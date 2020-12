HS-Helsinki

Moni helsinkiläinen havahtui tarvitsevansa autoa epidemian keskellä, mutta he eivät enää uskalla ajaa keskustassa – Ajo-opettaja tietää tarkkaan, mitä he pelkäävät

Helsinkiläiset autoilevat niin vähän, että autokouluissa käy päivittäin kortillisia oppilaita kertaamassa. Eila Hatakka kertoo, miltä tuntuu ajaa kaupungin keskustan läpi 11 vuoden tauon jälkeen.

Eila Hatakka kurkkii ympärillensä auton ikkunoista ja kääntää harmaan Škodan Jätkäsaarenlaiturilta Mechelininkadulle.

Maa on onneksi sula, ja kaistaviivoja seuraamalla auto pysyy oikealla ajoväylällä. Risteys on Hatakalle tuttu.

”Katson kaikki reitit aina etukäteen ja valitsen sellaisia, jotka eivät ole kaikista haastavimpia. Esimerkiksi jotkut käännökset vasemmalle ovat aika vaikeita.”

Meno on varovaista, vaikka Hatakalla on ollut ajokortti lähes 30 vuotta. Ennen kuin Hatakka istui ratin taakse syyskuussa oli edellisestä ajokerrasta ehtinyt kuitenkin kulua 11 vuotta.

Eila Hatakka ajoi ajotuntinsa automaattivaihteisella autolla. Liikenteeseen on helpompi keskittyä, kun vaihdekepistä ja kytkimestä ei tarvitse huolehtia.­

Pitkä ajotauko johtui lähinnä siitä, että Hatakka asuu kaupungissa.

Ajokortin hän hankki 1990-luvun alkupuolella. Silloin hänen piti ajaa töissä traktoria.

”Hankin tavallisen ajokortin, koska sillä voi ajaa myös traktoria”, Hatakka kertoo.

Myöhemmin työpaikka vaihtui ja ajaminen jäi. Autoa ei ollut käytössä, eikä sellaista Hatakan mielestä kaupungissa tarvitsekaan. Työmatkat taittuvat julkisilla ja toisinaan polkupyörällä.

Tarina on tyypillinen: Helsinkiläinen hankkii ajokortin, mutta kaupungissa ajaminen on hankalaa ja usein myös turhaa. Bussilla, metrolla, junalla tai raitiovaunulla pääsee lähes mihin tahansa. Pyöräteitä rakennetaan jatkuvasti lisää. Pikkuhiljaa taidot tuntuvat unohtuvat ja kynnys lähteä ajamaan kasvaa.

Tänä vuonna monet ajotaitonsa unohtaneet helsinkiläiset ovat kuitenkin tarttuneet rattiin. Haagan autokoulun toimitusjohtajan ja ajo-opettajan Jokke Kalliolan mukaan kortillisten oppilaiden määrä on koronavirusepidemian myötä kasvanut 30–40 prosenttia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Epävarmoja kortillisia kuskeja näkyy autokoululla päivittäin. Hatakka on yksi heistä. Hänen ajotaukonsa päättyi syksyllä puolison sairastumiseen.

Perheen tytär harrastaa laskettelua, ja Hatakan puoliso oli tavannut huolehtia tytön ja suksien kuljetuksesta. Yhtäkkiä treenimatkat olivatkin Hatakan vastuulla. Lisäksi julkisen liikenteen käyttäminen alkoi arveluttaa Hatakkaa koronaviruksen takia.

Ajatus yksin ajamisesta tuntui kuitenkin liian pelottavalta. Hän otti yhteyttä autokouluun ja varasi kolme ajotuntia automaattivaihteisella autolla.

Hatakka sopii hyvin ajo-opettaja Kalliolan kuvaukseen tyypillisestä kortillisesta oppilaasta.

”Suurin osa heistä on noin 40-vuotiaita naisia, joilla on ollut pitkä tauko ajamisesta”, Kalliola kertoo.

Jos pariskuntaan kuuluu mies ja nainen, autoilu on monesti saattanut jäädä huomaamatta miehen vastuulle eikä nainen istu ratin taakse kenties ollenkaan.

Tilastot tukevat havaintoa: Liikenne- ja viestintäviraston tilastojen mukaan lähes puolet ajokortillisista on naisia. Viimeisimmästä henkilöliiketutkimuksesta selviää kuitenkin, että naiset ovat ajaneet vain kolmanneksen henkilöautolla ajetuista kilometreistä.

Jakauma saattaa johtua siitä, että vanhat ennakkoluulot naisista huonoina kuskeina ovat edelleen voimissaan. Esimerkiksi HS:n keväällä tekemässä kyselyssä monet naiset kertoivat nauttivansa autoilusta, mutta kokivat miesten asenteet epämiellyttävinä ja autoiluhalua lannistavina.

Kalliolan oppilaana on ollut vastikään myös lähes 60-vuotias nainen.

”Mies oli menehtynyt, ja asiakas halusi päästä käymään mökillä. Hänen lapsensa olivat ostaneet hänelle lahjaksi kolme ajotuntia”, Kalliola kertoo.

Nainen oli ajanut edellisen kerran autoa lähes 40 vuotta sitten. Hänelle oli aikoinaan sattunut pieni onnettomuus, jonka jälkeen hän ei ollut enää palannut auton rattiin.

Tämäkin tarina on Kalliolan mukaan tyypillinen. Pienikin kolari saattaa säikäyttää niin, että ajaminen voi loppua kuin seinään.

