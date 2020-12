HS-Helsinki

Jollaksen arvoalueella ihmiset eivät poistu kotoaan, ihmettelee suorasukainen kartanonherra Antti Tuomola. Nyt hän haluaa muuttaa alueen yhtä trendikkääksi kuin Roihuvuoren.

Keltaisen lehtisateen läpi Jollaksen kartanolle kulkiessaan voi melkein kuulla historian lehtien havinan. Tätä puukujaa on askeltanut aikoinaan myös varatuomari, pankkiiri Viktor Alexander Tavaststjerna, joka rakennutti kartanon nykyisen päärakennuksen sata vuotta sitten.

Kartanon nykyinen isäntä Antti Tuomola löytyy, kun kävelee pihan poikki ja kurkistaa kartanorakennuksen kulman taakse. Siellä Tuomola kykkii sovittelemassa betoniharkkoa roskakatoksen edustalle. Rakennuksen sokkeli on päässyt vajoamaan, ja vesi kerääntyy sen edustalle lammikoksi.

Antti Tuomola on pian vuoden pitänyt Jollaksen kartanoa kokous- ja juhlatilana. ”Olen oppinut muuraamaan, tekemään puutöitä ja rakentamaan verkkokaupan. Ja jumalauta minä olen siivonnut paljon”, Tuomola sanoo.­

Kartanonherra on pukeutunut rennosti farkkuihin ja harmaaseen huppariin, jonka etumukseen on painettu Helsingin kaupungin logo. Paita ei ole valikoitunut Tuomolan päälle aivan sattumalta.

Tuomola on tunnettu ravintola-alan moniottelijana, ja hän nostaa palkkaa hävikkiruokasovellus Resq Clubin markkinointijohtajan työstä. Hän vuokrasi Jollaksen kartanon Helsingin kaupungilta tämän vuoden alussa. Sen jälkeen kaupungin vuokrauspolitiikka on ehtinyt käydä tutuksi.

”Jos asut vuokralla ja lattialämmityksesi menee rikki, soitat huoltoyhtiöön. Korjaaja tulee paikalle, ja vika korjataan vuokranantajan kustannuksella”, Tuomola sanoo.

Mikäli taas on sattunut vuokraamaan kaupungilta kartanon, on järkevämpää suunnata itse rautakauppaan.

”Helsinki kyllä hoitaisi korjaukset, mutta niistä aiheutuvat kustannukset lisätään vuokralaskuun. Kaupungin tekemänä korjaukset tulisivat niin kalliiksi, että ne kannattaa hoitaa itse.”

Ennen kuin ruodimme enemmän kaupungin toimintaa, on aika tehdä kierros kartanon mailla. Jollaksen kartanon historia ulottuu aina 1700-luvulle asti, jolloin sen maa-alueet lohkottiin Holmgårdin kartanosta.

Jollaksen kartanon vuokralaisen Antti Tuomolan mielestä kaupungin täytyisi pitää parempaa huolta omistamistaan arvokiinteistöistä.­

Vielä ennen Tavaststjernan aikaa kartanoalue käsitti suurimman osan nykyisestä Jollaksen alueesta. Nyt vuokrasopimukseen kuuluvat päärakennuksen lisäksi Saunalahteen rajoittuva puistoalue sen ympärillä sekä rannassa oleva saunarakennus.

Tuomolan perustama Jollaksen kartano oy vuokraa rantasaunaa yksityiskäyttöön ja tarjoaa yleisiä saunavuoroja. Saunan pihalla seisoo paljuauto.

”Kuten kaikilla itseään kunnioittavilla saunoilla”, Tuomola valistaa.

On itse asiassa sattuman kauppaa, että paljuauto palvelee yhä saunavieraita. Muutama kuukausi sitten Tuomola oli nimittäin vähällä polttaa koko auton ja samalla myös saunan.

Kohtalokkaana päivänä Tuomola siivoili saunaa edellisillan tilausvuoron jäljiltä, kun puhelin soi. Soittaja oli Tuomolan vaimo. Hän oli viimeisillään raskaana ja epäili, ettei vauvalla ole kaikki hyvin.

Työt jäivät tietysti siihen paikkaan. Siivous oli jo hyvällä mallilla, joten matkalla sairaalaan Tuomola soitti kaverilleen ja pyysi tätä vain lämmittämään saunan seuraavaa tilausta varten.

Samaan aikaan kun Tuomolan esikoislapsi teki tuloaan tähän maailmaan, saunojat havaitsivat palaneen käryä. Tuomola oli tyhjentänyt paljun, mutta unohtanut sammuttaa öljypolttimon, joka lämmittää paljun veden.

Neuvokkaat asiakkaat vetäisivät paljun sähköjohdon seinästä. Paljuauto paloi osittain, mutta isommalta katastrofilta vältyttiin.

