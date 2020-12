HS-Helsinki

Main ContentPlaceholder

Helsingissä piilottelee asuinalue, jonka olemassaolo tuntuu epätodelliselta – Tätä värikkäiden tupien ja isojen pihojen paratiisia harva tuntee edes nimeltä

Jos sinun pitäisi osoittaa Helsingistä Marttila, tietäisitkö missä se on? Kyseessä on betonitalojen taakse kätkeytyvä idylli. Nyt asukkaat kertovat, miten se on pysynyt liki muuttumattomana.

Lori ja Markku Lepojärvi ovat asuneet Marttilassa lähes kaksikymmentä vuotta ja rakastuneet alueeseen.­

Heti portilla on selvää, että tässä talossa on jotain erikoista. ”Ihan oikeasti, peremmälle vaan!” kuuluu talosta kertovan kyltin loppukaneetti. Sama viesti on talon emännällä Lori Lepojärvellä, joka seisoo pihassa naapurien ympäröimänä kukko sylissään. Peremmälle siis! Korsutie 20:n pihaan astuessa tulee huomaamattaan siirtyneensä kuin toiseen todellisuuteen. Vaatimattomien kerrostalojen ympäröimään Marttilaan, joka on kuin pieni kylä tiivistyvän ja vilkastuvan Helsingin syleilyssä. Marttila, Pitäjänmäen osa-alue, rakennettiin alkujaan sotainvalideille noin kahdeksankymmentä vuotta sitten. Pääosa taloista on ulkoisesti rintamamiestaloja muistuttavia tyyppitaloja, osa Ruotsin valtion lahjoittamia. Lori ja Markku Lepojärvi jakavat kotinsa Korsutiellä ”lainanuorten” kanssa. Heidän tietojensa mukaan talo on rakennettu välirauhan aikana, ja aiemmin siinä on toiminut muun muassa Suomen Punaisen Ristin seuratalo ja päiväkoti. Yläkerran salissa on järjestetty tansseja ja kellarissa säilytetty juureksia. Nyt Helsingin kaupungin omistamassa talossa toimii Marttilan perhekoti, jota Lepojärvet pyörittävät. Korsutie 20:n asukkaat Lori ja Markku Lepojärvi Kellarikahvion ovella.­ Pelkät historialliset seinät eivät vielä tee kyläidylliä. Tarvitaan jotain muutakin, ja sitä löytyy Korsutieltä. Lepojärvet ovat asuneet ja työskennelleet Korsutiellä kahdeksantoista vuotta. Ennen Marttilaa pariskunta ehti asua Lori Lepojärven kotimaassa Kanadassa, Oulussa ja ympäri Espoota. Lori Lepojärvi teki töitä toimintaterapeuttina, Markku Lepojärvi kuulovammaisten koulun rehtorina. Lori Lepojärvi kertoo unelmoineensa pienestä paikasta, johon voisi tuntea kuuluvansa ja jossa voisi tehdä töitä muiden hyväksi. Ja mieluusti myös käsitöitä. Ja hoitaa eläimiä. Kuulostaa yhtälöltä, jonka toteuttaminen Helsingissä olisi vaikeaa. Marttilassa se on kuitenkin mahdollista, ja nyt Lepojärvi elää unelmaansa. ”En voisi olla kiitollisempi.” Siinä ne unelmat nyt ovat. Suuren takapihan lammessa uiskentelevat ankat, ympäri pihaa kulkevat lampaat ja kanalan kanat, jotka kotkottavat kuin niillä olisi kerrottavanaan päivän polttavimmat tapahtumat. Lepojärvillä on kaksi lammasta, viisi ankkaa, kymmenen kanaa ja kaksi kukkoa, joten työtä riittää. Niitä käyvät katsomassa niin naapurit kuin päiväkotiryhmätkin. Lepojärvien pihan ankkalammessa on viisi asukasta.­ Lampaat kulkevat Lepojärvien pihassa vapaina.­ Koronapandemian aikana pihalla on riittänyt vieraita. Moni lähialueellakin asuva on löytänyt paikalle nyt ensimmäistä kertaa, Lori Lepojärvi kertoo. Talon kellarissa, jossa ennen oli kilokaupalla juureksia, toimii nyt Kellarikahvio. Tavallisesti se on auki kuukauden viimeisenä viikonloppuna, joulun alla joka viikonloppu. Ja lisäksi silloin, kun paikalla ollaan. Kellarin seinät ovat täynnä käsintehtyä myytävää. Lori Lepojärven tekemiä koruja, voiteita ja hilloja, hunajaa, kaikenlaista herkullista ja hyvin säilyvää. Myynnissä on monenlaista hyvin säilyvää herkkua ja voidetta.