Pitkänkin tauon jälkeen liikenteeseen palaaminen on kuitenkin Kalliolan mukaan yleensä yllättävän helppoa.

”Useimmiten ajamisessa ei ole mitään vikaa. Tämäkin rouva ajoi ihan mallikkaasti”, Kalliola sanoo.

Kysymys on hänen mukaansa itseluottamuksesta ja sen palauttamisesta. Kalliola vertaa autoilua pyörällä ajoon. Kerran opitut taidot eivät katoa. Kalliola on todistanut lukuisia kertoja, kuinka ajotaidoistaan epävarmojen kuskien hartiat rentoutuvat jo ensimmäisen kertaustunnin aikana.

Jokke Kalliola tietää, että yksikin ajotunti saattaa riittää itseluottamuksen palautumiseen, vaikka ajotauko olisi kestänyt kymmenenkin vuotta. Hän on Haagan autokoulun toimitusjohtaja ja ajo-opettaja.­

Lopulta Hatakallekin riitti vain yksi tunti ajamista opettajan kanssa.

Sen jälkeen olo oli tosin edelleen epävarma. Sattuma kuitenkin puuttui peliin: Hatakan ajo-opettaja tuli yllättäen kipeäksi, ja Hatakalla oli autolla hoidettavia asioita.

Ei auttanut kuin uskaltautua liikenteen sekaan.

”Jännitti, saanko auton liikkeelle ja pääsenkö turvallisesti ulos parkkihallista. Luin auton ohjekirjaa kotona ja lähdin sitten rohkeasti liikkeelle.”

Kaksi jälkimmäistä ajotuntia jäivät lopulta käyttämättä, ja nykyään Hatakka huristelee Helsingin keskustassa lähes päivittäin. Se on monelle tottuneellekin kuskille epämieluisa paikka ajaa. Hatakkaa keskustan vilkas liikenne ja mutkikkaat järjestelyt eivät kuitenkaan häiritse.

Tullinpuomin tienoilla Töölössä liikenne on usein vilkasta.­

Kaupungissa voi hänen mukaansa ajaa rauhallisesti. Ympäristön havainnoimiseen jää aikaa, kun vauhti on hitaampi. Myös automaattivaihteisesta autosta on paljon iloa.

Hankaliakin paikkoja toki on. Esimerkiksi Mannerheimintie, joka osuu monesti Hatakan reitille. Tiellä kulkee busseja ja raitiovaunuja.

”Mannerheimintiessä on sekin ongelma, ettei sitä pääse ylittämään kuin tietyistä kohdista. Pitää tietää, mistä mennä”, Hatakka sanoo.

Hän tutkii parhaat reitit aina etukäteen, mutta harjoittelee myös niiden ajamista ennen varsinaista matkaa. Hän kertoo esimerkiksi ajaneensa edellisenä päivänä kauppakeskus Rediin, jossa tyttärellä on myöhemmin hammaslääkäri. Näin paniikki ei pääse iskemään, jos jonnekin on ehdittävä ja yhtäkkiä oikeaa reittiä tai parkkipaikkaa ei löydykään.

Kaupungissa ajamista enemmän Hatakkaa kauhistuttavat muut asiat.

”Kehä kakkoselle liittyminen. En ole vielä ajanut kertaakaan moottoritiellä”, hän kertoo.

”Ja jos kysyisit minulta, miten pitkät valot laitetaan päälle, en osaisi vastata.”

Enää hän ei ole kuitenkaan joutunut kantamaan auton ohjekirjaa kotiin luettavaksi.

Haagan autokoulun Jokke Kalliolalle epävarmojen autoilijoiden pelot ovat tuttuja. Yksi niistä on hänen mukaansa selkeästi yleisin.

”On hirveä pelko, että joku painaa tööttiä takana. Vilkuillaan taustapeiliä, että pitäisi nopeasti päästä alta pois. Myös moottorin sammumista pelätään hirveästi.”

Muiden autoilijoiden hötkyilystä ei kuitenkaan pitäisi välittää.

Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, ja siksi Kalliola suosittelee oppilailleen harjoittelemista sunnuntaiaamuisin. Silloin ihmiset ajavat rauhallisesti ja liikennettä on muutenkin vähän.

”Pitää ihan paikkansa, kun puhutaan sunnuntaiautoilijoista”, Kalliola sanoo.

Huonoin vaihtoehto on lähteä harjoitteluajolle maanantaina tai perjantaina.

”Silloin ihmiset ovat kaikista aggressiivisimpia liikenteessä.”

Maanantaina ihmisiä kiukuttaa arki, ja perjantaina taas on kiire viikonlopun rientoihin.

Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä autoilija saa varoa muun muassa raitiovaunuja.­

Hatakka ajaa pitkin Eino Leinon katua. Määränpäänä on Kisahalli, jossa osa tyttären harjoituksista on. Reitti on tullut viime aikoina tutuksi.

Töölön raitiovaunuhalli jää vasemmalle puolelle. Kiskot risteilevät kadun päällä.

Sitten vastassa on Mannerheimintie.

Valo on punainen. Kun se vaihtuu vihreäksi ja reitti on selvä, Hatakka painaa rauhallisesti kaasupoljinta ja kääntyy lopulta Kisahallin parkkipaikalle. Siellä hän ajaa Škodan nokka edellä parkkiruutuun.

”Mieheni peruuttaa näihin aina, mutta itse en ole siihen vielä lähtenyt.”