Paitsi start up -yrityksen markkinointijohtaja ja kartanoyrittäjä, Tuomola on siis myös tuore isä. Kinkkistä yhtälöä helpottaa se, ettei hänen eri tehtäviä hoitaakseen tarvitse sinkoilla koko ajan paikasta toiseen.

Tuomola asuu perheineen pienessä huoneistossa kartanon yläkerrassa. Resq Clubin työt hän taas on korona-aikana hoitanut pääsääntöisesti etänä.

”Ei tästä kartanotouhusta mitään tulisi, jos asuisi jossakin muualla. Kartano työllistää todella paljon, mutta tästä ei kuitenkaan saa liksaa, ainakaan tällaisena vuonna. Tässä vaiheessa kartano on vain todella kallis harrastus.”

Sata vuotta vanhaa Jollaksen kartanoa voi vuokrata kokous- ja juhlatilaksi.­

Niin, kallis ja aikaavievä harrastus, jollaista Tuomola ei varsinaisesti ollut aikeissa hankkia. Vaiherikkaan työuransa aikana Tuomolalla on ehtinyt ennen Jollasta olla kaksikin juhla- ja kokoustilaa, Vartiosaaren Villa Kaislikko ja niin ikään saaressa sijaitseva huvila Villa Villingenäs.

”Ainoa asia, jonka saarihommista kunnolla opin, on se, että olen liian vanha siihen roudausmäärään. Lopettaessani ajattelin, että jos enää ikinä lähden yrittäjäksi, sinne on päästävä autolla.”

Kuutisen vuotta sitten Tuomola luki lehdestä, että Jollaksen kartano on jäämässä tyhjilleen ja että tilalle etsitään kiireellisesti uutta vuokralaista. Uutinen osui silmiin ehkä siksi, että seutu on Tuomolalle tuttua.

”Olen kasvanut täällä, ja vanhempani asuvat edelleen tuossa 200 metrin päässä. Ala-asteikäisenä olen laskenut pulkkamäkeä tässä kartanon mäessä.”

Kaksi vuotta uutisen jälkeen Tuomola tuli kartanon ohi kävellessään miettineeksi, kuka oli mahtanut saada paikan. Kävi ilmi, että kartano oli edelleen tyhjillään. Vuokraamiseen sijaan kaupunki oli alkanut valmistella sen myyntiä.

”Tasaisin väliajoin kyselin, miten asia etenee. Vaikka kyllähän minä ymmärsin, ettei minun viikkorahallani osteta Helsingistä 400-neliöistä kivitaloa rantatontilla.”

Sitten kaupungin tilakeskus päätyi jälleen vuokrauksen kannalle. Pitkän ja hartaan valmisteluprosessin jälkeen kartanon vuokrailmoitus julkaistiin lokakuussa 2019, viisi vuotta sen jälkeen, kun rakennus oli jäänyt tyhjilleen.

Sen jälkeen asiat etenivät nopeasti. Tuomola onnistui vakuuttamaan kaupungin liikeideastaan, ja jo tammikuussa hän muutti vaimonsa kanssa kartanoon. Kaksi kuukautta myöhemmin, juuri kun kartanoyrittäjä oli saanut bisneksen kunnolla vauhtiin, iskivät koronarajoitukset.

Voisi kuvitella, että vuosi on käynyt hermoille. Tuomola kuitenkin sanoo olevansa huono stressaamaan.

”Olin täysi-ikäisyyden korvilla vuoden töissä Santa Féssä, joka oli silloin varmaan Helsingin suosituin ravintola. Kun ovet avattiin lounaalle, niiden takana saattoi olla sata ihmistä jonossa – joka jumalan päivä.”

Sen jälkeen ihmisiä tuli koko ajan, ja meno jatkui samanlaisena yökahteen. Ravintolasalin hullunmylly oli Tuomolan mukaan todella hyvä koulu. Hän sanoo oppineensa silloin, miten stressiä oikeasti hallitaan.

”Eikä mikään stressi ole aikuisena ollut sellaista. Jos pankki pyytää rahojaan takaisin, mitä väliä. Niillä on rahaa. Kyllä ne odottavat, jos kauniisti pyytää. Mutta 300 asiakasta, joilla on kaikilla nälkä ja joista suurin osa on vielä jurrissa. He eivät odota, vaikka kauniisti pyytäisi.”

Tuomola päätyi ravintola-alalle puolivahingossa. Hän meni 16-vuotiaana dj:ksi nyt jo edesmenneeseen lähiökuppilaan, Herttuan krouviin, Herttoniemeen.

”Muistan ikuisesti, että työkaverit nauroivat, kun mutsi haki minut töistä. Dösät eivät enää kulkeneet, eikä minulla ollut ajokorttia”, Tuomola sanoo.

Levyjen vaihtamisen välissä Tuomolalla oli aikaa, joten hän opetteli käyttämään kaljahanaa. Siitä alkoi hänen uransa ravintola-alalla.

