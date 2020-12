HS-Helsinki

Tukkutorin vanhassa kivirakennuksessa on piilossa satatuhatta litraa alkoholia vetävä kellari. Helsinkiläisellä tislaamolla on sinne suuret suunnitelmat.

Sisään astuessa ensimmäisenä nenään tunkee makeahko tuoksu, ja kun kävelee eteisestä peremmälle, näkee tuoksun lähteen.

Suuri, korkea ja hämärä halli on täynnä hyllyjä, jotka ulottuvat lattiasta kattoon. Hyllyillä lepää satoja tammitynnyreitä, joista jokainen on täynnä viskiä.

”Viskitynnyreistä haihtuu kypsytysvaiheessa osa sisällöstä. Sitä kutsutaan enkelten osuudeksi. Siitä tuoksu tulee”, sanoo Kai Kilpinen, The Helsinki Distilling Companyn master blender eli sekoitusmestari.

Olemme Kilpisen valtakunnassa, Hermannin tukkutorin alueella. The Helsinki Distilling Company (HDCO) vuokrasi kuluvan vuoden alussa tämän vanhan varaston viskien kypsytykseen.

”Kun varasto saadaan valmiiksi, tänne mahtuu 100 000 litraa viskiä.”

Hermannin Neste-huoltamon takana oleva kivirakennus ei ole ihan mikä tahansa varasto, sillä se on yksi Sörnäisten vanhimmista rakennuksista.

Helsinki Distilling Companyn viskivarasto sijaitsee vanhassa kivirakennuksessa Sörnäisten tukkutorin alueella.­

Seinät on muurattu suurista luonnonkivilohkareista, ja katossa on holvikaarimaisia rakenteita.

”Rakennuksen tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta ensimmäiset maininnat siitä ovat 1860-luvun lopulta. Rakennus tehtiin alun perin Sörnäisten panimon jääkellariksi”, Kilpinen kertoo.

”Meren rantaviiva oli silloin tuossa huoltamon aidan kohdalla, ja talvella meren jäästä sahattiin paloja. Jäät varastoitiin tänne kylmentämään kellari kesäkuukausiksi.”

Panimo lopetti toimintansa 1900-luvun alkupuolella, ja sen jälkeen rakennuksessa säilytettiin vuosikymmenien ajan vihanneksia.

Lopulta Heinon tukku vuokrasi rakennuksen ja perusti siihen 2000-luvun alussa viinikellarin. Tukkuliike luopui tilasta vuonna 2019.

Nyt ympyrä on sulkeutunut: paikka on taas täynnä tynnyreitä, tosin sisältö on oluen sijasta ruisviskiä.

”Tämähän on maakellari ja siksi ihanteellinen tila viskin kypsytykseen. Lämpötila on viileähkö ja kosteutta sen verran, että se vähentää viskin haihtumista”, Kilpinen kuvailee.

”Lisäksi tämä on visuaalisesti kaunis paikka. Ulkomailla viskinkypsytysvarastot ovat usein latoja tai peltihalleja, mutta tämä on muurattu luonnonkivestä.”

Kypsytysvarastossa on käytävä, joka on aikoinaan johtanut Sörnäisten panimolle.­

Kai Kilpinen perusti The Helsinki Distilling Companyn kaverinsa Mikko Mykkäsen kanssa vuonna 2014. He olivat tunteneet toisensa lapsuudesta saakka ja molemmilla oli yhteinen harrastus: viskien maistelu.

Ystävykset saivat ajatuksen omasta tislaamosta ja jättivät päivätyönsä. Mykkänen oli ollut töissä virkamiehenä ja Kilpinen apurahasäätiössä.

Mikko Mykkänen vastaa tislaamisesta, joka tapahtuu yrityksen tiloissa Teurastamon alueella. Matkaa viskivarastolta on tislaamolle noin kilometri.

Kilpisen työnä on viskien sekoittaminen ja kypsytys. Viskin lisäksi HDCO valmistaa giniä ja muita tisleitä.

Tislaamon perustaminen Helsinkiin oli historiallinen tapahtuma, sillä edellisen kerran Helsingissä oli ollut tislaamo sata vuotta aiemmin, Kruununhaassa Pitkänsillan kupeessa. Se tuhoutui vuonna 1918, kun Helsinkiä punaisilta vallanneet saksalaiset ampuvat rakennuksen tykeillään tuusan nuuskaksi.

Mikko Mykkänen työskentelee yrityksensä tislaamossa Teurastamon alueella.­

Viskin tekeminen ei ole hätäisten ihmisten puuhaa, sillä tynnyrikypsytys kestää vuosia. HDCO tekee ruisviskiä, jonka kypsytysaika on kuitenkin lyhyempi kuin esimerkiksi single malt -viskien.

”Tyypillisesti ruisviski kypsyy 4–6 vuotta. Single malt on tynnyrissä käytännössä aina vähintään kymmenen vuotta. Tynnyrissä viski saa rusehtavan värinsä ja suurimman osan maustaan.”

Kilpinen on koulutukseltaan historioitsija, mikä hänen mukaansa auttaa viskinteossa.

”Pitää miettiä pitkiä linjoja, eikä voi odottaa pikavoittoja. Tislaamon pidosta tulee liiketoimintaa vasta kymmenen vuoden jälkeen – jos firma on silloin vielä pystyssä”, Kilpinen sanoo.

HDCO:n tulevaisuus näyttää kuitenkin kuulemma hyvältä, vaikka koronapandemia aiheuttikin suuria ongelmia. Ravintolat suljettiin keväällä hallituksen mahtikäskyllä, joten myynti niihin loppui kuin seinään.

”Viidesosa meidän tuotannostamme menee vientinä ulkomaille, ja sekin loppui lähes kokonaan. Pää pysyi pinnan yläpuolella, kun alettiin tehdä tislaamossa käsidesiä.”

Tisle on väritöntä. Värinsä viski saa kypsyessään vuosikausia tynnyrissä.­

Viennin ja ravintolamyynnin lisäksi yksi viskitislaamon ansaintakeinoista on tynnyrien myyminen asiakkaille. Yksittäiset henkilöt, firmat tai kaveriporukat voivat ostaa tynnyrillisen viskiä ja odotella muutaman vuoden juoman valmistumista.

”Meillä on nyt kypsymässä toistasataa asiakastynnyriä. Asiakkaat pääsevät kerran vuodessa tarkistamaan laadun maistamalla. Minä tietysti teen lopullisen päätöksen, milloin viski on valmista.”

Tynnyrien koot vaihtelevat 28 litrasta aina 200:aan. Pienimmän tynnyrin sisältö maksaa 1 950 euroa ja suurimman 5 500 euroa.

Kun asiakas lunastaa sisällön pullotettavaksi, hänen täytyy maksaa lisäksi alkoholiverot.

Helsinki Distilling Companylla on kaksi tislauspannua, jotka on ostettu Saksasta.­

Ihan kaikki Sörnäisten viskivarastolla ei kuitenkaan ole vielä valmista. Työmiehet pystyttävät vielä hyllyjä ja siirtelevät tynnyreitä. Ulko-oven lähelle ollaan rakentamassa kabinettitilaa, jonka ulkopuoliset voivat vuokrata yksityistilaisuuksiaan varten.

Varaston takana on lisäksi valmiina kaksi maisteluhuonetta, joissa seurueet voivat vertailla viskien vivahteita.

Varasto ja edustustila on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuodesta. Avajaisia on suunniteltu tammikuun loppuun.

”Jos vain korona ja valtiovalta sen suovat.”