­ Kotimaa näkyy myös kupeissa, joihin Markku Lepojärvi kaataa kahvia. Posliini on ohutta ja koristeellisesti maalattua. Kupeissa ja aseteissa on herkät kultareunukset. Niitä tuodaan Marttilaan Kanadasta asti. ”Joka reissulta”, Markku Lepojärvi sanoo. Kellarin keskiössä on pitkä pöytä, jonka äärellä voi kahvitella turvallisen etäisyyden päässä muista. Naapurukset jakavat kuulumisia kuin vanhat hyvät tutut. Sellaisia he ovatkin, sillä kaikki ovat asuneet Marttilassa vuosikymmeniä. ”Olen syntynyt täällä, olen alkuperäinen asukas. Tämä talo oli meidän kerhotalomme jo silloin”, kertoo Tuire Lamberg. Marianne Köhring-Leivo näyttää Leena Pälviälle kuvaa kirpputorilta löytämistään hienoista kahvikupeista. Lamberg kysyy, milloin Kellarikahviossa on tarjolla joulutorttuja, Lori Lepojärvi lupaa leipoa niitä lauantaiksi. Kellarikahvion keskipiste on pitkä pöytä, jonka ääreen mahtuu kahville naapuri jos toinenkin.­ Kahvin ja keksien äärellä on aika esittää tärkeä kysymys: mikä tekee Marttilasta erityisen? Syitä on ainakin kolme. Ensinnäkin alue on historiallinen ja jo siten ainutlaatuinen paikka asua. Aktiiviset asukkaat pitävät meteliä Marttilan puolesta, jotta alueelle ei nousisi turhan moderneja tornitaloja ja pieni kyläidylli säilyisi. Suuret pihat ovat yksi Marttilan talojen erikoisuuksista.­ Toki talot ovat vanhoja ja vaativat asukkailtaan vaivannäköä. Myytävistä taloista, silloin harvoin kun niitä on tarjolla, monet vaativat jos jonkinlaista remonttia. Toiseksi Marttilan yhteisöllisyys hakee vertaistaan. Pihoissa on jo perinteeksi muodostunut joulukylä, johon osallistuvat laittavat pihoihinsa jos jonkinlaisia kekseliäitä ja jouluisia asetelmia. Eräänäkin kesänä Pälviä huomasi kaatosateessa keltaisen väriläiskän. Sadetakkiin sonnustautunut naapuri tuli tuomaan pumppua siltä varalta, että vesi löytäisi tiensä Pälviöiden työhuoneeseen. Kahvipöydän ääressä naapurukset äityvät nopeasti muistelemaan yhteisiä juhlia pihoilla ja Kellarikahviossa. Tämä pitkä pöytä on kantanut monenlaisia juhlatarjoiluja. Yhdet ikimuistoisimmista olivat 80 vuotta täyttävän syntymäpäiväsankarin talvisotateemaiset juhlat, joissa vieraat olivat pukeutuneet ajan henkeen sopivasti. Tarjottavina oli niin ikään sota-ajan herkkuja ja tietenkin Jaloviinaa. Syntymäpäiväjuhlien lisäksi Marttilassa on toki muitakin juhlan aiheita. Kuten loppiainen, jota on juhlittu Köhring-Leivon luona yli vuosikymmenen ajan. Kolmanneksi Marttilaan on helppo tulla. Tulokkaat otetaan iloisesti vastaan. Alueen henkeen kuuluu, että naapurista välitetään, mutta annetaan myös tilaa elää omaa elämää. ”Tänne mahtuu, vaikka olisi minkälainen”, Lori Lepojärvi sanoo. ”Tämä on ensimmäinen kerta, että tunnen kuuluvani jonnekin, että en haluaisi lähteä.” Lori Lepojärvi valmistaa myytävät korut itse kellarin takahuoneessa.­ Lupaukseen lämpimästä vastaanotosta on helppo uskoa. Kun kahvit on juotu ja koti kutsuu, kehottavat Pälviä ja Köhring-Leivo hyppäämään auton kyytiin. Nyt lähdetään ajelulle! Korsutie, Mottitie, Partiotie, Viestitie. Historia näkyy katujen nimissä. Ajelulla käy selväksi myös se, että täällä tosiaan tunnetaan naapurit. Tuohon taloon on juuri muuttanut nuori perhe, tuo talo on joskus palanut, tuossa talossa taas asuu vanha pariskunta ja vähän matkan päässä heidän lapsensa. Moni Marttilassa kasvanut palaa takaisin lapsuudenkotinsa maisemiin myöhemmin. Pälviällä on asiasta omakohtaisiakin kokemuksia. Hänen poikansa on yksi paluumuuttaja, ja myös Pälviän käly asuu alueella. Jos Marttilasta jotain puuttuu, niin palveluja saisi olla lisää. Kauppa, parturikampaamo ja pari ravintolaa läheltä kyllä löytyy, mutta esimerkiksi lähiapteekkia ei enää ole. On mahdotonta ennustaa millaiseksi Marttila kehittyy pääkaupungin kasvupaineiden alla. Talot saavat uusia maalipintoja ja vuosi vuoden jälkeen joulukoristeita ripustelevat ikkunoihin yhä uudet sukupolvet. Asukkaiden toiveena on, että myös uudet marttilalaiset löytäisivät vanhan invalidikylän lumon ja pitäisivät siitä huolta. Juttua varten on haastateltu myös Kiinteistömaailman myymäläpäällikköä Rauno Rämöä.