puolista. Lemmikin kanssa ulkoileminen lähiluonnossa on siis somesisältöä parhaimmillaan.