”Eihän se mitään avaruustiedettä ole. Jos kylmästi sanotaan, siinä työssä tarvitaan hyvää kotikasvatusta ja kokonaisuuden hallintaa ja hyvä ulkonäkö on eduksi. Eikä mitään näistä voi opettaa koulussa.”

Vaikka Tuomola on uteliaisuuttaan ajautunut opiskelemaan ja tekemään monenlaisia muitakin töitä, hän on työskennellyt ravintola-alalla koko ajan ainakin sivutoimisesti.

”Olen koulutukseltani valokuvataiteen ylioppilas eli drop out Walesin yliopistosta. Opiskelin siellä dokumentaarista valokuvaa ja valokuvataidetta, mutta en ikinä valmistunut.”

” ”Jollashan ei ole tunnettu sellaisena kovin elämäniloisena, aktiivisena ja avoimena yhteisönä.”

Tuomola elättikin itsensä pitkään valokuvaajana. Hän kuvasi ja kirjoitti muun muassa asiakaslehtiin ja alaa tuntevana myös ravintola-alan lehtiin – ja puhui ruoasta Yle Puheella ja Radio Helsingillä. Nykyisessä työssään Resq:ssa Tuomola julistaa usein hävikkiruokasovelluksen nerokkuutta erilaisille yleisöille.

”Rakastan julkista puhumista. Se on kivointa, mitä keksin tehdä”, hän sanoo.

”Kun kävelen lavalle, syke on 180 ja fiilis melkein pakokauhunomainen. Kun avaan suuni, se kaikki katoaa. On sairaan hieno tunne hypätä yhtäkkiä sellaiseen flow’hun. Kontrasti sitä edeltäneeseen pakokauhuun on niin iso. Aika harva asia elämässä – kun en siis käytä huumeita – saa aikaan sellaisia valtavia mielenmullistuksia.”

Haastattelussa käy tosin ilmi, että Tuomola rakastaa monia muitakin asioita. Yksi niistä on yrittäminen.

”Se johtuu siitä, että tykkään oppia uutta ja yrittäjyys on kuin ammattikorkeakoulu steroideilla. On absurdia, mitä opit ja millä tahdilla, jos on oikeasti pakko. Motivaatio on eri, kun kyse ei ole arvosanan suuruudesta, vaan perheen elanto on kiinni siitä”, Tuomola sanoo.

”Ja tulee opeteltua myös sellaista, mikä ei kiinnosta pätkän vertaa. Esimerkiksi se, miten poistetaan vesi painuneesta betonivalusta, ei kiinnostaa minua yhtään. Silti opettelen, miten se tehdään, koska on pakko.”

Jollaksen kartanon ja sen tilusten huoltotyöt pitävät yrittäjä Antti Tuomolan kiireisenä.­

Tuomola ei tunnu muutenkaan kaihtavan haasteita. Ainakin Jollaksen kartanolle hänellä on suuret suunnitelmat.

”Jollashan ei ole tunnettu sellaisena kovin elämäniloisena, aktiivisena ja avoimena yhteisönä. Tämän porvarillisemmaksi ei elämä Suomessa mene”, Tuomola sanoo.

”Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei täällä olisi tilaa elämälle. Se on ehkä se, mitä minä koetan tässä tehdä: tuoda tänne elämää.”

Tuomola nappaa esimerkiksi Roihuvuoren kehityksen.

”15 vuotta sitten se oli alueena ruma ja ongelmallinen. Ja yhtäkkiä Roihuvuori on Helsingin trendikkäimpiä alueita ja asuntojen hinnat ovat lähteneet lapasesta. Siellä muurataan pizzauuneja kerrostalon pihaan ja vietetään yhdessä aikaa pihasaunoissa. On tapahtumia ja kirsikkapuita”, Tuomola kuvailee.

”Roihuvuorihan oli helppo. Jollas on vaikea. Täällä ihmiset eivät poistu kotoaan, koska kodit ovat niin isoja ja mukavia. Täällä pitää tehdä aika paljon töitä, että saa ihmiset liikkeelle.”

Viime kesä oli Jollaksen osalta alkusoittoa. Kartanon puisto muuttui silloin isoksi terassiksi, joka koostui pitkin nurmikoita levitetyistä aurinkotuoleista.

Kun kartanolle johtava puukuja keväällä saa vihreän lehtiverhoilun, jollaslaiset pääsevät näkemään, millaista elämää Tuomola on heidän houkuttelemisekseen kehittänyt.

Oikaisu 8.12.2020 kello 9.53: Toisin kuin otsikossa alun perin väitettiin, Antti Tuomola ei ostanut kartanoa vaan vuokrasi sen.

Oikaisu 8.12. kello 11.42: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, Tuomolalla oli aiemmin juhlatila huvila Villa Villingenäsissä, ei Villingin kartanossa.